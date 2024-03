En février 2024, le marché automobile européen a confirmé la tendance à la croissance enregistrée en janvier. Le mois dernier, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 10,1 % en glissement annuel pour atteindre 883 608 unités (dans l'UE+UK+EFTA, les immatriculations ont été de 995 059, soit une augmentation de 10,2 %).

Les voitures hybrides sont restées le deuxième choix le plus populaire parmi les automobilistes de l'UE (avec une part de marché de 28,9 %), tandis que les voitures électriques sont restées à 12,0 %, comme le mois précédent.

Tous les grands marchés sont en croissance : Allemagne (+11,8 %), Italie (+11,7 %), France (+11,2 %) et Espagne (+8,7 %).

Parts de marché par alimentation en énergie

Si l'on examine les données de plus près, le marché des voitures à essence en Europe a progressé de 6,1 %, principalement grâce aux performances de marchés clés tels que l'Italie (+33,4 %) et l'Espagne (+3,7 %). Cependant, tout en conservant la première place avec 35,5 % du marché, la part des voitures à essence a diminué par rapport aux 36,9 % du même mois de 2023.

Le déclin des voitures diesel s'est poursuivi (-5,1 % en février) et la part de marché est tombée à 12,9 % (en 2023, elle était de 15,0 %). Tout d'abord, les voitures hybrides complètes et légères ont continué à bénéficier d'une hausse de 24,7 %, grâce à une croissance significative sur les quatre marchés les plus importants : la France (+41,5 %), l'Espagne (+26,5 %), l'Allemagne (+16,4 %) et l'Italie (+16,1 %). Cela a conduit à la vente de 255 511 unités au cours du deuxième mois de 2024 (28,9 % de part de marché).

Les ventes de voitures électriques, quant à elles, ont augmenté plus modestement de 9 % pour atteindre 106 187 unités (12 % de part de marché), et les ventes de voitures hybrides rechargeables ont progressé de 11,6 % pour atteindre 64 351 unités (7,3 % de part de marché).

Chiffres de l'UE pour février 2024

Essence: 35,5%

Hybride (MHEV+HEV): 28,9%

Diesel: 12,9%

Électrique (BEV): 12%

Hybride rechargeable (PHEV): 7,3%

Autres (Gpl, méthane, éthanol. hydrogène): 3,4%

Qui monte et qui descend

En février 2024 dans l'UE+UK+EFTA, la marque qui a connu la plus forte croissance est Mitsubishi (+143,5%) qui a vendu 5 837 unités contre 2 397 en février 2023 (à noter que les nouvelles Colt et ASX sont disponibles cette année).

Le bond en avant de Saic Motor avec ses MG en hausse de 108,7% (16.148 voitures livrées), Lancia (+68,6%) et Cupra (+59,8%) est également significatif. Smart (+57,2%), Lexus (+55,4%) et Suzuki (+50,8%) ont également bien progressé.

Mitsubishi ASX

Si l'on considère les volumes les plus importants, la marque Volkswagen reste en tête, mais dans l'UE+UK+EFTA, elle n'a reculé que de 0,6 %, livrant 96 291 unités contre 96 864 l'année dernière. Au sein du groupe Stellantis, la marque la plus vendue reste Peugeot (58 080 unités ; +8,5 %).

Bulletin de février 2024 dans l'Union européenne

Les groupes en hausse Les groupes en baisse Mitsubishi (+141,1%) Ford (-16,9%) SAIC Motor (+88,1%) Mercedes-Benz (-4,0%) Suzuki (+55,9%) Honda (+44,1%) Volvo Cars (+40,4%) Nissan (+20,6%) Toyota Group (+16,8%) Tesla (+15,2%) Stellantis (+12,0%) Volkswagen Group (+9,8%) Renault Group (+5,8%) Jaguar Land Rover Group (+5,1%) BMW Group (+3,3%) Hyundai Group (+2,3%) Mazda (+0,0%)

Bulletin de février 2024 dans l'UE+UK+AELE

Les groupes en hausse Les groupes en baisse Mitsubishi (+143,5%) Ford (-16,7%) SAIC Motor (+108,7%) Mercedes-Benz (-2,1%) Suzuki (+50,8%) Mazda (-1,8%) Honda (+47,1%) Volvo Cars (+33,9%) Nissan (+22,7%) Tesla (+20,1%) Toyota Group (+14,4%) Jaguar Land Rover Group (+13,8%) Stellantis (+11,2%) Volkswagen Group (+8,7%) BMW Group (+7,0%) Renault Group (+5,9%) Hyundai Group (+2,3%)

Le classement par groupes

Si l'on examine les performances des groupes dans l'UE+UK+EFTA, on constate que seuls quelques-uns ont enregistré une baisse par rapport à janvier 2023. Le plus grand perdant en termes d'unités immatriculées est Ford (-16,7%), qui est passé d'une part de 4,3% en février 2023 à une part de 3,4% en février 2024.

Le Groupe Volkswagen (+8,7%), dont la part s'élève à 25,7% avec un total de 255. 962 voitures livrées ; Stellantis (+11,2%), avec une part de 18,3%, et le Groupe Renault (+5,9%), avec une part de 9,4% (il convient de noter que la marque Dacia a progressé de +4,7% au cours du mois, en livrant 46 839 unités ; Renault a progressé de 6,7% avec 49 552 livraisons ; Alpine est passée de 110 à 301 unités, enregistrant une augmentation de +173,6%).