Porsche propose une large gamme de couleurs pour ses voitures : le constructeur automobile affirme disposer de 170 couleurs différentes sur l'ensemble de ses véhicules grâce à son programme Paint-to-Sample lancé l'année dernière. Michael Essmann connaît bien les couleurs personnalisées de Porsche, puisqu'il a commandé plusieurs voitures avec son vert unique depuis 1992. Toutefois, à partir du mois de mars, les clients de Porsche auront la possibilité d'ajouter le vert d'Essmann à leurs véhicules.

La couleur s'appelle Essmanngreen (code 24C), et Essmann a d'abord commandé la couleur utilisée dans l'image de marque de son entreprise familiale pour sa 911 Carrera RS 3.6 964. Il l'a de nouveau commandée pour sa 911 GT3 4.0 997 et l'a appliquée plus récemment à sa 911 GT3 Touring 992, en l'ajoutant par le biais du programme Paint-to-Sample Plus du constructeur automobile, un programme sur mesure et individualisé.

Galerie: Porsche lance une nouvelle couleur de peinture verte Essmann

11 Photos

Ce programme permet une "liberté presque totale" dans le choix de la couleur, qui a été soumise au même processus de validation éprouvant que le reste des couleurs du programme Paint-to-Sample. Le processus PtS Plus commence par l'envoi par le concessionnaire à Porsche AG d'un échantillon de la couleur choisie par le client. Le constructeur automobile l'analyse et soumet la couleur à une étude de faisabilité qu'elle doit réussir avant d'être approuvée. Ce processus peut durer jusqu'à un an. En cas d'échec, Porsche prend en charge les coûts liés à la création et à l'essai de la couleur.

"Nos clients bénéficient ainsi d'une très large gamme de couleurs disponibles et de nombreuses finitions de peinture personnalisées qui répondent aux normes les plus élevées", a déclaré Alexander Fabig, responsable de l'individualisation et du classique chez Porsche. "Chaque couleur doit être jugée adaptée à un grand nombre de surfaces et de matériaux différents – c'est la correspondance parfaite des couleurs qui est recherchée."

Porsche propose 170 couleurs sur l'ensemble de ses modèles, mais toutes ne sont pas disponibles sur chaque voiture. Les 911 et 718 ont le plus d'options disponibles avec 115 choix supplémentaires, suivies de près par la Taycan avec 108. La Panamera et le Macan en ont 59, tandis que le Cayenne n'a que 52 choix de couleurs.

Porsche ajoutera la couleur Essmanngreen aux offres de la 911, de la 718 et de la Taycan le mois prochain. La nouvelle couleur Essmanngreen a nécessité plus de 100 ingrédients différents pour obtenir la teinte souhaitée, Porsche en mélangeant plusieurs, notamment des agents liants et des additifs.