Depuis l'avènement des clips musicaux dans les années 1970, puis dans les années 1980 avec l'arrivée de MTV, l'automobile a souvent tenu une place de choix dans les vidéos accompagnants les plus grandes chansons de leur époque. Quel que soit le style musical, l'automobile peut être synonyme de liberté, d'argent, de pouvoir...

Rock, rap, R&B, et même musique électro, des ZZ Top à Jay-Z, de Jamiroquai à Rihanna, découvrez notre sélection musicale et vidéo en 10 clips (et quelques bonus) et au moins autant de voitures !

ZZ Top - Gimme All Your Lovin (1983)

Qui ne connait pas ces trois barbus qui nous viennent du Texas ? Si jamais vous seriez trop jeune pour connaître ce groupe de hard rock, ou de rock "sudiste", alors voici sans doute l'une de leurs chansons les plus connues : Gimme All Your Lovin. Sortie en 1983, ce single avec ses riffs entêtants met en scène dans son clip vidéo une Ford Coupe Hot Rod de 1933. Le modèle, largement customisé, appartient à Billy Gibbons, chanteur et guitariste du groupe. Baptisée ZZ Eliminator Car, c'est elle qui figure sur la jaquette de l'album Eliminator.

Chris Rea - Road To Hell (1989)

Retour en 1989 avec cette chanson signée du chanteur anglais à la voix grave. The Road To Hell, littéralement "La Route de l'Enfer", nous plonge dans son clip dans l'enfer des bouchons sur la route. Les amoureux de voiture s'amuseront à essayer de reconnaître des bouts de voitures : un enjoliveur de Mercedes 190E par ci, une lunette arrière de Jaguar XJS par là, ou encore un aileron de Porsche 944 et une portière de Range Rover...

L'album éponyme contient également une chanson baptisée Daytona, en référence à la Ferrari 365 GTB/4. Chris Rea est d'ailleurs un grand fan de voitures : il écrira et produira un film autour de la firme de Maranello, La Passione, et son album Auberge (1991) a une Lotus Seven sur la pochette.

Prince & The New Power Generation - Sexy M.F. (1992)

Les fans de voitures des années 1990 avec phares escamotables connaissent forcément ce clip de la chanson de Prince, Sexy M.F., tirée de l'album Love Symbol. On y voit effectivement le Kid de Minneapolis chanter et poser devant une BMW Série 8 jaune, laquelle est garée entre une Mitsubishi Starion et une Nissan Maxima. Difficile de faire plus "années 90" !

Apparemment fan de la couleur de la 850i E31, Prince aurait demandé à repeindre sa chambre pour rappeler la couleur de la carrosserie.

Jamiroquai - Cosmic Girl (1997)

Si de nombreux musiciens connus ont des passions dévorantes pour les belles automobiles, impossible de passer à côté de Jamiroquai et de son clip Cosmic Girl. Sorti en 1997, il a marqué toute une génération, peut-être même plus, en faisant apparaître les supercars du moment : une Ferrari 355 GTS, une Ferrari F40 et une Lamborghini Diablo SE30. On les suit tout au long du clip, dans une sorte de course poursuite sur la fameuse route espagnole de Cabo de Gata.

À noter que la F40 serait celle de Nick Mason, le batteur des Pink Floyd, et que suite à des problèmes de transport, la Lamborghini elle n'avait plus de pare-brise pendant la plus grande partie du tournage !

Bonus : Grand amoureux de voitures sportives devant l'Éternel, Jay Kay a remis ça en 2010 avec son single White Knuckle Ride et le clip qui l'accompagne, dans lequel on voit le chanteur poursuivre une Porsche 911 Carrera RS 2.7.

The Cardigans - My Favorite Game (1998)

Ce n'est sans doute pas la plus belle voiture de notre sélection. Et pourtant la Cadillac Eldorado décapotable de 1974 est mythique. Le clip du single My Favorite Game, sorti en 1998, et interprété par The Cardigans, est autant resté dans nos mémoires depuis que le riff entêtant de la guitare. Un morceau issu de l'album Gran Turismo associé aux road trips et aux grandes étendues américaines : il a été tourné dans le désert de Mojave. Et la chanteuse, Nina Persson, suédoise, a particulièrement souffert de la chaleur pendant le tournage.

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - Still D.R.E. (1999)

Depuis toujours, les low riders, ces voitures anciennes américaines montées sur ressorts pneumatiques, font partie intégrante de la culture gangsta rap. Souvent ramenées aux gangs, elles ont été consacrées dans le clip du morceau Still D.R.E en 1999 dans lequel Dr. D.R.E et Snoop Dogg se partagent l'affichent.

C'est d'ailleurs un clin d'oeil à Nuthin' But A 'G' Thang, un morceau du premier album de Dr. Dre, The Chronicle, de 1992. Comme pour mieux annoncer le retour fracassant du rappeur.

Sheryl Crow - Steve McQueen (2002)

Steve McQueen n'est sans doute pas la chanson la plus connue de Sheryl Crow. Mais ce morceau sorti en 2002 et figurant sur l'album C'mon C'Mon est pourtant un bel hommage à l'acteur américain, notamment avec ce clip qui rejoue l'une des courses poursuites les plus connues du 7e Art : celle du film Bullitt dans les rues escarpées de San Francisco.

50 Cent - Window Shopper (2005)

Direction la Côte d'Azur pour le clip de Window Shopper de 50 Cent, chanson issue de la bande originale du film Get Rich Or Die Tryin'. C'est dans les rues de Monaco et de Cannes que l'on voit le célèbre rappeur au volant d'une très rare Maserati MC12. Et sous toutes ses coutures. Rien que pour ça, le clip en vaut la peine.

Rihanna - Shut Up And Drive (2007)

"Tais-toi et conduit". Voilà comment on pourrait traduire le titre Shut Up And Drive de Rihanna, sorti en 2007 sur l'album Good Girl Gone Bad. Le clip entier est consacré à l'automobile. D'abord avec l'arrivée de la chanteuse dans une casse automobile en Ferrari F430. Puis avec son gang de bricoleuses, elle prépare des voitures vintage, notamment une Ford Mustang Mach 1 et ce qui ressemble à une Ferrari 330 GT 2+2. L'ambiance tourne ensuite à la Fast & Furious avec des courses façon drag races.

Deux voitures sont un peu plus difficiles à identifier : celle peinte en doré devant (et sur) laquelle se déhanche Rihanna est une Ford Sierra Mk1, et la voiture orange entièrement préparée serait quant à elle une Skoda 130 Rapid entièrement tunée...

Jay-Z - Show Me What You Got (2006)

À regarder les clips de Jay-Z, on comprend qu'il aime les voitures. De luxe de préférence. Et l'on commence par ce premier single issu de l'album Kingdom Come sorti en 2006. Show Me What You Got peut rappeler le clip de Cosmic Girl, de Jamiroquai, avec ces supercars qui se suivent à grande vitesse sur de petites routes sinueuses. En réalité c'est surtout un clin d'oeil aux films de James Bond, notamment Goldeneye.

En plus des bolides, une Pagani Zonda Roadster et une Ferrari F430 Spider, on notera la présence au volant de deux pilotes américain(e)s : respectivement Dale Earnhardt Jr. et Danica Patrick ! On reconnaitra également quelques virages du Grand Prix de Monaco, avant que Jay-Z ne passe aux bateaux...

Jay-Z - Lost Ones (2006)

Deuxième single de l'album Kingdom Come, toujours de Jay-Z, toujours en 2006 : Lost Ones. Et comment faire encore plus exclusif que les voitures du clip de Show Me What You Got ? En trouvant une voiture unique. Véritablement unique. En l'occurrence, la Maybach Exelero !

Bonus : Et comme on parle de Jay-Z et de Maybach, voici un bonus avec le clip de la chanson Otis, en duo avec Kanye West, sorti en 2011. Vous allez le voir, la Maybach ici a plutôt été charcutée... Un clip par ailleurs réalisé par le célèbre Spike Jonze.

Kavinsky - Protovision (2012)

Si on vous dit Kavinsky, vous faites sans doute le lien avec la bande originale du film Drive (2011), avec Ryan Gosling. Sauf qu'il n'est pas question ici du morceau Nightcall, mais de Protovision, également sorti sur l'album OutRun. D'ailleurs ce nom d'album est une référence au jeu vidéo de course automobile éponyme, dans lequel la Ferrari Testarossa est le véhicule principal.

Il est donc logique de suivre une Ferrari Testarossa dans tout le clip de Protovision.

L'album OutRun de Kavinsky a d'autres accointances avec l'automobile : le single Odd Look est utilisé dans une publicité pour les concepts électriques BMW i3 et i8, Roadgame dans une publicité Mercedes pour la CLA Shooting Brake, tandis que Testarossa Autodrive figure dans la bande originale du jeu vidéo Grand Theft Auto IV.