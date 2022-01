Après que Ford ait présenté la nouvelle Mondeo en Chine hier, un autre grand constructeur automobile présente un produit destiné à être vendu dans la République populaire. Au cas où vous ne connaîtriez pas la Lamando, il s'agit essentiellement d'une Jetta chinoise vendue par la coentreprise locale SAIC-VW depuis 2014. La berline compacte évolue vers un véhicule plus attrayant et plus pratique pour ce liftback élégant avec des phares LED matriciels qui nous rappellent les modèles électriques ID.

En d'autres termes, la Lamando L et la Jetta ont la même relation que les plus grandes Passat et Arteon. Avec ses 4 784 millimètres de long, 1 831 mm de large et 1 469 mm de haut, la voiture est nettement plus grande que la berline tricorps Lamando et dispose d'un empattement plus généreux s'étendant sur 2 731 mm. Malgré cet empattement plus important, elle reste plus petite que l'Arteon.

Galerie: Volkswagen Lamando L (2022)

56 Photos

Alors que la berline ordinaire est basée sur la plateforme MQB, sa cousine plus cool avec des fenêtres sans cadre repose sur l'architecture MQB Evo actualisée introduite par le groupe VW en 2019 pour les dernières Golf, Octavia, A3, Leon et le SUV grand format Talagon en Chine. Même si en Europe, les voitures compactes de moindre puissance vendues par le conglomérat allemand ont une suspension arrière à poutre de torsion, la Lamando L reçoit une configuration multibras.

L'élégant liftback au visage quelque peu diabolique est monté sur des roues de 18 pouces et est le dernier modèle à adopter des barres lumineuses à LED à l'avant et à l'arrière. Le logo VW semble être illuminé en blanc à l'avant et en rouge à l'arrière, où les feux pourraient vous rappeler la Peugeot 508, rivale de l'Arteon. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que c'est l'un des plus beaux designs que nous ayons vu depuis des années de la part de VW.

En pénétrant dans l'habitacle, le design du tableau de bord a une forte ressemblance avec celui de la Golf 8, bien qu'il y ait quelques changements au niveau des buses d'aération centrales et des très rares boutons. La Lamando L est joliment équipée d'un système audio Beats, d'un affichage tête haute, d'un toit ouvrant, d'un commutateur DSG à commande électronique, de sièges avant électriques, et d'un régulateur de vitesse adaptatif. À l'arrière, on trouve deux buses d'aération, un accoudoir central avec deux porte-gobelets et une paire de ports USB.

La puissance est fournie par le moteur TSI 1,4 litre de 150 ch et 250 Nm de couple canalisé vers l'essieu avant par une transmission automatique à sept vitesses et à double embrayage. La VW Lamando L atteint les 100 km/h en huit secondes et demie, ce qui n'est pas génial, mais pas terrible non plus. Un 2.0 TSI plus puissant pourrait suivre plus tard dans le cycle de vie de la voiture.