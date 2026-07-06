Si vous avez une voiture noire, vous consommerez et dépenserez plus : voici pourquoi

Une voiture de couleur sombre a de l’allure, certes. Mais dès que les températures grimpent, on se heurte vite à une réalité toute simple : elle chauffe. Beaucoup. Et rapidement. Ce n’est pas une découverte, mais à l’heure où les étés battent, année après année, des records de chaleur, cela vaut la peine de le rappeler, en insistant sur un point que beaucoup ignorent : une voiture sombre peut aussi coûter plus cher à l’usage.

Évidemment, pas en termes de prix catalogue, sauf si vous optez pour une teinte sur mesure très spécifique, mais bien en coût d’exploitation. Ce n’est pas nous qui l’affirmons, c’est la science. Voici pourquoi.

La fraîcheur a un coût

Très bref rappel de physique : les teintes sombres réfléchissent moins le rayonnement solaire et l’absorbent davantage. Or la lumière transporte de l’énergie, et cette énergie se transforme en chaleur. Résultat : plus un objet est sombre, plus sa température augmente lorsqu’il est exposé au soleil. Fin du rappel.

Les intérieurs de la nouvelle Jeep Avenger 2026 Photo : Jeep

Tous ceux qui ont une voiture noire le constatent : laissée au soleil, l’habitacle vous accueille avec des températures tropicales. Pour mesurer l’ampleur du phénomène, une étude citée par Science Direct a comparé la température intérieure de deux Honda Civic identiques, l’une noire et l’autre argent. Dans la première, l’habitacle affichait une température supérieure de 5 à 6 °C par rapport à la seconde. Un écart loin d’être négligeable, et pas seulement en matière de confort.

D’après l’expérience, ramener la température intérieure à 25 °C en 30 minutes demande 13 % d’énergie en moins à la voiture argent qu’à la noire, avec une baisse de consommation de 0,12 L/100 km, tandis que les émissions diminuent de 2,7 g/km. Moins consommer, c’est aussi économiser davantage.

Range Rover SV Black Photo : Land Rover Toyota RAV4 2026 Photo : Toyota

Classement des couleurs qui chauffent le plus

D’après des simulations, une même voiture peut voir la température de son habitacle varier jusqu’à 14 °C selon la couleur de la carrosserie. Voici jusqu’où cela peut aller :

Voiture noire : 62 °C

Voiture rouge : 51 °C

Voiture jaune : 50 °C

Voiture bleue : 48 °C

Voiture argent : 47 °C

Voiture verte : 45 °C

Voiture blanche : 43 °C