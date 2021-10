Il va sans dire que le Rolls-Royce Cullinan n'est pas un SUV abordable. Son prix tourne autour d'un demi-million de dollars, ce qui est normal selon les normes Rolls-Royce. Mais si vous êtes à la recherche d'une version encore plus chère, Klassen a quelque chose à vous proposer. Sa version coûte presque le double qu'un Cullinan standard.

Bien sûr, ce prix s'accompagne d'améliorations considérables, au sens propre comme au sens figuré. Klassen complète la liste déjà longue des caractéristiques de sécurité de la Cullinan en ajoutant une protection à 360 degrés grâce à sa solution de blindage de haute qualité.

Galerie: Klassen Rolls-Royce Cullinan

15 Photos

Pour assurer une sécurité maximale, Klassen utilise un blindage de niveau BR6 de la norme CEN 1063 sur la Rolls-Royce Cullinan. Elle dispose également d'un système de chevauchement unique intégré dans tous les joints de porte, tandis que le plafond et le plancher sont également blindés pour résister au souffle de deux grenades DM51 explosant simultanément.

Klassen a également utilisé du verre pare-balles multicouche, tandis que le reste du bouclier balistique comprend la protection de la batterie et du module de commande électronique, des charnières de porte renforcées et d'autres points de structure critiques, une suspension renforcée et des dispositifs de roulage à plat.

À l'intérieur du cocon blindé, toutefois, Klassen propose également une personnalisation à l'aide de matériaux haut de gamme exclusifs, reprenant ainsi le flambeau de Rolls-Royce. L'entreprise allemande tient compte des préférences du client, bien sûr, tout en conservant un design extérieur aussi proche que possible de l'original. Selon Klassen, le véhicule n'attirera donc pas l'attention, ce dont nous doutons fortement puisque le Cullinan est un objet rare.

Maintenant, le prix. Klassen propose le Cullinan blindé au prix de 833 000 € (taxes comprises). C'est une somme énorme, mais une fois encore, nous ne sommes pas clients, et certaines riches personnes ont les moyens pour s'offrir ce SUV blindé. Il sera fabriqué à la commande, et il faut au moins trois mois à l'équipe de Klassen pour le blinder.