Trois voitures uniques ont fait leurs débuts dans les années 1990 : la McLaren F1, la Porsche 911 GT1 et la Mercedes-Benz CLK GTR. La McLaren est arrivée la première en 1992 avant d'entrer dans la catégorie de course GT1 trois ans plus tard. Le succès de la McLaren sur la piste a incité Porsche puis Mercedes à détrôner la F1, donnant naissance à la 911 GT1 en 1996 et à la CLK GTR un an plus tard.

Ces trois modèles ont repoussé les limites de ce qui était légal, brouillant la frontière entre une voiture de course et une voiture de route. La Porsche et la Mercedes ont davantage brouillé les pistes que la McLaren, mais aucune n'a privilégié le confort ou les équipements aux performances pures. Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Carfection passe en revue les trois modèles, en comparant les voitures de route.

La vidéo entre dans les détails de chacune d'entre elles, disséquant la manière dont elles ont été développées et comment elles se sont comportées en compétition sur piste. La vidéo se penche également sur la provenance des voitures après une analyse détaillée des pièces mécaniques et des performances.

La McLaren F1 a surpris le monde entier par ses performances dès le début de sa production en 1992. Son moteur V12 développait une puissance de 627 chevaux (468 kilowatts) et un couple de 649 Newton-mètres. La voiture à trois places pouvait atteindre 97 kilomètres à l'heure en seulement 3,2 secondes. Sa vitesse de pointe était de 386 km/h.

La Porsche a également réalisé un temps de 0 à 100 km/h inférieur à 4,0 secondes grâce à son moteur turbo à six cylindres à plat qui développait 536 ch (400 kW) et 600 Nm de couple. Cependant, la vitesse de pointe de la Porsche était beaucoup plus faible que celle de la McLaren, soit 308 km/h. La CLK GTR est également équipée d'un V12, mais il développe 604 ch (450 kW) et 775 Nm de couple.

Non seulement les trois voitures sont dotées de puissantes motorisations, mais leurs intérieurs sont axés sur la conduite. La disposition des trois sièges de la McLaren fait toujours tourner les têtes, tandis que la Porsche et la Mercedes ont un intérieur plus traditionnel. Cependant, la cage de retournement de la Porsche rend l'entrée et la sortie assez difficiles, et l'ouverture des portes de la Mercedes est si petite que Mercedes a conçu la voiture avec un volant amovible.

La vidéo de Carfection vaut la peine d'être regardée en entier (vous pouvez mettre les sous-titres !). Les voitures sont étonnantes, et le mini-documentaire met en évidence ce qui rend ces voitures si géniales après toutes ces années.