Un lancement et deux restylages : tel est le menu que Mazda propose pour 2024, année au cours de laquelle le constructeur japonais complétera sa gamme de SUV.

L'événement central sera en effet le lancement du modèle intégral à sept places CX-80, qui assumera le rôle de nouveau vaisseau amiral de la marque et la tâche de focaliser l'attention au cours du second semestre de l'année. Une année qui débutera avec l'arrivée sur les routes de la MX-5 et de la Mazda2 Hybride, dont nous connaissons déjà tous les détails.

Voici donc les nouveautés de Mazda pour 2023:

Mazda2 Hybride 2024

La citadine hybride, basée sur la Toyota Yaris, suit en partie le destin du modèle original et reçoit également un lifting annoncé à l'automne 2023, bien qu'elle emprunte une voie légèrement différente en termes de contenu. Le look de l'avant et de l'arrière est cette fois plus personnel et la distingue davantage du modèle de référence. L'équipement change également, tandis que la mécanique reste inchangée avec un système full hybride de 115 ch.

Mazda2 Hybride 2024

La nouvelle Mazda2 Hybrid propose désormais les mêmes niveaux de finition que les autres modèles Mazda, à savoir Prime, Centre, Exclusive, Homura et Homura Plus, avec Apple CarPlay et Android Auto de série dès la base. En montant progressivement vers les versions supérieures, on peut retrouver des phares full LED, des jantes en alliage de 17" et une climatisation automatique bizone, tandis que la version Homura Plus reçoit même un écran d'infodivertissement qui passe de 9" à 10,5" et un toit ouvrant panoramique.

Nom Mazda2 Hybride Carrosserie Citadine 5 portes Moteurs Hybride essence Date d'arrivée Janvier 2022 Prix -

Mazda CX-80

Grand frère du CX-60, le nouveau CX-80 est un grand SUV qui viendra compléter le haut de la gamme européenne, comme ce fut le cas pour les modèles CX-70/90 aux Etats-Unis. Pour l'instant, il n'a été vu que masqué dans les derniers tests, mais on sait qu'il sera plus long que le '60', probablement d'environ 15 cm, et atteindra donc 4,9 mètres. Il aura sept places, tandis que l'intérieur et le tableau de bord seront très similaires à l'autre modèle.

Mazda CX-80, les photos espions

Le lancement aura lieu selon toute vraisemblance au second semestre, avec une présentation officielle qui pourrait être avancée à la fin du printemps au plus tard, même s'il n'est pas exclu que le constructeur montre les premières images définitives dès la fin de cette année 2023. Il n'y a pas de confirmation des mécaniques, qui ne devraient toutefois pas s'éloigner de celles du CX-60, à savoir un 2,5 essence hybride rechargeable de 328 ch et des mild hybrides diesels de 200 et 249 ch.

Nom Mazda CX-80 Carrosserie SUV Moteurs Hybride rechargeable essence et hybride léger diesel (à confirmer) Date d'arrivée Deuxième semestre 2024 Prix -

Mazda MX-5 M.Y. 2024

Les doutes ont été dissipés, ou plutôt non : Mazda n'envisage pas un avenir sans la MX-5, mais de là à savoir à quoi ressemblera la nouvelle génération, la distance est encore longue, et en tout cas, pas imminente. Dommage, car entre-temps, le petit roadster de presque 35 ans a encore quelques cartouches à tirer, et il le fait avec l'édition 2024, également connue sous le nom de "ND3".

Mazda MX-5 Miata (JDM) 2024

Parmi les nouveautés de la MX-5 2024, pour l'instant présentée dans la version destinée au marché japonais, on trouve un nouvel écran de 8,8 pouces, des moteurs révisés mais sans changement de puissance, une nouvelle direction assistée et même un différentiel à glissement limité associé au moteur 2.0 de 184 ch. Elle arrivera au printemps