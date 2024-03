Pas moins de 15 concepts ont été dévoilés en 2020 lors de la sortie du livre "Porsche Unseen". Ces voitures ont toutes été conçues secrètement entre 2005 et 2019 avant que le constructeur de Zuffenhausen ne se décide enfin à les dévoiler. Sans l'ombre d'un doute, le concept le plus surprenant du lot est la Vision Renndienst. Oui, il s'agit de ce monospace à l'allure futuriste.

Envisagé avec un groupe motopropulseur électrique, le véhicule de transport de personnes était plus qu'un simple dessin puisque Porsche en a construit un modèle grandeur nature. Une nouvelle vidéo nous donne l'occasion de mieux connaître l'improbable monospace et son intérieur particulier. Il dispose d'un siège conducteur central à la McLaren F1 / Speedtail, à la Lamborghini Egoista et à la Gordon Murray T.50. Cependant, il est bien plus pratique que les autres puisqu'elle dispose de cinq places supplémentaires à l'arrière, grâce à une paire de sièges dans la rangée du milieu et à une banquette de trois places derrière eux.

Le Vision Renndienst avait une disposition asymétrique des portes, avec une seule porte d'un côté et deux de l'autre. Elles sont toutes coulissantes et, comme il n'y a pas de montant B, l'entrée et la sortie sont un jeu d'enfant. Le plancher est complètement plat puisque Porsche a imaginé le monospace avec une architecture EV sur mesure, avec des batteries entassées sous le véhicule. Le siège du conducteur coulisse également vers l'avant, ce qui permet aux occupants de la deuxième rangée de s'installer plus facilement sur leur siège individuel.

Le combiné d'instruments est flanqué d'une paire d'écrans qui affichent vraisemblablement les images prises par les caméras latérales qui remplacent les rétroviseurs. Le monospace électrique possède l'une des serres les plus étranges que nous ayons jamais vues, surtout parmi les monospaces, avec un petit toit ouvrant réservé au conducteur. Il y a également des commandes tactiles sur les portes ainsi qu'au plafond, mais c'est juste pour le spectacle puisqu'elles ne sont pas fonctionnelles. Il s'agit d'un modèle à l'échelle 1:1 après tout.

On peut imaginer que Porsche n'avait pas l'intention de mettre la Vision Renndienst en production. Ce projet a plutôt été réalisé pour le plaisir et en hommage aux véhicules de service Porsche basés sur le Volkswagen Transporter de l'époque. VW a rendu la pareille l'année dernière avec une ID.Buzz portant la marque Porsche Renndienst (Race Service).

Le monospace était sans doute le moins intéressant du concept Unseen. Des voitures telles que la 904 Le Mans Living Legend, la 919 Street et la Vision Spyder étaient toutes bien plus marquantes pour quelqu'un qui aime les voitures de sport portant ce célèbre écusson. Il y a également eu une Vision Turismo qui est devenue la Taycan. Porsche a créé des versions Safari de la 911 et du Macan, la première évoluant vers le modèle de série limitée 911 Dakar.

