C’est ce soir qu’aura lieu la grande première de la Ford Mustang Dark Horse R et un dernier clip vidéo, bien qu’assez court, offre des aperçus du coupé en mouvement.

Le constructeur automobile a annoncé pour la première fois l’arrivée de la Dark Horse R lorsqu'il a dévoilé la Mustang S650 (voir ci-dessous) en septembre 2022. Nous avons alors appris que Ford baserait sa voiture de piste uniquement sur la Dark Horse S, une autre variante de course de la nouvelle "pony car."

La Dark Horse R héritera de tout le contenu de course que Ford ajoute à la S, comme le système de freinage amélioré et les amortisseurs Multimatic DSSV. La S a aussi des crochets de remorquage à l’avant et à l’arrière, un aileron arrière réglable et un système d'échappement amélioré.

Tout pour la course

À l'intérieur, Ford embarque les dispositifs de sécurité avec une cage de sécurité complète certifiée FIA, un siège de course avec ceintures de sécurité, un volant qui se décroche rapidement et un extincteur embarqué. Il pourrait y avoir des accessoires supplémentaires exclusifs à la version R, que nous devrions découvrir avec sa révélation.

La vidéo ne donne pas un aperçu clair de la voiture, mais on peut voir sa livrée, similaire à celle vue sur les autres Mustang de course. Il y a une photo des feux arrière, de l'aile et de la calandre de la voiture, mais pas grand-chose d'autre.

Ford à la conquête du sport automobile américain

La Dark Horse R n'est pas la seule Mustang prête pour la course provenant de Ford. Le constructeur automobile prévoit de développer pas moins de six dérivés de course avec cette génération de modèles, destinés à concourir en NASCAR, NHRA Factory X et autres séries de course.

Ford a dévoilé la Mustang GT3 avant la dernière édition des 24 Heures du Mans et a utilisé la Mustang Dark Horse comme point de départ pour le développement de la voiture. La GT3 a reçu une nouvelle carrosserie et une foule d'autres améliorations de performances. Un V8 de 5,4 litres construit par M-Sport et basé sur le moteur Coyote de Ford réside sous le capot, qui s'associe à une boîte de vitesses montée à l'arrière.

Le teaser précédent représentait l'arrière de la voiture avec un croquis, montrant l'aile et le système à quatre pots d’échappements. Ford dévoilera entièrement la Mustang Dark Horse R ce jeudi 27 juillet à 19 h.

