Les instruments numériques font de plus en plus leur apparition dans les nouvelles voitures. Mais tout le monde n'apprécie pas les affichages et les chiffres réduits. Heureusement, certains constructeurs proposent encore en option des compteurs de vitesse et des compte-tours numériques ronds permettant d'appuyer sur un vrai bouton. Certaines marques intègrent cela comme un élément au style rétro.

C'est le cas par exemple de Ford. Ces jours-ci, on y fête le 60e anniversaire de la légendaire Mustang avec beaucoup de moyens et quelques modèles spéciaux. Et ce n'est pas tout : le patron de Ford, Jim-Farley, a surpris les disciples de la Mustang en leur proposant une nouvelle option.

"Grâce à des mises à jour logicielles, Ford offre aux clients de la Ford Mustang 2024 la possibilité de choisir un combiné d'instruments inspiré de l'héritage des années 1967-1968, qui combine les meilleures pièces de la Mustang de toutes les années pour une sensation intemporelle et classique", explique Ford.

Des centaines d'indicateurs individuels de la Mustang datant de plusieurs années légendaires ont été évalués pour créer ce nouveau "Heritage Gauge Cluster". Un rendu chromé réaliste enveloppe ces indicateurs, tout comme le métal poli utilisé dans les années 1967-1968.

La mise à jour est disponible dès maintenant. Les clients ne doivent pas oublier de recevoir celles-ci et les mises à jour futures en les activant automatiquement sur logiciel et en définissant un calendrier récurrent dans le menu "Paramètres de mise à jour du logiciel". Ou comme le résume succinctement Farley : "Trop cool" !

Jusqu'à présent, la nouvelle Mustang proposait déjà l'option d'afficher en vert ou en blanc les instruments classiques de la Mustang "Fox-Body" lancée en 1979. On ne sait pas encore quand l'option 1967/68 fera son apparition sur l'Euro-Mustang. En Allemagne, Ford la propose à partir de 59 900 euros, avec un V8 de 5,0 litres et 446 ch sous le capot.

D'autres constructeurs suivent également la tendance rétro-numérique : Alfa Romeo propose dans la Tonale une option avec un affichage nostalgique, VW a surpris avec son étude ID.2all en proposant des instruments à la manière de la Coccinelle ou de la Golf. Peut-être que BMW se laissera également convaincre par des affichages et des styles plus anciens dans sa nouvelle Neue Klasse.