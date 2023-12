Longueur : 4,21 mètres

Largeur : 1,80 mètre

Hauteur : 1,59 mètre

Empattement : 2,63 mètres

Coffre à bagages : min 422 litres / max 1305 litres (Hybride : 354/1237).

La deuxième génération du Nissan Juke a été dévoilée fin 2019 : plus long de 7 cm que son prédécesseur, il a changé de philosophie, passant d'un crossover adapté aux célibataires ou aux jeunes couples à un modèle aux ambitions de petite famille.

Pour ce faire, le constructeur a surtout travaillé sur l'espace, l'accessibilité arrière et le compartiment de charge qui étaient le point faible de la première série, sacrifiée sur l'autel d'un design disruptif. Le nouveau modèle offre une capacité de chargement conforme à la concurrence, même sur la variante hybride qui cède quelques dizaines de litres.

Nissan Juke, les dimensions

Le Nissan Juke mesure 4,21 mètres (4 210 mm) de long, soit 75 mm de plus que son prédécesseur qui s'arrêtait à 4 135 mm, mais il est aussi plus large et plus haut. En effet, la largeur est de 1,8 mètre (1 800 mm) contre 1 765 mm, soit une augmentation de 35 mm, tandis que la hauteur est de 1,60 mètre (1 595 mm) contre 1 565 mm, soit 30 mm de plus. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les essieux des roues avant et arrière, a augmenté plus que tout le reste : 2 636 mm contre 2 530 mm.

Nissan Juke full hybrid

Nissan Juke, habitabilité et coffre

Avec 30 mm de plus en largeur et en hauteur et un empattement allongé de plus de 100 mm, le nouveau Nissan Juke apparaît nettement plus confortable et spacieux que son prédécesseur : il y a de la place à l'arrière pour deux adultes et un enfant avec plus d'espace pour la tête, les épaules et les jambes, même si le tunnel reste au centre, tandis que les portes redessinées facilitent désormais aussi l'accès à l'arrière.

En ce qui concerne le compartiment à bagages, il convient de faire une distinction : le Juke de première génération ne disposait que de 251 litres, chiffre qui a été porté à 354 après le restylage grâce au double fond. Sur le Juke actuel, 354 est le chiffre le plus bas enregistré sur l'hybride, avec la zone sous le plancher occupée par la roue de secours et la batterie, tandis que le modèle à essence atteint le chiffre impressionnant de 422 litres. En outre, le compartiment est grand et régulier, avec une largeur maximale de près d'un mètre et 25 cm.

Nissan Juke Hybrid, les sièges arrière Nissan Juke, le coffre Nissan Juke Hybrid, le coffre

En rabattant le dossier fractionnable, la longueur de chargement maximale derrière les sièges arrière approche 1,50 mètre (1 477 mm exactement). Le volume de chargement à la hauteur de la boîte à chapeau est de 925 litres, tandis que l'utilisation de l'espace jusqu'au plafond atteint 1 305 litres, sur l'Hybrid, ces valeurs tombent à 734 et 1 237 litres.

La gamme est, dès le lancement, extrêmement simple, avec des moteurs diesel ou GPL ainsi que des versions sportives ou 4x4 : le nouveau Juke a débuté avec le petit 1.0 DIG-T turbo de 114 ch avec boîte manuelle ou CVT, et en 2022 il a été rejoint par le full hybrid d'origine Renault avec un moteur 1.6 atmosphérique combiné à la boîte de vitesses sans embrayage à six rapports avec deux moteurs électriques de la Clio E-Tech Hybrid, pour 140 ch au total.

Motorisation Puissance Carburant Transmission 1.0 DIG-T/CVT 114 CH Essence Avant, boîte de vitesses manuelle ou automatique 1.6 Hybride 140 CH Essence Avant, boîte de vitesses manuelle

Nissan Juke, des concurrents aux mensurations similaires

Le Nissan Juke a été le précurseur des B-SUV et est toujours digne de représenter le cœur de la catégorie, avec une longue liste de rivaux. Voici ceux avec lesquels il se compare dans les versions essence de capacité maximale.

Lunghezza = Longueur Bagagliaio = coffre

Et voici les concurrents du Juke Hybride, choisis parmi les modèles full hybrides ou mild hybrides de nouvelle génération :

Fiat 500X Hybrid : 4,26 mètres

4,26 mètres Honda HR-V : 4,34 mètres

4,34 mètres Jeep Renegade Hybrid : 4,24 mètres

: 4,24 mètres Renault Captur E-Tech : 4,23 mètres

4,23 mètres Suzuki S-Cross 140V : 4,30 mètres