Nous sommes entrés dans la seconde moitié de l'année 2022, et s'il ne se passe pas grand-chose durant la période estivale, la rentrée s'annonce chargée en matière de nouveautés. Le début d'année a déjà été chargé avec de nombreuses nouvelles voitures, notamment électriques, et la seconde partie de l'année devrait être dans la continuité de la première.

Vous trouverez ainsi, ci-dessous, une liste de toutes les voitures qui seront présentées fin 2022, ainsi que plusieurs modèles qui ont déjà été présentés et qui arriveront chez les concessionnaires.

Septembre 2022

La principale nouveauté de la rentrée arrivera à l'automne 2022 et sera certainement la Ferrari Purosangue, le premier SUV de la marque propulsé par un V12 atmosphérique dénué d'électrification. Il s'agira sans doute du SUV de série le plus performant et le plus puissant au monde.

Ferrari Purosangue

Du côté des showrooms, le Citroën C5 Aircross restylé pointera le bout de son nez. Les prix débuteront à partir de 28 850 euros pour la finition "Live" équipée du moteur trois cylindres 1,2 litre essence de 130 ch, et grimperont jusqu'à 48 250 euros pour la finition "Shine Pack" équipée du groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 ch.

Toujours chez Stellantis et dans le segment des SUV, le mois de septembre verra également le lancement du DS 7 restylé, avec des prix à partir de 44 700 euros et trois motorisations PHEV différentes : 225, 300 et 360 ch.

Citroen C5 Aircross restylé Honda Civic

Une autre arrivée importante est prévue, à savoir celle de la nouvelle Honda Civic, la onzième génération de la compacte japonaise disponible avec un moteur hybride de 184 ch et un prix de base d'environ 30 000 euros. Le Kia XCeed restylé arrivera en concession également.

Il y aura aussi des modèles 100 % électriques comme le Volkswagen ID.Buzz, une réinterprétation électrifiée du légendaire Bulli, et la Smart #1, le premier SUV de la marque avec une autonomie de 440 km et une longueur de 4,27 mètres.

Volkswagen ID.Buzz Smart #1

Enfin, le 6 septembre, la nouvelle génération du Nissan X-Trail sera dévoilée, équipée de la même gamme de moteurs que le Qashqai, y compris l'hybride e-Power.

Octobre 2022

En octobre, les concessionnaires BMW accueilleront le nouveau BMW X1, le SUV compact allemand rival de l'Alfa Romeo Tonale, dont les prix débutent à partir de 39 900 euros. Il sera disponible également en électrique avec le iX1 et son autonomie d'environ 440 km.

BMW X1 Le prototype de la Mercedes-AMG A 45 restylée

Grande nouveauté également pour Mercedes avec l'arrivée de la Classe A restylée, également disponible en version 45 AMG pour laquelle, toutefois, la puissance ne devrait pas changer. Le mois d'octobre sera également celui de la commercialisation du Renault Austral, l'héritier du Kadjar, avec uniquement des motorisations électrifiées.

Novembre 2022

La nouvelle BMW Série 7 sera la star de l'automne 2022. Elle sera disponible en électrique avec l'i7 et ses deux moteurs qui développent, au cumulé, 544 ch et 745 Nm. L'autonomie est d'environ 600 km. Il s'agira sans doute de la plus féroce concurrente de la Mercedes EQS.

BMW i7 Le prototype du Lamborghini Urus restylé

Le monde des SUV de luxe verra également deux importantes nouveautés faire leur apparition : le Range Rover Sport d'une part, et le restylage du Lamborghini Urus d'autre part, ce dernier devrait avoir le droit à une version Performante de plus de 700 ch.

Décembre 2022

D'ici fin 2022, la liste des nouveautés s'enrichira avec le restylage de l'Audi e-tron, le SUV électrique d'Ingolstadt, qui pourrait également recevoir de nouvelles batteries pour porter son autonomie à environ 600 km. Le Lexus RZ fera aussi son apparition dans les showrooms.

Le futur SUV électrique de Jeep

Une petite Jeep est également prévue, un modèle d'environ 4 mètres de long et aux allures de SUV bien évidemment. Il pourrait s'agir du nouveau modèle d'entrée de gamme de la firme italo-américaine et il devrait embarquer une motorisation 100 % électrique. D'autres motorisations, thermiques cette fois, devraient être de la partie.