Nous publions régulièrement de nombreux rendus. Si certains d'entre eux donnent un aperçu des nouveaux modèles à venir dans les prochains mois, d'autres sont réalisés pour le plaisir. Ceux-là imaginent des créations super-futuristes qui ne seront probablement pas produites de sitôt, voire jamais.

Nous aimons comme tout le monde, les dessins virtuels. Il combine les meilleurs exercices de conception créés par nos propres artistes, ainsi que des images fournies par des concepteurs automobiles indépendants, des étudiants et de simples passionnés.

L'un des modèles les plus vendus de Volkswagen recevra bientôt un nouveau design complet. Cependant, la prochaine génération de Tiguan ne représentera pas un nouveau départ majeur en termes de design, et ce rendu donne un aperçu du design évolutif. On remarque l'influence du design de la dernière Golf et de la gamme ID de véhicules électriques de Volkswagen.

Voyez le Mercedes EQC comme un concurrent de la Tesla Model 3, mais avec un design plus élégant et un meilleur aérodynamisme. Ce rendu donne un aperçu du modèle de production dont le design est clairement influencé par le Vision EQXX.

La Suzuki Swift est un élément important de la famille de la société japonaise. Une nouvelle génération arrive bientôt et nous avons ce rendu exclusif montrant à quoi pourrait ressembler la voiture à cinq portes. Si nous nous fions à cette image, peu de changement sont à attendre pour la prochaine génération.

La nouvelle et futur BMW X2 est actuellement en cours de développement. Basé sur la plateforme FAAR, le modèle conservera sa gamme de moteurs à combustion avec le moteur phare de 2,0 litres dans la version M35i.