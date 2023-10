En Formule 1, les erreurs se payent parfois à prix fort. Durant chaque saisons, les pilotes repoussent leurs limites jusqu’à parfois les dépasser, ce qui entraînent des erreurs ou des accrochages parfois spectaculaires. Dans cette série d’articles, nous allons revoir certains des crashs les plus impressionnants de chaque décennie en n’en sélectionnant au mois an de chaque saison.

Pour ce premier retour vers le passé, nous ne remonterons pas très loin dans le temps puisqu’il s’agit de la décennie en cours qui ne compte que quatre saisons, dont la dernière est toujours en cours.

Crash au restart - Mugello 2020

L’arrivée du Covid-19 a boulversé le bon fonctionnement du monde entier et les disciplines sportives n’ont pas été épargnées. Initialement prévue au mois de mars, en Australie, le début de la saison de Formule 1 2020 fut repoussée en Juillet, au Grand Prix d’Autriche, avec un calendrier complètement remanié à cause de la crise sanitaire.

Parmi les nouveaux arrivants au championnat, on trouve le circuit du Mugello, un habitué du Moto GP. La course démarre avec un premier crash très important dès le deuxième virage du premier tour, mais le pire est à venir. Après quelques boucles sous régime de voiture de sécurité, la course reprend ses droits au tour 7 avant d’être de nouveau interrompue par un carambolage impliquant plusieurs monoplaces dans la seconde moitié du peloton.

Valtteri Bottas (Mercedes), alors leader, ralentit à plusieurs reprises avant la ligne de départ/arrivée. Un fois de trop en tout cas, puisque cela surprend plusieurs pilotes dont Kevin Magnussen (Haas) qui baisse de rythme à son tour, en 12ème position. Nicholas Latifi (Williams) l’évite de justesse mais pas Giovinazzi (Alfa Romeo) qui arrive pleine balle.

L’italien emporte avec lui ses deux compères ainsi que Carlos Sainz (Mclaren) qui ne peut éviter l’accrochage. Les autres pilotes présents à l’arrière comme Vettel (Ferrari) et Räikkönen (Alfa Romeo) parviennent à se faufiler entre les épaves des différentes voitures mais cette action provoque la colère du français Romain Grosjean (Haas). Heureusement, plus de peur que de mal.

Romain Grosjean - Bahreïn 2020

Cette saison 2020 a été marquée par plusieurs gros accidents. Outre le double carambolage au Mugello on peut citer la violente sortie de Lance Stroll (toujours en Toscane), l’explosion du pneu arrière droit de Kvyat (Alpha Tauri) à Silverstone ou encore l’énorme crash de Charles Leclerc (Ferrari) à Monza. Mais s’il y a bien un crash où toute la planète F1 a retenu son souffle, c’est bien lors de l’accident de Romain Grosjean au départ du Grand Prix de Bahreïn.

S’élançant à l’arrière du peloton, le pilote Haas tourne violemment sur la monoplace de Kvyat, située à sa droite, après le troisième virage. Le Russe ne peut éviter le contact avec le français qui se voit expulsé dans le rail à une vitesse folle (à 192 km/h précisément). La violence est telle (67g) que la Haas explose littéralement en deux et prend soudainement feu. Grosjean va rester prisonnier des flammes durant 28 secondes avant de s’extraire miraculeusement de son cockpit. Il ne s’en tirera qu’avec quelques brûlures aux mains.

Hamilton vs Verstappen - Grande Bretagne 2021

Voilà un accrochage qui fait toujours autant parler de lui. Pour la saison 2021 on aurait pu évoquer le carambolage au départ du GP de Hongrie ou l’accident en bout de ligne droite, à Imola, entre Bottas et Russell (Williams). Mais comment parler de ce championnat sans évoquer le duel pour le titre entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) ?

Cette rivalité, marquée par divers affrontements et polémiques durant la saison, a pris une autre tourne lors de la course à Silverstone. Après avoir manqué son attaque à Copse (célèbre virage à droite) lors de la manche sprint, Hamilton sait qu’il doit rapidement passer Verstappen au départ pour ne pas subir, de nouveau, la domination du pilote Red Bull, doté d’une machine un poil plus performante à ce stade de la saison.

Dès l’extinction des feux, l’affrontement est lancé. Durant l’entièreté du premier secteur du tracé anglais (soit environ le premier tiers du circuit), les deux hommes se frôlent à plusieurs reprises, côte à côte. Lewis prend l’aspiration sur son rival néerlandais dans la ligne droite qui mène à Copse et plonge à l’intérieur (il avait tenté l’extérieur sans succès lors de la manche sprint) du virage, de manière très agressive. Verstappen n’a pas l’intention d’élargir sa trajectoire et le contact est inévitable. Max est propulsé dans les graviers à 290 km/h avant de finir sa course dans le mur.

Un peu sonné, le néerlandais sera apte à conduire dès le Grand Prix suivant (qui ne va pas durer plus longtemps…) tandis que Lewis Hamilton écopera d’une pénalité qui ne l’empêchera pas de gagner à Silverstone. La suite, tout le monde la connait…

Guanyu Zhou - Grande Bretagne 2022

À l’heure d’écrire ces lignes, Guanyu Zhou n’est probablement pas un pilote qui aura marqué l’histoire de la Formule 1. Il est pourtant à l’origine d’une image forte : celle de son crash au Grand Prix de Silverstone 2022 (décidémment), heureusement sans conséquences. Au départ, Pierre Gasly (Alpha Tauri) tente de se faufiler entre Zhou (Alfa Romeo) et Russell (Mercedes).

Le britannique se rabat sur la gauche et touche Gasly avant d’être lui-même envoyé en toupie. La Mercedes, en perte de contrôle, attrape la roue de l’Alfa Romeo qui part en tonneaux (on peut remercier le halo) et part s’écraser contre le grillage de sécurité, en passant au-dessus du mur de pneu. Mais là aussi, le chinois s’en sort miraculeusement.

Lance Stroll - Singapour 2023

Ceux qui ont regardé les qualifications du Grand Prix de Singapour l’ont peut-être compris avant que le pire n’arrive : quelque en soit la raison, Lance Stroll (Aston Martin) n’avait absolument aucun contrôle de sa monoplace et le résultat final aurait pu être désastreux.

Bon dernier dans les dernières secondes de la Q1, le canadien tente de sortir de la zone rouge dans un ultime tou chronométré. Le pilote de l’Aston se prend un gros contre-braquage à la sortie du virage 18, dans un premier temps, avant de perdre définitivement sa voiture dans les derniers mètres du circuit.

Le crash est extrêmement violent mais on peut au moins saluer la rapidité de réaction de Stroll qui a trouver le temps de retirer ses mains du volant avant de heurter le mur, faute de quoi, les conséquences auraient été sévères. Il n’a cependant pas pris le départ de la course, le jour suivant.