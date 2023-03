Ferrari, selon les mots de son PDG Benedetto Vigna, accueille favorablement la proposition d'exempter les voitures à carburant synthétique de l'interdiction de vente de la Commission européenne à partir du 1er juillet 2035.

La première Ferrari électrique, "une voiture unique".

En parlant précisément de la première Ferrari électrique, le dirigeant italien a rapidement évoqué le modèle attendu pour 2025 :

"Ce sera une voiture unique, mais garder le secret sur la première électrique fait partie de la recette."

Ferrari 296 GTS, hybride rechargeable

Pour rappel, la gamme de modèles de Ferrari, qui comprend déjà deux hybrides rechargeables comme la SF90 Stradale et la 296 GTB, se composera en 2030 de 80 voitures électriques et hybrides et de 20 voitures "traditionnelles" dotées uniquement de moteurs endothermiques.

L'accueil du groupe Volkswagen, en particulier pour Porsche

L'appréciation exprimée par Ferrari sur l'hypothèse d'un "sauvetage" des voitures de sport à essence après 2035 s'ajoute à celle du groupe Volkswagen, qui qualifie les carburants synthétiques d'utiles pour les véhicules à faible production comme la Porsche 911.

Porsche 911 Carrera T

Le géant allemand de l'automobile a déclaré dans un communiqué :

"Nous considérons les biocarburants comme un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous considérons les biocarburants comme un complément utile à la flotte existante de moteurs à combustion et pour des applications spéciales. Les biocarburants issus d'énergies renouvelables contribuent à la mobilité durable. L'accord donne aux constructeurs et surtout aux consommateurs une perspective de planification claire".

Volkswagen AG déclare également son intention de respecter son engagement en faveur de l'électrification, qui conduira le groupe allemand à vendre plus de 50 % de voitures électriques d'ici 2030.