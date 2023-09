Don Mitchell, bientôt centenaire, a ravi sa passion pour la conduite en prouvant que l'âge n'est qu'un nombre lorsqu'il s'agit de poursuivre ses rêves, en particulier pour tout ce qui tourne autour de la route.

Le retour de Don au siège du conducteur a commencé lorsqu'il a renoncé à contrecœur à son permis de conduire, à l'âge de 94 ans (il en aura 99 d'ici la fin de l'année), pour des raisons de sécurité . Après avoir passé cinq décennies à conduire, se séparer de son précieux privilège a été pour lui un moment déchirant. Cependant, le destin a réservé une jolie surprise à Don, grâce à l'initiative "Together We Can" (ensemble nous pouvons) de Yorkare Homes, basée au Royaume-Uni .

Pensez à réhausser votre siège Don !

L'aventure de Don s'est déroulée avec l'aide du programme Young Driver. Il s'agit d'un programme de conduite principalement conçu pour les personnes de moins de 17 ans, d'ordinaire. Opérant dans des lieux privés dans tout le pays, Young Driver offre aux apprentis un moyen sûr d'acquérir une conduite pratique en se concentrant sur des compétences cruciales telles que la direction, le changement de vitesse, le freinage, la gestion des carrefours et des ronds-points et le stationnement en créneau.

Il n'y a rien de plus heureux que Don Mitchell derrière un volant.

Des recherches, au sein du pays, ont montré que ces pratiques de conduite responsable, à un plus jeune âge, ont réduit les taux d'accidents chez les conducteurs ayant tout juste obtenu leur permis.

Un homme heureux

Bien que Young Driver soit le plus souvent dédié aux jeunes, il n’y a aucune limite d'âge sur le papier et la formation accueille des personnes de tous âges qui désirent reprendre le volant. Parmi les 1,3 millions de leçons dispensées au cours des 14 dernières années, Don Mitchell est à ce jour le participant le plus âgé.

Son voyage l'a conduit à l'École des transports de la Défense, à Leconfield près de Beverley. On lui a confié une Vauxhall Corsa (voir ci-dessus), l’équivalent britannique de l’Opel Corsa, équipée de doubles commandes, et un instructeur qualifié était assis sur le siège passager. Cette petite expérience fut un succès pour Don Mitchell qui n’a pas caché son plaisir :