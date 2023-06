La Revuelto est la dernière supercar phare de Lamborghini, combinant des performances à couper le souffle, un design saisissant et promettant une expérience de conduite exaltante.

Introduit cette année en tant que successeur de l'Aventador, elle est propulsée par un moteur V-12 de 6,5 litres à aspiration naturelle combiné à trois moteurs électriques pour produire 1 001 chevaux. Alors que la puissance de sortie du groupe moto-propulseur hybride est impressionnante, c'est le son du V12 qui remue l'âme.

Cette vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Varryx présente cinq minutes de pur son du V12 de la Lamborghini Revuelto, que l'on pourrait écouter toute la journée, qu’il bourdonne à basse vitesse ou qu’il déchire au Nürburgring.

Avec sa carrosserie cunéiforme agressive, la Revuelto rappelle la forme de l'Aventador associée à la face avant à double calandre de la Murcielago. Le profil aérodynamique surbaissé et les portes escamotables sont incontestablement du Lamborghini et attireront certainement une foule partout où elle sera garée.

Mais c'est le moteur qui fait tout le jus de ce taureau. Monté au milieu, le cœur de la Revuelto bat avec 12 cylindres soufflant à une ligne rouge de 9 500 tr/min. Équipé d'une transmission automatique à double embrayage à huit rapports, l'usine affirme que la voiture atteindra les 100 km/h en moins de 2,5 secondes et dépassera 350 km/h avec suffisamment de piste.

Un taureau différent de ses congénères.

Pourtant, contrairement aux anciennes de la marque, y compris la Countach original et son successeur la Diablo, la Revuelto a un côté plus doux. L’intérieur est plus grand et plus confortable que l'Aventador. Il y a un quantum d'espace derrière les sièges et assez de place dans le coffre pour une semaine de bagages.

Comme l'exigent presque toutes les voitures de nos jours, la voiture dispose d'un écran tactile d'info-divertissement avec connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Le tableau de bord est entièrement numérique et comprend même un écran devant le passager pour des informations telles que la vitesse et d'autres télémétries de performance.

Comme toutes les Lamborghini, la Revuelto tire son nom d'un taureau célèbre, dans son cas précis, il s’agit d’un taureau de combat espagnol particulièrement turbulent qui a vécu en dans les années 1880. C'est un nom approprié pour la dernière supercar de Lamborghini qui devrait sortir d'ici la fin de cette année.

