Si vous êtes un lecteur assidu de Motor1.com, alors vous savez que nous relayons souvent des drag races, ces courses d'accélération en ligne droite qui permettent de confronter des véhicules plus ou moins rapides. En tout cas des concurrents qui sont en général de catégorie similaire pour que le duel soit égal !

Mais que faire si les concurrents ne sont pas exactement les voitures les plus rapides de la planète ? C'est justement une course complètement insolite que nous vous présentons aujourd'hui.

Il est intéressant et ironique de constater que les deux concurrents de cette course en ligne droite ne sont pas du tout des voitures. Comme le titre le suggère, l'un d'eux est un vélo, sur lequel on trouve l'un des journaliste de la rédaction sud-africaine de Cars. Un cycliste amateur mais néanmoins avec un bon coup de pédale, puisque selon le média qui organise la course, il peut produire une puissance maximale de 1,6 chevaux (1,2 kilowatts), envoyée évidemment à la roue arrière.

L'autre est une Bajaj. Alors si vous êtes un motard et que cette marque vous semble familière, c'est effectivement parce que c'est une marque indienne de motos, connue pour son récent partenariat avec Triumph. Bajaj est également connue pour fabriquer des motos à plus de deux roues, comme la RE qui en a trois, ou encore la Bajaj Qute.

Vous pourriez confondre la Bajaj Qute avec une voiture, mais il s'agit en fait d'un "quadricycle" dont le moteur de 216 cm3, situé sous les sièges arrière, alimente l'essieu arrière. Bien que le Qute ne soit pas techniquement une voiture, c'est l'un des quatre-roues les moins chers que l'on puisse acheter en Afrique du Sud, à 75'000 rands, soit environ 4422 € au taux de change actuel.

La Qute est certainement plus puissant que le vélo, développant jusqu'à 10,8 ch (8,08 kW). Mais de toute évidence, elle est aussi plus lourde, surtout si l'on considère que quatre personnes sont à bord du minuscule véhicule pendant cette course.

Pour autant, regardez la vidéo en haut de cette page pour voir comment la bicyclette a absolument détruit la Bajaj Qute lors de ce test !