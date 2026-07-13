Travis Pastrana sur le circuit de Goodwood au volant d'une Subaru de 670 chevaux

Travis Pastrana est de retour au Goodwood Festival of Speed avec sa Subaru Brataroo, une machine de piste unique à carrosserie en carbone de 670 ch, inspirée du Subaru Brat originel. Comme prévu, il s'est élancé à l’assaut de la célèbre course de côte en visant un nouveau record du tracé lors de la séance chronométrée finale de dimanche.

Avant le début des montées officielles chronométrées, Pastrana a sorti la Brataroo pour une manche d’essai sur le parcours de 1,87 km. Sans surprise, il a abordé presque chaque virage en glisse, mettant pleinement en valeur les 670 ch de l’auto, et son talent de pilote.

Pastrana n’en est pas à son coup d’essai à Goodwood. Il est devenu un habitué de l’épreuve de côte depuis 2021, année où il a signé son meilleur chrono au volant d’une Subaru Airslayer STI sur mesure forte de 862 ch. Ce tour avait été bouclé en un impressionnant 46,20 secondes.

En 2023, Travis s’est une nouvelle fois attaqué à la course de côte au volant du Subaru Family Huckster, un break sur mesure de 862 ch, avec à la clé un meilleur temps de 49,32 secondes. En 2024, il a fait mieux qu’en 2023 avec le Huckster en signant un chrono de 47,50 secondes.

Cette année, il espère établir un nouveau record au volant de la Brataroo. Vous pouvez suivre le Goodwood Festival of Speed en direct ici.