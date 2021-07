Si vous suivez avec assiduité le petit monde de la Formule 1, vous devez sans doute connaître un certain Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes-AMG Petronas F1 Team, une équipe auréolée de sept titres mondiaux des constructeurs depuis 2014. Mais avant d'être aux commandes de l'équipe de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Toto Wolff a eu d'autres vies, puisqu'il a notamment contribué au développement de la Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series.

Une fois le modèle lancé, l'ingénieur allemand s'est empressé d'acquérir l'un des modèles, celui que vous avez sous vos yeux. Mais si cette version nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est actuellement disponible à la vente du côté de chez Tom Hartley Jr. Le prix n'est pas précisé, mais un exemplaire à peu près similaire avait trouvé acquéreur aux enchères RM Sotheby's en 2019 pour 161 000 dollars.

Toto Wolff n'a pas forcément beaucoup roulé avec sa voiture, puisqu'elle totalise seulement 5156 kilomètres parcourus en plus de dix ans. Son état est irréprochable et ce modèle se reconnaît grâce à son kit carrosserie spécifique qui se compose d'un toit et d'un spoiler réalisés en plastique renforcé de fibre de carbone, de voies élargies, ainsi que de jantes de 19 pouces signées AMG. L'intérieur n'est pas en reste avec des finitions en cuir Nappa et en Alcantara rehaussées d'éléments réalisés en fibre de carbone.

Pour rappel, la Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series a été dévoilée dans le cadre du Mondial de Paris en 2008. Ce modèle a été conçu à seulement 350 unités et est équipé du fameux V12 6,0 litres turbo qui développe pas moins de 670 chevaux. Encore aujourd'hui, ce niveau de puissance a encore de quoi surprendre. Le 0 à 100 km/h est annoncé en l'espace de 3,8 secondes et la vitesse de pointe est de 320 km/h.