La BMW Z8 est sans aucun doute l'une des plus belles réalisations du constructeur bavarois de tous les temps. Un roadster aux proportions parfaites, avec un très long capot, et au design néo-rétro qui évoque avec élégance les années 1960.

Rare car produit à un peu plus de 5000 exemplaires, et donc forcément cher, le Z8 fait encore tourner les têtes aujourd'hui. C'est sans doute ce qui a inspiré Smit Vehicle Engineering pour développer son modèle baptisé Oletha. Sauf que ce n'est pas une copie exacte du Z8... C'est un coupé !

D'ailleurs en se replongeant dans les archives, on se rappelle que le concept annonçant le Z8, le Z07 Concept de 1997, avait également été décliné en coupé.

La société ne dit pas ce qui sous-tend son Oletha, mais on peut imaginer qu'elle est basée sur le Z4 E86 et non sur un Z8. La lunette arrière et le pavillon semblent en tout cas provenir du Z4, et l'emplacement de la trappe à carburant est le même - directement derrière la porte du passager. Cependant, l'Oletha efface presque toute référence à la Z4 grâce à une carrosserie étonnante qui transforme le modèle en une voiture unique. Selon Smit Vehicle Engineering, l'Oletha a une carrosserie en composite de fibre de carbone et pèse 1401 kilogrammes.

Sous le capot se trouve le V8 S65B44 de 4,4 litres à aspiration naturelle qui développe plus de 450 chevaux (335 kilowatts). Le moteur est équipé d'un collecteur d'admission en fibre de carbone et de composants d'échappement en acier inoxydable et en Inconel. Il est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports en H. La puissance est transmise aux roues par un différentiel à glissement limité mécanique. Le freinage est assuré par des freins AP Racing avec des étriers Radi-CAL forgés légers et des rotors entièrement flottants. Les pneus Michelin Pilot Sport 4S enveloppent des roues forgées monobloc.

Il n'y a en revanche pas de photos de l'intérieur, mais la société affirme que l'habitacle sera axé sur le conducteur et équipé des meilleurs matériaux. Les clients peuvent choisir entre des sièges de tourisme réglables en huit directions ou des sièges sport en fibre de carbone.

Les clients peuvent demander une construction sur mesure, ce qui inclut un choix de matériaux, de couleurs et de textures, et la société accueille toutes les demandes spéciales, indépendamment de tout travail d'ingénierie et de conception supplémentaire.