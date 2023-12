Nous ne sommes jamais tombés amoureux si rapidement d'une voiture. La Ford Mustang Shelby GT350R est un objet de convoitise bien connu de tous ceux qui en ont conduit une.

Historiquement parlant, nous sommes à la fin de la route pour les voitures de ce genre, car les moteurs turbocompressés de plus en plus petits et les moteurs électriques continuent d'envahir le marché. Dans ce sens-là GT350R est une voiture spéciale à juste titre.

Ce qui rend cette voiture unique, c'est incontestablement son V8 Voodoo à plat et à aspiration naturelle. Les moteurs à plat sont coûteux à développer et sont généralement réservés à des applications de petite cylindrée et de haut rendement, ce qui explique pourquoi Ferrari les utilise couramment.

Le principal avantage d'un moteur à plat est que, grâce à l'alternance de l'ordre d'allumage d'un banc à l'autre, le flux d'échappement est optimisé, ce qui maximise la dynamique des fluides du moteur et contribue à sa capacité à monter rapidement en régime. L'inconvénient est que ces moteurs sont plus difficiles à équilibrer que leurs homologues à plans croisés, ce qui implique un plus grand nombre de contrepoids pour compenser les vibrations.

L'application de cette conception à un moteur de grosse cylindrée est un défi technique coûteux, mais Ford y est parvenu pour cette voiture.

Il est essentiel de comprendre tout cela, car le fait de voir ce niveau d'ingénierie et de recherche et développement mis en œuvre dans une Mustang souligne à quel point Ford était déterminé à construire quelque chose d'important sur le plan historique.

Cette voiture célèbre le moteur à aspiration naturelle et, honnêtement, il est difficile de croire que Ford était prêt à consacrer des ressources à un moteur qui ne serait utilisé que dans deux voitures : la GT350 standard et la GT350R. Mais les ajouts notables pour la GT350R ne s'arrêtent pas là.

Des passages de vitesses lourds, mais nets

Ford a utilisé la boîte manuelle Tremec TR-3160 à 6 rapports comme seule boîte de vitesses disponible pour cette voiture, et c'est une caractéristique essentielle. La Mustang GT standard était également disponible avec une boîte manuelle, mais elle était équipée d'une boîte Getrag à 6 rapports, et elle est loin d'être aussi douce que la Tremec.

Les changements de vitesse sont lourds mais nets et correspondent parfaitement à la personnalité de cette voiture. On se sent chez soi, et le passage des vitesses est profondément satisfaisant. Les rapports sont également bien dosés, tant pour les grandes vitesses que pour le plaisir en ville.

Le système MagneRide de Ford est également formidable. Oui, la voiture est rigide, c'est une voiture de sport. Néanmoins, les amortisseurs magnétorhéologiques confèrent à la suspension une grande souplesse.

En général, on préfère garder les voitures dont la suspension est réglable en position "normale", mais même dans ce cas, cela donne une grande confiance dans la voiture en général. De même, la dynamique du châssis est vraiment sublime. Nous n'avons pas eu l'occasion de pousser cette voiture dans les virages (car ce n'est pas la nôtre), mais on peut dire que l'enveloppe de performance est impressionnante, certainement au niveau de celle d'une Porsche 911 GT3.

Ford a également mis l'accent sur la réduction du poids, en supprimant les sièges arrière, en ajoutant de la fibre de carbone au support central et en proposant cette voiture avec des jantes en fibre de carbone, une première pour une voiture produite en série. Avec l'option la plus légère (notamment sans climatisation), Ford affirme que la R pèse 58 kg de moins que la GT350 standard.

Un hommage au V8

Bien sûr, cette voiture n'est pas parfaite. Elle est construite comme une Mustang. Les plastiques ne sont pas très beaux et certains exemplaires ont connu des problèmes de moteur.

Cependant, rien de tout cela ne vient gâcher l'expérience de conduite de la voiture. Elle fait partie des meilleures voitures que nous ayons jamais conduites, et même si certains de ces moteurs ont connu des problèmes, ce V8 reste l'un des meilleurs de tous les temps.

Nous devrions tous nous estimer heureux de vivre cette période de l'histoire de l'automobile. Oui, pour les passionnés de voitures, comme nous, nous allons perdre les moteurs à essence que nous aimons au profit des moteurs électriques. Néanmoins, les constructeurs choisissent des moyens passionnants de célébrer la disparition du moteur à essence et cette époque sera à coup sûr incroyable.

Nous devons en profiter tant qu'elle dure, et c'est ce que fait cette voiture. C'est une lettre d'amour au V8 à aspiration naturelle et au plaisir de conduire. C'est pourquoi la GT350R est si géniale, si pure et, oui, si spéciale à juste titre.

