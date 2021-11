Comme de nombreux constructeurs, les nouveautés 2022 de Mercedes feront la part belle à l'électrification et l'année prochaine promet d'être une année de bascule pour le constructeur à l'Étoile. En effet, en 2022, certains des derniers lancements de modèles "classiques" seront accompagnés de la définition d'une gamme de voitures électriques qui est déjà l'une des plus riches sur le marché.

Nous savons déjà que l'année prochaine, la nouvelle Mercedes-AMG SL, la dernière génération dotée d'un moteur thermique, sera commercialisée : Stuttgart a fait savoir il y a quelque temps qu'elle n'avait plus l'intention de lancer de nouveaux modèles non électriques à partir de 2025. En attendant, il y aura tout de même quelques SUV et même une voiture de sport entre la Classe C et la Classe E, probablement sous le nom de CLE, en version Coupé et Cabriolet. Voici donc les nouveautés attendues chez Mercedes en 2022 :

Restylage de la Mercedes Classe A

La Mercedes Classe A - série W177 - a été dévoilée en 2018 et son restylage était probablement censé faire ses débuts au printemps, au Salon de l'automobile de Genève... qui n'a pas eu lieu. Pas plus que le prochain en 2022 d'ailleurs. Il est probable que le constructeur le dévoile quand même avant la fin de cette année, considérant également que les photos espion montrent un camouflage plutôt léger, donc des interventions esthétiques limitées avec la mise à jour des feux avant et arrière. Pour une commercialisation au printemps 2022.

Le restylage de la Mercedes Classe A

Sur le plan technique et technologique, cependant, la nouvelle Mercedes Classe A devrait convertir toute la gamme ou presque à la technologie mild hybrid (hybridation légère), impliquant tous les moteurs essence et diesel, à l'exception du puissant 2.0 des AMG 35 et 45, et peut-être mettre à jour la version hybride rechargeable 250e avec une batterie plus puissante pour plus d'autonomie en électrique.

Modèle Mercedes Classe A Carrosserie Berline 4 et 5 portes Moteurs Essence et diesel hybride léger / Essence hybride rechargeable Date d'arrivée Début 2022 Prix Non communiqué

Mercedes EQB

Le premier modèle électrique à faire son apparition au cours de la nouvelle année sera la Mercedes EQB, une variante électrique du GLB, qui vient épauler EQA. Avec un peu moins de 4,7 mètres de long, l'EQB conserve le grand habitacle et les sept sièges du modèle traditionnel, mais avec un volume de coffre réduit d'environ 90 litres en raison de la taille de la batterie, ce qui ne compromet toutefois pas sa polyvalence.

Mercedes EQB

Le lancement effectif aura lieu fin 2021, même s'il sera mis en vente en 2022, probablement entre janvier et février, avec un modèle haut de gamme de plus de 270 ch et une autonomie de plus de 400 km.

Modèle Mercedes GLB Carrosserie SUV Moteurs Électrique (détails à confirmer) Date d'arrivée Janvier 2022 Prix Non communiqué

Mercedes-AMG Classe C

Après le récent lancement de la toute nouvelle Mercedes Classe C All-Terrain, la seule chose qui manque à la nouvelle gamme Mercedes Classe C sont les versions AMG, que la société teste depuis un certain temps et qui ne tarderont pas à arriver.

Mercedes-AMG C63 Break

Nous nous attendons à ce que la gamme soit plus ou moins la même, avec les modèles 43, 53 et 63 et les carrosseries de berline et de break, mais sans les moteurs 6 et 8 cylindres, remplacés par de nouveaux hybrides basés sur le 4 cylindres 2.0 suralimenté accompagné de systèmes hybrides pour donner un surplus de puissance "électrique". Pour le modèle haut de gamme, nous parlons de plus de 500 ch au total, quand même. Mais le son risque d'être un peu décevant...

Modèle Mercedes-AMG Classe C Carrosserie Berline et break Moteurs Hybride essence 4 cylindres Date d'arrivée Mi-2022 Prix -

Mercedes CLE Coupé et Cabriolet

Après deux générations de coupés et de cabriolets spécifiques, les Mercedes Classe C et Classe E reviennent à un entre-deux : dans le courant de l'année 2022, nous attendons la version finale de la nouvelle Mercedes CLE, qui reprendra le concept du feu CLK, en se positionnant à mi-chemin entre les deux modèles.

Mercedes CLE Cabriolet

Cependant, alors qu'à l'époque, même le châssis était un mélange des deux modèles, bien distinct, aujourd'hui, avec la nouvelle plate-forme flexible, les modèles à moteur longitudinal naissent tous d'une base identique. Les CLE auront un look distinctif et pour le cabriolet, la capote souple en tissu sera de la partie.

Modèle Mercedes CLE Coupé et Cabriolet Carrosserie Coupé et cabriolet, 4 places Moteurs Hybride léger à essence Date d'arrivée Mi-2022 Prix -

Mercedes GLC

Le Mercedes GLC a été le premier modèle de la marque avoir un équivalent électrique, l'EQC. Pour autant la version thermique n'a pas dit son dernier mot, et une nouvelle génération fera son apparition avant la date fatidique de 2025.

Mercedes GLC

Outre des mensurations plus généreuses et les inévitables moteurs hybrides léger et rechargeable, le nouveau modèle présentera des caractéristiques intéressantes, comme le système de direction intégrale hérité de la Classe S qui accroît la maniabilité. Il devrait se montrer dans la seconde moitié de l'année. Une éventuelle variante du Mercedes GLC Coupé n'a pas été confirmée.

Modèle Mercedes GLC Carrosserie SUV, SUV Coupé (non confirmé) Moteurs Essence et diesel, hybridation légère et rechargeable Date d'arrivée Deuxième semestre 2022 Prix -

Restylage des Mercedes GLE et GLE Coupé

Pour les descendants du Classe M, le Mercedes GLE et le Mercedes GLE Coupé, c'est l'heure du restylage de mi-carrière, qui, toutefois, à en juger par les photos espion, se concentrera presque exclusivement sur les phares et n'apportera pas non plus de révolutions dans l'habitacle, où les écrans horizontaux actuels resteront en place, mais seulement des mises à jour logicielles et fonctionnelles.

Mercedes GLE restylé Mercedes GLE Coupé restylé

La gamme hybride devrait également être étendue ici, avec de possibles nouvelles variantes hybrides rechargeables pour accompagner les modèles Mercedes GLE 350de avec EQ Power et l'hybride léger essence EQ Boost.

Modèle Mercedes GLE et GLE Coupé Carrosserie SUV et SUV-Coupé Moteurs Essence et diesel hybride léger et rechargeable Date d'arrivée Printemps 2022 Prix -

Mercedes EQE

La berline moyenne supérieure électrique Mercedes EQE est en fait une EQS légèrement réduite, moins poussée dans son aérodynamisme mais avec un bon équilibre entre espace, performance et autonomie. Elle est longue de 4,95 mètres, large de 1,96 mètres et haute de 1,51 mètres.

Mercedes EQE

La Mercedes EQE commencera par la version 350 à moteur arrière développant 292 ch (215 kW) et 530 Nm, alimentée par une batterie lithium-ion offrant une autonomie allant jusqu'à 660 km et se rechargeant en mode rapide à partir de 10 à 80 % de sa capacité maximale en 32 minutes.

La production commencera dans les prochaines semaines, mais il faudra attendre l'été 2022 pour le lancement. Quant au prix, comparé à celui de l'EQS (qui débute à 130 000 euros pour la version 450+), il ne sera probablement pas inférieur à 100 000 euros.

Modèle Mercedes EQE Carrosserie Berline Moteurs Arrière électrique (2 moteurs pour plus tard) Date d'arrivée Avril 2022 Prix 100 000 euros (indicatif)

SUV Mercedes EQE

Si l'EQE est prêt à être lancé, 2022 sera l'année de sa variante SUV qui sera l'alter-ego alimenté par batterie et l'héritier désigné du GLE. Pour l'instant, il n'est pas certain qu'il y aura à nouveau une variante coupé, mais étant donné que les rivaux incluent l'Audi e-tron avec sa sœur jumelle Sportback, il est probable qu'un SUV coupé électrique soit dans les cartons.

SUV Mercedes EQE

Pour l'instant, nous savons qu'il sera assemblé aux États-Unis, à Tuscaloosa, à côté des GLE et GLS, qu'il aura une forme légèrement plus compacte que l'EQE, même s'il ne sera certainement pas petit, et qu'il devrait commencer par une variante à moteur et roues arrière motrices d'un peu moins de 300 ch, pour ensuite élargir la gamme avec les modèles à deux moteurs à traction intégrale et AMG.

Modèle Mercedes EQE Carrosserie SUV, SUV Coupé (non confirmé) Moteurs Arrière électrique (plus tard 2 moteurs) Date d'arrivée Fin du printemps 2022 Prix -

SUV Mercedes EQS

Dévoilé à Munich sous forme de prototype de SUV, le Mercedes-Maybach EQS confirme l'intention de l'entreprise de conserver la marque de luxe Mercedes-Maybach pour la nouvelle gamme électrique, en commençant par une variante du modèle à batterie qui prendra la place de l'actuel GLS mais sera également proposé en version Mercedes-Benz pour perpétuer la tradition.

SUV Mercedes EQS

Le prototype annonce une autonomie de 600 km, mais il n'y a pas de détails sur le groupe motopropulseur et la batterie, bien qu'il devrait être le même que celui de l'EQS 580. Le prix et la date de lancement restent à confirmer, mais on peut penser qu'ils arriveront fin 2022.

Modèle SUV Mercedes EQS et SUV Mercedes-Maybach EQS Carrosserie SUV Moteurs 2 électriques Date d'arrivée fin 2022 Prix -

Mercedes G Professional Line

Malgré son nom, la Mercedes G Professional Line n'est pas à proprement parler une version utilitaire mais une version de loisirs et constitue la principale nouveauté de la gamme G classique en 2022.

Mercedes G Professional Line

L'équipement comprend des grilles de protection sur les phares avant à LED, des bavettes pour les roues avant et arrière, un porte-bagages conçu pour accueillir une tente et un support de roue de secours sur le hayon, tous les accessoires de la Professional Line.

Nom Mercedes G Professional Line Carrosserie Tout-terrain Moteurs Essence et diesel Date d'arrivée Début 2022 Prix Non communiqué

Mercedes EQG

Parmi les nouveautés présentées par Mercedes au dernier salon de l'automobile de Munich , celle qui a fait le plus de bruit, bien qu'il s'agisse d'une voiture électrique, est sans aucun doute le concept Mercedes EQG, le pendant électrique de l'emblématique tout-terrain Classe G.

L'entreprise n'a pas fourni de données sur les batteries et la puissance, mais a en revanche révélé des détails intrigants sur le système de transmission intégrale avec contrôle du couple et de l'attitude pour en faire une véritable arme pour une utilisation extrême en tout-terrain.

Mercedes EQG

Testé à Graz, la "maison" du G de 1979 à aujourd'hui, il est très probable qu'il continuera à être construit dans l'usine polyvalente Magna Steyr, mais les détails manquent encore sur le lancement ainsi que sur le prix, qui sera très élevé compte tenu de celui déjà exorbitant du modèle de départ.

2022 devrait donc au moins lever le voile sur certains détails du futur modèle de production, à défaut de voir le lancement effectif.

Modèle Mercedes EQG Carrosserie Tout-terrain Moteurs Électrique (détails à confirmer) Date d'arrivée Fin 2022 (révélation du modèle de production) Prix À partir de 150 000 euros (indicatif)

Mercedes-AMG SL

La nouvelle, et d'une certaine manière la dernière, génération de la légendaire Mercedes SL, sans doute la dernière avant le passage à la propulsion 100 électrique, vient d'être officiellement dévoilée et - même sans les versions zéro émission - elle a déjà apporté une certaine révolution : en plus d'être la première à être entièrement développée par AMG, et donc à porter le nom de Mercedes-AMG SL, elle est également la première à adopter la transmission à quatre roues motrices.

Mercedes-AMG SL

Il existe deux modèles, tous deux équipés du V8 biturbo de 4 litres, mais dont la puissance est de 476 ch pour la 55 4Matic+ et de 585 ch pour la 63 4Matic+, transmise par la boîte automatique à 9 rapports revue par AMG. Le modèle promet des performances exaltantes grâce à sa plateforme ultralégère et au retour du toit en toile après deux générations de toits métalliques repliables.

Une troisième variante hybride arrivera en 2022, probablement la spectaculaire 73 E-Performance également attendue sur les AMG GT et Classe S 4 portes, combinant le V8 avec un module électrique et promettant un total de plus de 800 ch.

Modèle Mercedes-AMG SL Carrosserie Roadster Moteurs V8 à essence, puis hybride Date d'arrivée Février-mars 2022 Prix À partir de 130 000 euros (indicatif)

Mercedes-AMG One

La plus puissante, la plus attendue, la plus annoncée et la plus reportée des nouveautés Mercedes de 2022 : l'hypercar hybride Mercedes-AMG One, dont le lancement a été reporté à plusieurs reprises en raison de la complexité de son développement. La voiture de course électrifiée est en fait construite autour du groupe motopropulseur de la monoplace F1 W07, avec un "cœur" représenté par le puissant turbo 1,6 litre associé à un double système de récupération d'énergie et d'appoint électrique auquel AMG a ajouté deux moteurs électriques supplémentaires pour les roues avant.

Plus que la gestion de la puissance, qui est d'environ 1200 ch, le plus gros problème a été la nécessité d'adapter un groupe motopropulseur né pour la course à un usage routier, en adaptant le comportement du moteur et en réduisant le bruit. La production devrait enfin démarrer en été et les 275 unités seront livrées aux premiers clients sur la liste d'attente à partir de l'automne.