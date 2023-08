La Ferrari F2001b de Michael Schumacher, celle avec qui a remporté le Grand Prix d'Australie de Formule 1 en 2002, sera proposée à la vente par Sotheby's.

Le châssis 215 est l'un des rares châssis de F1 à n'avoir jamais terminé en dehors du podium au cours de sa carrière en compétition, ce qui représente une opportunité unique d'acquérir une monoplace exceptionnelle de l'ère moderne.

L'une des plus récentes F1 de Ferrari à avoir été pilotée par Michael Schumacher, une F2003-GA, a atteint 14,9 millions de dollars lors d'une vente aux enchères de Sotheby's l'année dernière. Cette somme avait doublé le précédent record pour une F1, lorsque le prix d'une F2001 du septuple Champion du monde avait atteint 7,5 millions de dollars en 2017.

F1 de Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No. 215. Photo de : Jeremy Cliff

Schumacher a utilisé la F2001B pour les deux premiers Grands Prix de la saison 2002 et avait déclaré : "Nous aimerions utiliser la nouvelle voiture dès que possible, mais seulement si elle est meilleure que celle-ci et fiable."

Le pilote allemand a piloté cette voiture pour les premières courses de la saison 2002 et a remporté le GP d'Australie. Cet événement est resté dans les mémoires en raison de l'accident survenu dans le premier virage, au cours duquel la Williams-BMW de son frère Ralf s'est envolée en percutant l'arrière de la monoplace de Rubens Barrichello, le coéquipier de Schumacher chez Ferrari.

Dans une course émaillée d'incidents, Schumacher a rétrogradé à la quatrième place, avant de prendre la troisième place à Juan Pablo Montoya (Williams) lorsque le Colombien est sorti du virage après un nouveau départ sous la voiture de sécurité. Il a ensuite récupéré la deuxième place lorsque la Renault de Jarno Trulli est partie en tête-à-queue. Le leader de la course, David Coulthard (McLaren), est ensuite sorti de la piste avant la deuxième relance, et Montoya a repris la tête devant Schumacher.

Peu après, Schumacher a dépassé Montoya en effectuant une belle manœuvre à l'extérieur du virage 2. Une fois en tête, le pilote Ferrari s'est envolé et s'est finalement imposé avec 18,6 secondes d'avance sur Montoya. C'est la première des 11 courses que Schumacher remportera cette saison-là, saison au terme de laquelle il décrochera son cinquième titre de champion du monde de Formule 1.

"Je ne pensais pas que nous pouvions gagner ici", avait déclaré Schumacher après la course. "Mais les choses changent vite et dès la prochaine course, je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus serré."

Dans cette video, Jean Todt, directeur de l'équipe Ferrari, se souvient de cette fantastique époque de domination en F1, et en particulier de son amour pour le travail effectué avec Schumacher.

Au volant de cette monoplace, Michael Schumacher a ensuite terminé troisième à Sepang, en Malaisie, après un accrochage controversé avec Montoya. Après un arrêt aux stands à la fin du premier tour, Schumacher a effectué une remontée épique de la 21e place vers le podium.

"C'était une course passionnante", a déclaré Schumacher. "En ce qui concerne l'accident, Juan aurait peut-être pu me laisser plus d'espace, mais il a choisi de ne pas le faire et nous nous sommes touchés. C'est ça la course. Ce n'était qu'une petite touchette, mais j'ai dû rentrer au stand pour changer l'aileron avant."

"J'ai décidé de pousser jusqu'au bout et si je ne l'avais pas fait, je n'aurais probablement pas rattrapé Button, qui avait manifestement un problème. Nous avons apporté l'ancienne voiture pour les deux premières courses et nous ne nous attendions pas vraiment à avoir autant de points à notre actif".

La F2001b est équipée d'un moteur V10 Tipo 050 de 3,0 litres capable de produire près de 900 chevaux à 18 500 tr/min - et d'une boîte de vitesses séquentielle électro-hydraulique à sept rapports. Elle ne pèse que 600

F1 de Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No. 215. Photo de : Jeremy Cliff

Parmi les F1 les plus désirables de l'ère moderne, la Ferrari 2001b châssis 215 sera disponible à l'achat, ainsi que la deuxième des cinq Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France 1957 à carrosserie Zagato, dans le cadre de ventes aux enchères en ligne distinctes.

Les deux voitures seront exposées lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's à Monterey et la F2001b sera mise aux enchères sur la plateforme de Sotheby's du 16 (21h00, heure française) au 19 août (21h00).