Selon la célèbre maison de vente aux enchères RM Sotheby's, c'est la première fois qu'un lot d'une telle importance dans le sport automobile est mis en vente. Il vous sera bientôt possible d'acquérir le trophée qu'a soulevé Graham Hill lorsque le Britannique est devenu Champion du monde de F1, en 1962.

Ce trophée, qui récompense Hill de sa victoire au terme d'une saison de bataille contre Jim Clark et Bruce McLaren, devrait être vendu entre 30 000 et 40 000 euros. Il s'agit également de la première coupe soulevée par un pilote britannique au volant d'une voiture elle aussi britannique (BRM).

Ce trophée figure en tête d'une série d'objets de la collection privée de la famille Hill, avec le trophée du vainqueur de l'édition 1972 des 24 Heures du Mans, estimé entre 23 000 et 34 000 euros. Alors âgé de 43 ans, Hill - qui a remporté cinq fois le GP de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis en 1966 - est devenu le premier pilote à remporter la "Triple Couronne" du sport automobile en triomphant à bord de la Matra MS670 qu'il partageait avec Henri Pescarolo lors de ce qui allait être sa dernière participation à la célèbre course.

Parmi les autres objets liés à Hill que RM Sotheby's mettra aux enchères lors de sa vente à Londres le 4 novembre, on trouve le chèque de 12 500 dollars que Hill a reçu pour avoir remporté l'Indy 500. Près de six décennies plus tard, ce papier devrait être adjugé aux alentours des 400 €.

Le trophée du vainqueur du GP du Mexique 1968, course qui a permis à Hill de remporter son deuxième titre mondial, ainsi qu'à Lotus de remporter sa troisième couronne constructeurs après le décès de Clark en début d'année, devrait atteindre près de 28 000 euros. Le trophée du vainqueur du GP de Monaco 1969 pourrait rapporter le double, puisqu'il s'agit de la dernière des 14 victoires de Hill en Championnat du monde de Formule 1. Un casque d'origine décoré des célèbres couleurs bleu foncé et blanc de Hill est estimé à 35 000 euros, tandis qu'une combinaison de course est de son côté estimée à 14 000 euros.

Parmi les objets les plus curieux, on trouve un certificat de "Citoyen d'Honneur de la ville de Londres" (400 euros) et l'exemplaire du livre "This is Your Life" offert à Hill en 1971 (2 300 euros). Enfin, on retrouvera également une lettre de Lord Mountbatten adressée à Bette, l'épouse de Hill, à la suite du décès du pilote en 1975, dans laquelle il est indiqué qu'il a été proposé de le faire chevalier (600 euros).

Les autres ventes de RM Sotheby's sur le thème de la F1

Au début du mois, RM Sotheby's a récolté plus de 2,3 millions d'euros lors d'une vente de casques et de trophées ayant appartenu à Nigel Mansell, champion du monde de F1 en 1992. Lors de sa vente à Las Vegas le mois prochain, qui coïncidera avec le retour d'un GP de Formule 1 dans la ville du Nevada, RM Sotheby's vendra la Mercedes W04 de 2013 avec laquelle Lewis Hamilton a remporté le GP de Hongrie. Elle devrait être adjugée pour un montant pouvant aller jusqu'à 13,8 millions d'euros.