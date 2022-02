Quelques semaines après avoir consacré un diaporama sur les voitures les plus emblématiques dans les clips vidéos musicaux, place aux pochettes d'album. Car dans ce domaine aussi les références à l'automobile sont nombreuses, et forcément depuis bien plus longtemps que l'avènement des vidéos musicales.

D'ailleurs, les références à l'automobile sont tellement nombreuses sur les pochettes d'album à travers le monde qu'il a été difficile de faire un choix et de n'en retenir que dix ! La liste que vous allez découvrir est évidemment purement subjective, par ordre chronologique, et s'attache à la fois à représenter un maximum de décennies, et présenter des styles musicaux et automobiles différents.

Beach Boys - Little deuce coupé (1963)

La seule lecture de ce titre d'album des Beach Boys de 1963 nous remet directement la chanson dans la tête. Il s'agit du 4e album du groupe californien, sur lequel on voit un hot rod, le fameux Deuce Coupé, un coupé Ford de 1932, qui à l'époque était considéré comme le hot rod ultime. La photo de la voiture est d'ailleurs issue du magazine Hot Rod.

Kraftwerk - Autobahn (1974)

Le groupe allemand Kraftwerk est connu pour être l'un des pionniers de la musique électronique. Et pour cet album Autobahn, sorti en 1974, on peut voir sur la pochette au bout d'autoroute, sur laquelle on peut distinguer une Coccinelle et une Mercedes 280SE. La musique aussi fait référence à l'autoroute avec le morceau éponyme, qui mêle bruits de pneus, klaxons, autoradio... le tout pendant 22 minutes !

Madness - Driving in my car (1982)

Driving in my car est un single du groupe de ska Madness sorti en 1982, la même année que leur tube planétaire Our House. Sur la pochette de l'album, le groupe britannique originaire de Londres a choisi une Morris Minor de 1958, que l'on trouve également dans le clip. Le rythme de la chanson débute lui avec des bruits mécaniques dans les premières secondes de la chanson.

ZZ Top - Eliminator (1983)

C'est sans doute l'une des pochette d'album les plus connues du rock, celle d'Eliminator du groupe texan ZZ Top. Eliminator est tout simplement le nom donné à ce coupé Ford modèle B de 1933, un hot rod qui est la véritable vedette de trois des clips de l'album : Gimme all your lovin, Sharp dressed man et Legs.

Chris Rea - Auberge (1991)

Le chanteur anglais Chris Rea est un fan d'automobiles. Et si son clip The Road to Hell nous avait déjà nous avait déjà emmené sur la route, dans l'enfer des bouchons, la pochette de son 11e album Auberge (1991) elle est plus enthousiasmante. Il s'agit d'une peinture de l'artiste Alan Fearley d'une Caterham Super Seven bleue, celle de Chris Rea, baptisée Blue Seven.

Blur - Chemical world (1993)

Chemical World est le second single de l'album Modern World is Rubbish, littéralement, "Le monde moderne est nul". Pourtant à voir la voiture choisie pour la pochette du single, une Ferrari F40, on se dit que tout n'est peut-être pas aussi nul !

Oasis - Be here now (1997)

On ne voit pas tout de suite la rapport avec l'automobile sur cette pochette de l'album Be here now d'Oasis, de 1997. Mais regardez bien dans la piscine, il y a une Rolls Royce Silver Shadow II. Cette scène de chaos serait une référence à la Lincoln Continental de Keith Moon, batteur des Who, qui terminera dans la piscine d'un hôtel en 1967.

Wheatus - Teenage dirtbag (2000)

C'est une Chevrolet Camaro qui figure sur la pochette du single Teenage Dirtbag du groupe américain Wheatus, voiture que l'on retrouve dans le clip.

Black Keys - El Camino (2011)

Attention, il y a un piège sur cette pochette du septième album studio des Black Keys : si El Camino fait effectivement écho à la Chevrolet du même nom, ce n'est pas le modèle que l'on trouve sur la couverture de l'album. Il s'agit là d'un Plymouth Grand Voyager, comme celui qui a servi à la tournée du groupe. Une provocation voulue par le groupe qui a pris les photos dans la ville d'Akron, dans l'Ohio, qui a vu naître le groupe. D'autres photos de voitures sont intégrées dans le fascicule.

Franck Ocean - Nostalgia, Ultra. (2011)

Pour sa première mixtape, le rappeur Franck Ocean a choisi en couverture une BMW Série 3 de génération E30. Plus précisément une M3, comme on peut le voir avec les ailes élargies, l'artiste étant un grand fan de la firme allemande.