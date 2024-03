Nissan a lancé la GT-R 2025 au Japon, où la supercar vieillissante devrait être commercialisée en juin. Le seul changement mécanique concerne les modèles Premium Edition T-spec et Track Edition, qui héritent du matériel de l'édition spéciale Nismo. Il s'agit des segments de piston, des bielles et des vilebrequins à poids équilibré. Ces éléments devraient permettre au moteur d'être plus vif dans les tours et de réduire le décalage du turbo.

Dans le compartiment moteur de ces deux versions, Nissan installe une plaque en aluminium indiquant le constructeur de la voiture ainsi qu'une plaque dorée avec le numéro de châssis. Si vous optez pour l'édition Premium, vous pourrez désormais la commander avec un intérieur Blue Heaven. Ce niveau de finition du vénérable Godzilla coûte l'équivalent de 105 400 dollars (soit 96 436 euros), mais il existe également une édition Pure moins chère, à 97 700 dollars (soit 89 402 euros). La version la plus chère est l'édition spéciale Nismo, à 207 000 dollars (soit environ 189 420 euros).

Nissan accepte déjà les commandes pour la GT-R 2025 au pays du soleil levant. Il est intéressant de noter que l'entreprise précise que la production sera limitée, à tel point qu'elle pourrait être amenée à refuser certaines commandes si la demande excède l'offre. Cette note de bas de page dans le communiqué de presse alimente les rumeurs sur la disparition de la R35 après cette année-modèle. La semaine dernière, la publication japonaise Mag-X a indiqué que 2025 serait le dernier MY, en précisant que la production serait limitée.

Nissan ne dit pas combien de GT-R JDM seront construites pour l'année 2025, mais Mag-X affirme que seules 1 500 unités seront assemblées, dont 300 pour la version Nismo. Le magazine japonais affirme que Nissan a informé les concessionnaires de l'arrêt de la production de la supercar car la société ne pourra plus s'approvisionner en pièces détachées à l'avenir.

Nous avons contacté la branche américaine du constructeur automobile lorsque le rapport a été publié la semaine dernière, mais un porte-parole a refusé de commenter. Au moins une partie du rapport de Mag-X a été confirmée : la production de la GT-R 2025 sera en effet limitée. Du moins, pour le marché japonais.

La R35 est en production depuis décembre 2007, mais son développement a commencé en 2000. Deux concepts ont préfiguré le modèle de production, l'un présenté au Tokyo Motor Show de 2001 et le GT-R Proto, présenté lors du même événement en 2005. Avec le concept Hyper Force présenté l'année dernière au Japan Mobility Show, Nissan a fortement suggéré une GT-R entièrement électrique. Il s'agit d'un "rêve tangible à réaliser d'ici la fin de la décennie".

Si la R36 arrive en 2030 et que la R35 disparaît cette année, Nissan se retrouvera sans voiture de sport phare dans sa gamme pendant environ cinq ans. Idéalement, une autre GT-R à moteur thermique devrait voir le jour avant la fin de la décennie, en complément de l'EV. Mais ce n'est qu'un vœu pieux de notre part.