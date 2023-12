La Dacia Sandero s'empare du trône européen dans les ventes d'octobre 2023. La compacte roumaine est la voiture la plus vendue selon les données collectées par JATO Dynamics et succède ainsi à la Tesla Model Y.

Ainsi, la Dacia Sandero surfe sur la croissance générale du marché européen, qui a enregistré une hausse de 14% des immatriculations totales par rapport au même mois en 2022. Dacia n'est cependant pas la seule marque à afficher des chiffres positifs. Voici tous les autres modèles du top 10.

Les Fiat 500 et Yaris Cross aux trousses de Dacia

Les 22 335 exemplaires livrés en octobre assurent à la Sandero une belle avance sur ses poursuivants. Derrière Dacia, on trouve un classement assez compact, avec quatre modèles regroupés en quelques centaines d'unités.

En deuxième position, on trouve la Fiat 500 (en tenant compte des versions mild hybrid et électriques, malgré une légère baisse de 5% par rapport à octobre 2022), tandis qu'en troisième position, on trouve la Renault Clio, qui a récemment fait l'objet d'un restylage.

Dacia Sandero Stepway Extreme Abarth 500e Turismo Renault Clio E-Tech Hybrid

Au pied du podium, avec sept exemplaires de moins, se trouve la Toyota Yaris Cross, suivie de près par la Peugeot 2008 (+37% par rapport à 2022). Le reste du classement est également très équilibré, avec les françaises Citroën C3 et Peugeot 208, la Ford Puma, l'exploit de la Polo (+76%) et l'Opel Corsa.

Si l'on élargit aux 25 premiers modèles, les résultats de la Volkswagen Golf, de la Toyota Yaris et de la Tesla Model Y méritent d'être soulignés. Les deux premières ont perdu beaucoup de terrain par rapport à 2022, cédant respectivement 28% et 34% des ventes, tandis que le véhicule électrique américain a confirmé sa croissance constante avec un important +297% et 10 774 unités livrées.

Les voitures les plus vendues en Europe (octobre 2023)

Dacia Sandero - 22 335 (+38%) Fiat/Abarth 500 - 15 426 (-5%) Renault Clio - 15 408 (+17%) Toyota Yaris Cross - 15 401 (+26%) Peugeot 2008 - 15 032 (+37%) Citroen C3 - 14 592 (+19%) Peugeot 208 - 14 500 (-15%) Ford Puma - 14 002 (+25%) Volkswagen Polo - 13 782 (+76%) Opel/Vauxhall Corsa - 13 755 (+19%)

Volkswagen leader incontesté

Le classement des constructeurs automobiles les plus populaires est également intéressant. Volkswagen reste fermement en tête, malgré une baisse de 4% par rapport à octobre 2022. La marque allemande a toutefois plus de 26 000 unités d'avance sur Toyota, qui occupe la deuxième place du classement.

Volkswagen Polo GTI Edition 25

Les troisième, quatrième et cinquième positions sont occupées par des marques premium (toutes avec des signes positifs), avec Audi en tête juste devant BMW et Mercedes.

Renault souffre de l'effet Clio et est sixième, tandis que Skoda est en excellente croissance (+23%). Peugeot, Dacia (très bonne progression de +33%) et Kia ferment la marche. En dehors du top 10, Ford enregistre -10% (le pire chiffre du mois parmi tous les constructeurs), tandis que Tesla, Cupra et Jeep sont les plus "en forme" aux 19e, 20e et 25e places avec respectivement +204%, +41% et +59%.

Les constructeurs en Europe en octobre 2023