Mercedes a présenté la berline et le break AMG C43 à la fin du mois d'avril. Mais la C63, plus puissante, ne devrait plus tarder non plus. En effet, le vaisseau amiral de la Classe C de génération W206 se cachait à la vue de tous au Festival of Speed de Goodwood 2022.

Le prototype de quasi-production était en entièrement camouflé. Cela dit, la livrée "E Performance" que nous avons également vue sur l'hypercar AMG One ne cachait pas grand-chose.

Prenez par exemple le bouchon de carburant sur l'aile arrière du côté conducteur. Il ne mène pas à un réservoir d'essence, mais plutôt au port de charge pour alimenter la batterie de 6,1 kWh. Oui, à moins que vous n'ayez vécu dans une grotte ces derniers mois, la nouvelle C63 sera une hybride rechargeable. Elle perdra également son V8 et sa configuration à propulsion arrière pour un moteur de 2,0 litres et une transmission intégrale.

2023 Mercedes-AMG C63 au Goodwood FoS 2022

7 Photos

Elle paraît en tout cas plus agressive que la C43 en abandonnant les fausses entrées d'air avant au profit de d'aérations fonctionnelles et d'une ouverture d'admission d'air inférieure légèrement plus grande. Les sorties d'échappement angulaires remplacent les embouts ronds de la "petite" version AMG et semblent avoir un diamètre légèrement supérieur. Le becquet de la malle de coffre ne semble pas plus grand, mais c'est peut-être mieux ainsi.

En regardant les côtés de la voiture, les ailes avant incorporent ce qui semble être de fausses bouches d'aération et le prototype était équipé de freins puissants avec des étriers rouges derrière ces roues de 20 pouces chaussées de pneus Michelin. La rigidité de la suspension est évidente étant donné que la C63 AMG est assise très bas par rapport au sol, ce qui est le cas de la C43.

Selon la courte fiche technique placée à côté de la voiture au Festival of Speed de Goodwood, l'AMG C63 développera effectivement 670 chevaux et 750 Nm de couple comme indiqué précédemment. Cette puissance proviendra d'un moteur quatre cylindres de 2,0 litres monté longitudinalement, emprunté aux voitures "45" - où il est installé transversalement - et d'un moteur électrique placé à l'arrière. Le moteur à combustion réduit pèse 48,5 kg de moins que l'ancien V8 M177 et, dans l'ensemble, l'ensemble du groupe motopropulseur reste plus léger, même après l'ajout des équipements liés à l'hybridation.

La présentation officielle de la nouvelle Mercedes-AMG C63 devrait avoir lieu dans les mois à venir. Comme cela a été le cas pour la C43, nous parions sur une double révélation puisque le break sera probablement dévoilé en même temps. Si l'on en croit les rapports récents, il n'y aura plus de modèles C63 Coupé et C63 Cabriolet, car les modèles deux portes de la Classe C et de la Classe E se transformeront en une gamme CLE, dotée de la puissance AMG.