Voilà quelque chose d'inhabituel. Pas forcément parce qu'il s'agit d'un prototype Audi, mais plutôt parce que cette voiture arbore de vraies sorties d'échappement : il s'agit donc d'un véhicule à moteur à combustion. Ces derniers temps, nous avons surtout vu des Q6 e-tron et des A6 Avant e-tron entièrement électriques.

Par analogie avec la nouvelle Audi A5 Avant, qui succèdera à l'A4 Avant en 2024, l'héritière de l'A6 Avant classique reçoit elle aussi un nouveau numéro. Nous voyons sur ces clichés rien de moins que l'A7 Avant : chez Audi, les modèles électriques recevront à l'avenir des chiffres pairs et les modèles thermiques des chiffres impairs.

Galerie: Photos espion Audi A7 Avant

28 Photos

Malgré un gros camouflage, on distingue à l'avant une certaine ressemblance avec l'A5 Avant susmentionnée. Bien sûr, la grande calandre typique d'Audi est conservée. On voit aussi clairement les poignées de porte rabattables, qui devraient être bénéfiques pour l'aérodynamique. La partie arrière est étonnamment audacieuse (pour les standards d'Audi), les feux arrière visibles présentent des saillies à gauche et à droite du hayon, qui s'étendent vers le bas.

Une chose est sûre : l'A7 Avant se distingue nettement de l'A6 Avant e-tron, qui a déjà été présentée sous forme d'étude. Certes, Audi ne mise pas sur des différences de design aussi flagrantes que Mercedes avec la Classe E et l'EQE, mais elle ne mise pas non plus sur une optique jumelle comme BMW avec la Série 5 et l'i5. Ce qui frappe sur l'A7 Avant, c'est la ligne de toit assez plate. Une nouvelle A7 Sportback pourrait prendre la place de l'actuelle A6 Berline.

On ne peut que spéculer sur les moteurs de celle qui succèdera à l'A6 Avant. Jetons un coup d'œil à l'offre actuelle : essence 265 ch, plus le 50 TFSI e en tant qu'hybride rechargeable avec 300 ch de puissance. Les diesels sont actuellement disponibles entre 163 ch (35 TDI) et 344 ch dans la S6 TDI.

La S6 TDI en question devrait être supprimée de l'A7 Avant, tandis que nous nous attendons à une utilisation généralisée de la technique 48V et éventuellement à davantage d'hybrides rechargeable pour les moteurs essence. La question de savoir comment Audi va repositionner la RS 6, qui développe actuellement jusqu'à 630 ch, reste ouverte. Nous devons encore être patients, la nouvelle Audi A7 Avant ne sera probablement pas commercialisée avant 2025.