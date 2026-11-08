Renault Trafic devient plus maniable et high-tech : voici comment change le fourgon préféré du Losange

Renault met à jour le Trafic avec une série d'interventions sur la conduite, la sécurité et le système multimédia, en attendant l'arrivée de la version MY26.1 qui sera bientôt commandable. Le fourgon, leader de son segment en France et deuxième en Europe selon les données diffusées par le constructeur, change de direction, de système de freinage et d'écran de bord.

Les modifications les plus importantes concernent la partie mécanique, avec une nouvelle direction assistée électrique et des freins avant plus puissants. S'ajoutent à cela un nouvel équipement de sécurité, des sièges plus résistants et un système multimédia renouvelé.

Direction et freins, ce qui change pour la conduite

La nouvelle direction assistée électrique a des réglages revus pour réduire l'effort au volant, surtout lors des manœuvres et en milieu urbain. Renault affirme également une plus grande fluidité dans la correction de la trajectoire et une stabilité améliorée au point milieu du volant.

Renault Trafic Fourgon 2026 Photo de : Renault

Le nombre de tours de volant a été optimisé pour équilibrer l'agilité en ville avec la tenue à des vitesses plus élevées. Côté freinage, de nouvelles étriers avant à double piston et des disques plus grands, passant de 296x28 mm à 320x30 mm, sont introduits.

Renault Trafic Combi 2026 Photo de : Renault

Les disques agrandis et les nouveaux étriers réduisent l'effort sur la pédale et améliorent la progressivité du freinage. Selon Renault, le conducteur obtient ainsi un dosage plus précis et un meilleur contrôle du véhicule dans toutes les conditions d'utilisation.

Sièges, jantes et caméra pour le conducteur

Parmi les nouveautés pour la sécurité, une caméra de surveillance avancée du conducteur est prévue pour accompagner la conduite quotidienne et se conformer au nouveau règlement de sécurité européen. Le Trafic Van reçoit également de nouvelles selleries en tissu chiné gris foncé avec coutures bleues, plus résistantes à l'usure que les précédentes.

Renault Trafic Fourgon 2026 Photo de : Renault

Les jantes changent aussi, désormais en acier de 17 pouces, associées à des enjoliveurs monochromes ou bicolores avec un design plus aérodynamique. Le fourgon, disponible en versions L1 et L2 avec boîte manuelle ou automatique EDC à 9 rapports, reste aussi disponible dans la version à batterie décrite dans le Trafic électrique.

Renault Trafic Fourgon 2026 Photo de : Renault

Écran de 10 pouces et nouvelle application pour les aménageurs

Le changement le plus visible concerne l'habitacle : l'écran tactile passe de 8 à 10 pouces, avec une surface de visualisation plus grande, une meilleure lisibilité et une réactivité que Renault dit être deux fois supérieure au système précédent. Le système OpenR Link est proposé en deux configurations, toutes deux avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Renault Trafic Combi 2026 Photo de : Renault

La version avec navigation intégrée passe des cartes TomTom à celles de HERE. À bord, deux ports USB-C sont disponibles sur le Trafic Van, qui passent à quatre par rangée sur les versions avec deuxième ou troisième rangée de sièges, avec une puissance de charge allant jusqu'à 80 W, suffisante pour un ordinateur portable. L'éclairage LED devient de série tant dans l'habitacle que dans le compartiment de chargement.

Renault Trafic Spacenomad 2026 Photo de : Renault

Pour ceux qui transforment le véhicule en véhicule spécialisé, Renault introduit l'application convertor companion, intégrée dans le système multimédia. Les aménageurs peuvent remplacer les commandes physiques par des fonctions gérées depuis l'écran tactile, par exemple pour régler la température des véhicules réfrigérés ou allumer les lumières des ateliers mobiles, réduisant ainsi le nombre d'interrupteurs sur le tableau de bord. La marque converted by Renault, déjà utilisée sur la version double cabine, garantit quant à elle un seul interlocuteur, une facture et une garantie unique pour les aménagements d'usine réalisés par les 300 aménageurs partenaires certifiés par le constructeur.

Galerie: Renault Trafic thermique 2027