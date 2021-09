Avez-vous déjà entendu parler de Genesis ? Non, on ne parle évidemment pas du groupe de Phil Collins, mais bel et bien d'un constructeur automobile. Oui voilà la nouvelle marque premium du groupe Hyundai. Et Genesis a la ferme d'intention de venir titiller les marques allemandes sur leur propre terrain, au sens figuré comme au propre : la marque arrive outre-Rhin !

Si l'arrivée en Europe était déjà programmée, la France ne figure pas parmi les premiers bénéficiaires des modèles de la marque. Mais si l'essai est concluant chez nos voisins, alors pourquoi ne pas voir débarquer Genesis chez nous aussi d'ici un ou deux ans ? Alors pour avoir une première idée de cette marque inédite sur nos terres européennes, nos confrères allemands sont partis essayer le SUV, le Genesis GV70, et nous livre leur premier avis !

De quoi s'agit-il ?

Mais avant cela, nous devons nous plonger un peu dans l'arbre généalogique de Genesis. Fondée en 2015, la marque connaît un certain succès dans des pays comme la Corée du Sud et les États-Unis depuis un certain temps. Elle nous est présentée avec plusieurs modèles. La gamme "G" désigne les berlines et les breaks, la gamme "GV" les SUV. Plus le chiffre qui suit est élevé, plus le véhicule est grand.

La berline G70 et le break G70 Shooting Brake, qui a été spécialement développé pour l'Europe, seront lancés en 2021. Si la berline au format d'une BMW Série 3 existe depuis 2017, le Shooting Brake est complètement nouveau. Il en va de même pour le GV70, qui rivalise en taille avec le BMW X3. Le G80 (quasi BMW Série 5) et le GV80 (quasi X5) sont également nouveaux. En 2022, le SUV électrique GV60 basé sur la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6 suivra, ainsi qu'une G80 entièrement électrique. Tout est clair ?

Le SUV Genesis GV70 à gauche, et la berline G70 à droite

Dimensions et intérieur

En attendant d'essayer la berline G70 ultérieurement, parlons du GV70. Ce SUV mesure 4,71 mètres de long, au même titre que l'Audi Q5, le BMW X3 et le Mercedes GLC. Mais par rapport à ce trio, il se distingue de manière très réussie esthétiquement. Une grande calandre en forme de blason, ainsi que des feux très distinctifs en deux bandes à l'avant et à l'arrière, respect !

L'empattement de 2,87 mètres offre un espace formidable, et les 542 litres d'espace pour les bagages en condition normale sont également bons dans la catégorie. Le cockpit est remarquable, avec une finition et des matériaux de première classe. Beaucoup de cuir, et beaucoup d'habillages en métal ou façon métal. Les marques allemandes ne peuvent pas faire mieux... Parfois même elles font nettement moins bien !

Autre point positif par rapport à certains autres écrans numériques : celui du Genesis GV70 est facile à utiliser et ne demande pas au conducteur d'avoir fait de longues études pour le comprendre. Les seuls petits points négatifs sont les deux commandes rotatives pour l'info-divertissement et la transmission automatique qui, trop proches, peuvent parfois être confondus. Néanmoins, il y a longtemps que nous n'avions pas vu un intérieur aussi beau.

La conduite

Passons maintenant aux moteurs du GV70. Le choix ne se fait que parmi des moteurs à quatre cylindres : un diesel 2,2 litres de 210 ch et un essence turbo2,5 litres de 304 ch. Le tout exclusivement avec une boîte automatique à 8 vitesses. Nous optons pour l'essai de la version diesel.

Ses 440 Newton-mètres de couple maximal correspondent bien aux deux tonnes de poids à vide. Au démarrage, le GV70 est un peu lent. Mais dès qu'il est lancé, cependant, le SUV avance convenablement (la transmission intégrale est de série). Le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes est acceptable, tandis que les 6,3 secondes pour la reprise de 80 à 120 km/h sont intéressants. Un BMW X3 xDrive20d ne fait pas mieux. En revanche, seule la transmission automatique de ce Genesis pourrait être un peu plus rapide.

Une chose est sûre : malgré les équipements sportifs présents dans la gamme de modèles, le GV70 n'a aucune ambition sportive. Mais pourquoi devrait-il l'être ? Le confort est une priorité, à condition de ne pas choisir les roues de 21 pouces (de série sur le modèle "Luxury"). Ils nuisent aux bonnes prestations de roulement sur les petites bosses.

Consommation et prix

Que dit la consommation de carburant après notre galop d'essai de 133 kilomètres au volant de ce GV70 ? En comptant quelques kilomètres forcés sur l'autoroute, l'ordinateur de bord indique une moyenne de 8,7 litres. Genesis annonce de son côté 7,4 litres, donc huit litres devraient être réalistes pour la conduite quotidienne.

Là où Genesis fait fort, c'est au niveau du prix et des services inclus. L'accent est davantage mis sur les clients privés, c'est pourquoi il n'y a pas de taux de leasing extrêmes comme ceux proposés par les constructeurs allemands. En contrepartie, cependant, un assistant personnel, cinq révision avec service d'enlèvement et de livraison et une voiture de remplacement sont inclus avec chaque Genesis.

De plus, pas de concessionnaire automobile où l'on vous traite de manière antipathique, puisqu'à part une salle d'exposition à Munich, il n'y a pas de showrooms. Si vous voulez faire un essai routier, vous pouvez appeler et faire venir une Genesis directement chez vous*. La commande et l'achat se font en ligne. Les voitures préconfigurées sont disponibles assez rapidement, les configurations individuelles peuvent prendre 4 à 6 mois jusqu'à la livraison. Le GV70 est construit à Ulsan, en Corée du Sud.

Le client est donc roi. Les prix sont-ils également royaux ? Heureusement non : le GV70 Diesel démarre à 45 920 euros* avec un équipement de série déjà très complet. En optant pour le "tout option", la facture s'élève à presque exactement 63 000 euros. À titre de comparaison, BMW demande au moins 53 700 euros pour un X3 comparable, et avec de nombreux extras, la barre des 70 000 euros n'est pas loin.

Note : 8/10

Le Genesis GV70 n'est pas le meilleur SUV de sa catégorie. Il manque un peu de direct et de choix de moteur pour cela. Mais c'est l'une des plus belles voitures en lice et elle est fabriquée avec un souci du détail à l'intérieur qui traite chaque client comme un roi.

Il en va de même pour la myriade de services inclus dans le prix. Par conséquent, nous ne pouvons que conseiller à chaque client Audi, BMW et Mercedes de passer voir Genesis ! Et pour ceux qui s'inquiètent de la valeur résiduelle : Genesis propose également une sorte de forfait automobile avec une limite de temps.

* en Allemagne