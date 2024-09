Qu'ont à voir les Gaulois d'Astérix et la Ford américaine ? Tous deux résistent avec succès au courant dominant oppressif. Alors qu'Astérix était la force supérieure des Romains contre laquelle lui et ses amis du village se sont défendus avec succès, Ford, contrairement à la tendance actuelle, continue de s'en tenir à LA muscle car par excellence : la Mustang. Et bien sûr avec le V8.

Il ne reste pas grand-chose de l'ancienne splendeur de ces voitures. La Chevrolet Camaro ? déjà un lointain souvenir. La Dodge Challenger ? Elle fait aussi partie de l'histoire, sans parler d'anciennes légendes comme Pontiac Firebird ou GTO. Camaro et Challenger ont au moins célébré leur départ avec des modèles spéciaux comme la "Collectors Edition" ou la "Black Ghost". Mais Ford fête quelque chose de complètement différent, à savoir son engagement envers le moteur V8 !

Une demande qui ne faiblit pas

Selon Laurie Transou, ingénieure en chef mondiale de la Ford Mustang, Ford prévoit de produire et de vendre le moteur V8 aussi longtemps que possible. Cette décision repose sur la conviction qu'il existe toujours une forte demande en moteurs à combustion interne avec de hautes performances. La Ford Mustang, en particulier les modèles tels que la Mustang Dark Horse avec son moteur V8 de 5,0 litres et la Mustang GTD avec un moteur V8 de 5,2 litres, sont très populaires.

Ces véhicules offrent non seulement des performances impressionnantes, mais aussi une expérience de conduite appréciée par de nombreux passionnés. La fascination, la sonorité caractéristique et les performances d'un moteur V8 sont des aspects qui n'ont pas encore été imités de manière satisfaisante par les voitures électriques, même si cela soulève naturellement aussi la question du sens.

Ford

Des règles floues

Une autre raison qui explique la décision de Ford en faveur du V8 est l'incertitude concernant les futures réglementations. Bien qu'il existe de nombreuses annonces et objectifs visant à interdire les moteurs à combustion interne, bon nombre de ces dates ne sont pas fixées ou ont déjà été reportées. La situation est similaire avec les objectifs de zéro émission auto-imposés par de nombreux constructeurs automobiles et pays. Ces incertitudes donnent à Ford la possibilité de continuer à s'appuyer sur des technologies éprouvées tant qu'il y aura une demande et qu'il n'y aura pas d'exigences légales strictes.

Ford souligne également que la décision de continuer à produire des moteurs V8 est conforme aux souhaits des clients. Tant qu'il y aura une demande pour des véhicules équipés de moteurs V8 et de transmissions manuelles, le constructeur n'abandonnera pas les idoles comme la Mustang Dark Horse. Cela se reflète également dans la décision de continuer à proposer des transmissions manuelles, car celles-ci sont populaires auprès de nombreux conducteurs. Les clients de nombreuses autres marques ne peuvent que rêver de cela...

Ford n’est d’ailleurs pas le seul constructeur à s’en tenir aux moteurs traditionnels. D’autres marques de voitures de luxe et de sport, comme Pagani et Bugatti, continuent également de miser sur de puissants moteurs à combustion. Ces entreprises affirment que la demande pour de tels véhicules demeure et qu'elles veulent donner à leurs clients ce qu'ils veulent.

Du point de vue d'un passionné d'automobile, on ne peut que saluer Ford pour cette philosophie. En dehors de cela, ce n’est pas une mauvaise stratégie marketing que de se démarquer comme un combattant des gros moteurs à combustion. Cependant, comment cela peut-il être concilié avec des modèles électriques comme la Mustang Mach-E ou nouvelle Capri ?