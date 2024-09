"Je veux devenir pilote de course". Voilà une phrase qui a traversé l'esprit de nombreux passionnés de sports mécaniques et de l'automobile en général. Mais ce rêve reste pour la majeure partie d'entre nous impossible, inaccessible.

Outre le coup de volant nécessaire pour envisager ne serait-ce que la course de Kart du coin, le budget requis pour l'achat d'un karting et pour financer une saison complète (licence, pneus, essence, box, mécanicien, etc) relève rapidement de l'impossible, dans ce milieu devenu fermé, si bien que ce rêve finit par mourir comme le soleil se couche...

Et pourtant, les choses bougent. En 2019, Jacques Villeneuve (champion de CART en 1995 et de Formule 1 en 1997) ainsi que Patrick Lemarié (champion ELMS et ancien pilote d'essai de l'écurie BAR) fondent leur propre école de pilotage appelée "Feed Racing". L'objectif est simple : le vainqueur, quelque soit sa provenance, gagne le droit de disputer une saison complète de Formule 4 et se lance ainsi dans le grand bain. Mais alors, où en est la compétition depuis ces dernières années ? Est-ce une réelle chance à saisir pour les jeunes ou une simple utopie ? Pour en avoir le cœur net, direction Nevers Magny-Cours pour une totale immersion auprès des (possibles) futures stars de demain.

Le soleil se lève en ce matin du jeudi 11 juillet 2024. À notre arrivée dans l'infrastructure de l'entreprise, nous sommes accueillis par Thibault Larue. Ancien journaliste (et ex-intervenant dans l'émission "Les Spécialistes F1" sur Canal Plus), il est désormais le responsable marketing et communication de Feed Racing.

"Je connais Patrick depuis 2001, lorsqu’il était pilote d’essai pour BAR et on a sympathisé avec le temps", explique-t-il. "Il y a quelques années on a fait un déjeuner à Paris où il m’a parlé du projet et j’ai été séduit. J'ai assisté à la première finale en 2019 et j'ai rejoint l'équipe depuis. Lui et Jacques pourraient rester tranquillement chez eux, à faire du golf mais au lieu de ça, ils se sont battus pour relancer un volant alors qu’au fil du temps, tous les autres ont fini par disparaître.."

Cela fait trois jours que les apprentis pilotes s'entraînent au volant de Formule 4. Il s'agit plus précisément d'une monoplace conçue par Mygalle (leurs locaux se situent sur le trottoir d'en face), de première génération. Chaussée de pneus Pirelli (comme en F1), c'est l'une des dernières voitures de ce type à disposer d'un embrayage au pied (donc une troisième pédale).

Côté puissance, cette F4 développe 160 ch grâce à son 4 cylindres. Cela peut paraître peu mais tout le design de cette auto a été conçue pour la piste. Les ailerons avant et arrière, en carbone, plaquent la voiture au sol et pour les avoir soulevés, en marquant un passage dans l'usine de fabrication, on peut vous assurer que leur légèreté est folle. De plus, la F4 ne pèse que 600 kg (poids du pilote inclus). Tout cet ensemble la rend plus rapide que certaines supercars sur ce même tracé, comme la Ferrari 458 ou la Lexus LFA, d'une dizaine de secondes.

Pour tous ces apprentis coureurs, apprendre au volant d'un tel véhicule est une vraie chance. Ilan, qui fait partie de ce groupe, nous a raconté ce que cela faisait de rouler dans l'une des monoplaces de ses rêves :

"Je n'ai fait que deux stages en Formule Renault avant de venir ici, mais c'est tout. Pas de carrière en karting, rien. Donc se retrouver chez Feed, c'est juste hallucinant. On est bien attaché à l'intérieur de la voiture, c'est très serré. Une fois en piste, il y a beaucoup de grip, ce n'est pas descriptible. Ça fait juste un bien fou, c'est magique. Mais une fois lancé, cela reste difficile. J'ai eu du mal à bien tenir le volant et ce n'était pas facile de maîtriser les freins."

Galerie: Feed Racing - la F4

Revenons au circuit en lui-même. La véritable piste de Magny-Cours n'est utilisée que pour départager les cinq futur(e)s finalistes. D'ici là, toutes les épreuves (jours d'entraînements, quart de finale etc) se déroulent sur le Circuit Club où nous nous trouvons. Ce tracé de 2 530 mètres est composé d'une dizaine de virages et d’une section rapide (dont une ligne droite de 700 mètres). La dernière partie est également plus lente, ce qui le rend très complet pour des débuts en monoplace.

Durant cette matinée, la vingtaine d'élèves présents (deux autres groupes ont suivi en août) passe en revue leurs différents tours en caméra embarquée.

"C'est un peu leur matinée de repos", nous raconte Thibault. "Cela fait trois jours qu'ils enchaînent les tours donc on a décidé d'être plus cool, ce matin. Ils peuvent ainsi analyser avec leurs coachs ce qui va ou pas depuis tout ce temps, où aller plus vite ou comment améliorer son point de freinage."

Dans le staff, il n'y a que des champions : champion du monde F1 bien sûr, mais aussi d’endurance en Europe, kart… C’est une première dans l’histoire. On peut notamment citer Xavier Pompidou. Ce dernier, vainqueur du Volant Elf en 1991 et double Champion "Le Mans Series" en catégorie GT2 (en 2004-05), est présent depuis les débuts.

Après avoir fait un petit tour dans le garage, pour admirer le travail des mécaniciens qui préparent les voitures pour l'après-midi de roulage à venir, nous avons pu nous entretenir avec Patrick Lemarié (Villeneuve n'étant présent que pour la finale, fin septembre) pour comprendre d'où est venu ce projet de relancer un volant pour les jeunes.

"Mais le problème principal était surtout : comment tu commences ? Comment fait le jeune qui rêve de course automobile dans sa chambre ? De nos jours, il n’y a plus de structures pour accompagner. Le karting a donc pris de plus en plus d’ampleur puisqu’il n’y a plus d’autres compétitions. Aujourd’hui, un jeune fait dix ans de kart puis de la F4 mais les sommes pour financer tout ça sont devenues démentielles. Il n’y a plus d’accès à ce monde-là."

"L’idée est venue depuis que Jacques a commencé les commentaires sur Canal, en 2013. C’était la première fois qu’on avait une vision extérieure de la F1 et du sport auto en général", explique-t-il. "On s’est rendu compte que devenir pilote professionnel devenait de plus en plus cher, surtout pour accéder à la Formule 1."

Et pourtant, cela ne fût pas toujours le cas :

"J’ai commencé par le kart en étant champion de France, puis j’ai fait le volant Elf face à des pilotes comme Olivier Panis, bien que je n’ai malheureusement pas gagné. La France était un pays très en avance sur son temps. On comptait sept écoles de pilotage comme Feed contre une seule aux États-Unis. Les gens venaient du monde entier ! Le niveau était tellement relevé, c’était une vitrine qui permettait aux jeunes peu fortunés de se mettre en avant et c’est notamment pour cela qu’il y avait de nombreux pilotes français en F1. Mais il y a eu une cassure. De gros sponsors, comme Malboro, se sont retirés et les teams de F1 ont voulu créer leurs propres filières qui ne marchaient même pas."

Et il ne croit pas si bien dire. Financer une saison de karting de nos jours peut valoir jusqu'à 150 000 € et cette somme ne fait qu'augmenter à mesure qu'un(e) pilote franchi(e) les paliers : 350 000 € pour une saison de F4, 800 000 en F3, le double en F2... Et pas la peine d'évoquer la F1 !

"Prenez Jacques, il n’a même pas fait de kart", raconte Patrick. "Est-ce pour cela qu’il a eu une carrière pourrie ? Non, il a tout gagné ! On s’est dit qu’il fallait faire quelques chose."

C'est ainsi qu'est né Feed Racing. Cette nouvelle filière est donc ouverte pour tous les jeunes de 14 à 20 ans, quelque soit leur expérience passée, qu'ils aient été kartman ou non. Au bout des cinq premiers jours de stages, des petits groupes s'affrontent lors de tours chronos et ceux avec la meilleure moyenne continueront jusqu'à aller chercher leur ticket pour la finale qui se déroule sur le véritable Circuit de Magny-Cours.

Le vainqueur sera alors lancé dans le grand bain et intègrera, d'office, une écurie de F4 Française pour démarrer sa carrière. Mais d'ici là, il y a beaucoup de travail à effectuer d'autant plus que les expériences ne sont pas les mêmes pour tous. Mais Patrick l'assure, chaque pilote est traité de la même façon :

"Ici, ils sont tous sur un pied d’égalité. Lorsque j’ai disputé la finale du volant Elf, certaines choses étaient un peu bizarres. Même si Panis mérite sa victoire, on a jamais vraiment compris avec quel type de pneus, ce n’était pas clair. On voulait que ce soit tout l’inverse pour notre compétition. La voiture est la même, les réglages aussi, l’essence, et tout le monde repart avec des pneus frais lors des sessions qui comptent. On prend vraiment le temps avec ceux qui ont du retard au début."

Cependant, tout ceci a un prix. Il faut tout de même débourser 13 440 € TTC pour obtenir sa place chez Feed (voiture, matériel, casque, hans, combinason, pneus, photos, vidéos, et repas compris).

"Et puis, il y a des parents qui poussent aussi. Il y a ceux qui pensent que leur enfant est génial, ceux qui suivent leur gamin et ceux qui se disent : bon ok on va te suivre pour ton truc et on va voir ce que ça donne. Eux aussi ont besoin d’avoir des réponses finalement."

"Le sport automobile reste cher, quoi que vous fassiez. Par contre, il y a cher, très cher et abusé", affirme Patrick. "On a donc cherché le meilleur compromis possible. Il fallait que ce soit abordable même si de toute façon, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde. Donc certes, dépenser 12 000 ou 15 000 € à Feed c’est compliqué, mais on a déjà ouvert une partie de l’entonnoir."

Fini les grosses voitures, voici le nouveau moyen de transport plus économique (et un peu moins rapide) de Patrick !

La firme a même évolué au fil des années et propose maintenant des stages en hiver, hors compétition :

"On regroupe tous les stages et la finale sur 3 mois. Cela nous donne plus de marge de manœuvre pour promouvoir l’événement et rouler l’été est plus simple pour les jeunes, notamment par rapport à l’école ou aux études. Entre-temps, on a monté une structure de tests pendant l’hiver et je m’en occupe personnellement."

"On engage la nouvelle génération de voitures Mygale et le roulage se déroule sur 20 journées. N’importe qui peut y participer même si on essaye de prioriser ceux qui ont fait Feed, mais les places sont limités puisqu’on a que deux voitures par jour. Ça coute environ 6000 à 7000 € par jour, mais tout dépend un peu du programme choisi."