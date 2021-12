Après une année 2020 difficile en raison de la pandémie, voilà que les constructeurs automobiles ont retrouvé des couleurs en 2021. Peut-être pas autant qu'espéré, la crise des semi-conducteurs pesant sur l'ensemble de la production. Mais il n'empêche que certains constructeurs sont largement dans le vert, et ont décidé d'en faire profiter leurs employés.

C'est le cas de Daimler AG et Mercedes-Benz AG qui ont décidé de verser une prime d'intéressement record, suite à un exercice 2021 particulièrement réussi. En effet, le Comité de direction et le Comité général d'entreprise ont décidé ensemble de verser une prime pouvant aller jusqu'à 6000 euros aux salariés éligibles selon l'échelle tarifaire en Allemagne.

Un très beau bonus, record, qui est une manière pour l'entreprise de témoigner de gratitude et de reconnaître l'implication de chacun dans son succès. Et le constructeur automobile de préciser que cette prime de participation aux bénéfices sera versée avec les salaires de février 2022 à environ 100 000 employés en Allemagne.

"C'est le bon message à adresser aux employés après une nouvelle année mouvementée avec le coronavirus, la crise de l'industrie des semi-conducteurs, le chômage partiel qui en résulte et l'augmentation du travail à domicile" explique Ergun Lümali, président du comité général d'entreprise de Daimler AG et Mercedes-Benz AG. "Nos collègues sont la clé du succès de notre entreprise. Il est donc plus que juste de récompenser leur dévouement inlassable par une prime de participation aux bénéfices extraordinairement élevée. Au nom du comité général d'entreprise, je tiens à les remercier pour cet engagement exceptionnel en 2021."