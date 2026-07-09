McLaren clôt ainsi une ère pour les supercars

La voiture que vous voyez s’appelle McLaren 788HS et ce n’est pas une McLaren comme les autres. Avec elle, c’est toute une époque qui se referme : celle de la lignée des supercars britanniques lancée avec la 720S, puis prolongée par la 765LT et enfin la 750S. Des machines animées par un V8 qui représentent le sommet de la production 100 % thermique de la marque de Woking.

Le V8 est logiquement toujours là, installé à l’arrière sous le capot de la McLaren 788HS, mais par rapport à la 750S dont elle dérive, elle change beaucoup. Même énormément. Pour le souligner, elle adopte le suffixe HS (High Sport), réservé aux versions les plus exclusives des McLaren de série et utilisé jusqu’ici uniquement sur les MP4-12C HS et MSO HS.

Un niveau jamais atteint dans la lignée

On retrouve donc le V8, le classique 4,0 litres biturbo porté à 788 ch et 800 Nm de couple, chargé de propulser les seulement 1 265 kg de la 788HS. Le rapport poids/puissance s’établit à 623 ch par tonne, le plus élevé jamais atteint par un modèle des séries 720S, 750S et 765LT. Une barre placée plus haut que jamais, accompagnée d’un pack aérodynamique spécifique qui, selon le constructeur, augmente l’appui de 10 % par rapport à la 765LT, sans compromettre la dynamique ni l’équilibre. Le tout avec une sonorité dédiée, offerte par une nouvelle ligne d’échappement en titane.

Tout commence avec le nouveau capot S-Duct et l’aileron arrière actif, associés à un diffuseur inspiré de la Formule 1. S’y ajoutent un splitter avant spécifique et d’autres éléments sur mesure, qui améliorent la stabilité et les performances de la McLaren 788HS, tout en optimisant sa pénétration dans l’air. Le pack comprend aussi des inserts extérieurs noir brillant et, pour les versions Coupé, une prise d’air de toit. Les clients les plus exigeants peuvent en outre opter pour une carrosserie entièrement en fibre de carbone apparente.

McLaren 788HS Photos Par : McLaren McLaren 788HS Photo : McLaren

Résultat : un 0-100 km/h en 2,8 s, 200 km/h atteints en 7 s, jusqu’à une vitesse maximale de 330 km/h. Grâce à une calibration spécifique des supports moteur, la McLaren 788HS promet des sensations encore plus intenses au volant, sans pour autant sacrifier le confort sur les longs trajets. Le système de suspensions hydrauliques Proactive Chassis Control III, avec un réglage spécifique, est entièrement nouveau et permet une garde au sol avant abaissée de 5 mm par rapport à la 750S.

Comme le disait un vieux slogan, « La puissance n’est rien sans maîtrise » : voici donc un système de freinage carbo-céramique dérivé de la McLaren Senna, avec des étriers avant monobloc en aluminium forgé à six pistons, peints en noir, et un dispositif de refroidissement intégré pour un usage prolongé à haute intensité. La 788HS introduit par ailleurs pour la première fois sur la “Série 7” de McLaren un mécanisme de verrouillage central des roues, associé à une nouvelle jante en alliage forgé ultralégère.

McLaren 788HS Photos Par : McLaren McLaren 788HS Photo de : McLaren

Enfin, l’habitacle : ici aussi, la fibre de carbone est omniprésente, des sièges à la planche de bord, et le badge HS rappelle le caractère hautement spécial de cette supercar britannique.