Dans un monde où il existe désormais des Ford Mustang de 500 chevaux et où atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes est devenu une norme chez les supercars, il ne faut pas s'étonner de voir que la Volkswagen Golf GTI Clubsport n'ait aucune difficulté à conquérir l'autoroute allemande.

La célèbre marque allemande, qui ne propose pas la Clubsport aux États-Unis, a conçu cette version qui se situe entre la GTI standard et la toujours plus puissante Golf R. Celle qui nous intéresse, aujourd’hui, produit un peu moins de puissance que sa grande sœur, puisqu’elle développe 300 chevaux et 420 Newton-mètres de couple via ses roues avant grâce à son moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. C'est cependant bien assez pour propulser la compacte sportive à 100 km/h en un temps respectable de 5,4 secondes, ce qui est bien utile si vous êtes amené à emprunter l’autobahn…

Rapide et sereine

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée en haute de cette page, la Clubsport atteint facilement sa vitesse maximale de 250 km/h. Lors de ce test sur l'autoroute, par la chaîne AutoTopNL, le compteur de vitesse dépasse même ce chiffre puisque la Volkswagen est emmenée jusqu’à 267 km/h, bien que le chiffre sur le téléphone du conducteur n'ait jamais au-delà de la la barre des 250 km/h. En tout cas, la Clubsport parait collée à la route durant cet essai et semble sûre à conduire.

Volkswagen équipe le modèle d'un nouveau système de gestion de comportement dynamique du véhicule, d'amortisseurs adaptatifs en option, d'une suspension abaissée et d'un carrossage positif accru sur l'essieu avant. Les ingénieurs ont également peaufiné la sensation de direction. Volkswagen a récemment mis à jour la Golf GTI, lui donnant plus de puissance en Europe, de sorte que la Clubsport pourrait également bénéficier d'une mise à niveau. Le constructeur a même déjà teasé la Golf R rafraîchie qui fera son apparition cet été, et nous espérons que sa puissance, plafonnée à 315 chevaux, augmentera.

