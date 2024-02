Vous pensez qu'une voiture équipée d'un moteur trois cylindres n'est pas assez sportive ou rapide pour faire battre votre cœur ? Préparez-vous à changer d'avis !

Si, il y a quelques années encore, le moteur à trois cylindres était considéré comme une unité de puissance uniquement adaptée à la réduction des dimensions, de la consommation et des coûts, aujourd'hui, l'étrange moteur "sans un cylindre" a montré qu'il pouvait également viser la performance pure, y compris celle des supercars millionnaires.

Découvrons donc quelles sont les voitures les plus puissantes et les plus sportives d'aujourd'hui, dotées de trois cylindres, de véritables "bombes" avec des cylindres en ligne, mais en nombre impair.

MINI Cooper C - 156 cv

Commençons par le bas, à savoir les 156 ch de la nouvelle MINI Cooper C, la trois portes britannique qui arrive dans sa quatrième génération équipée d'un moteur électrique ainsi que du sempiternel moteur turbo à trois cylindres de 1,5 litre.

MINI Cooper C

Associée à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et pesant 1 335 kg, la MINI Cooper C est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes et d'atteindre 225 km/h. Pas mal pour notre précurseur des voitures de sport à trois cylindres !

MINI Cooper C Moteur 3 cylindres 1.499 cc turbo Puissance 156 cv Couple 230 Nm Vitesse maximale 225 km/h Accélération 0-100 km/h 7,7 secondes Poids 1.355 kg Rapport poids/puissance 8,55 kg/cv

Ford Puma ST - 200 CV

La Ford Puma ST monte encore d'un cran en termes de puissance : elle utilise le trois cylindres 1.5 non électrifié turbocompressé de 200 ch, tous transmis aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle classique à six rapports.

Ford Puma ST

La Puma la plus extrême pèse 1 358 kg à vide et peut atteindre 185 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Ceux qui le souhaitent peuvent opter pour la Ford Puma ST Powershift, moins extrême, propulsée par le 1.0 EcoBoost mild hybrid de 170 ch (160 ch sans overboost) associé à la transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Ford Puma ST Moteur 3 cylindres 1.497 cc turbo Puissance 200 cv Couple 320 Nm Vitesse maximale 185 km/h Accélération 0-100 km/h 6,7 secondes Poids 1.358 kg Rapport poids/puissance 6,79 kg/cv

Volvo XC40 T5 Recharge - 262 ch en rupture de stock

Le Volvo XC40 utilise également le moteur trois cylindres et le fait avec la version hybride rechargeable T5 Recharge, qui atteint 262 ch avec un moteur électrique. En pratique, le 1.5 développe 180 ch et le moteur électrique 82 ch.

Volvo XC40

Désormais, le XC40 hybride rechargeable ne peut plus être commandé, et les clients ne peuvent donc que puiser dans les stocks existants. Le SUV compact suédois, qui n'a pas d'apparence ou de finition particulièrement sportive, atteint 180 km/h et passe de zéro à cent en 7,3 secondes. La boîte de vitesses est une automatique à 7 rapports.

Volvo XC40 T5 Recharge Moteur 3 cylindres 1.477 cc turbo + électrique Puissance 180+82 cv Couple 265+160 Nm Vitesse maximale 180 km/h Accélération 0-100 km/h 7,3 secondes Poids 1.812 kg Rapport poids/puissance 6,91 kg/cv

Toyota GR Yaris - 280 CV

Peu de voitures compactes sont aussi dédiées à la sportivité et aux sensations de conduite que la Toyota GR Yaris, le mauvais garçon japonais à trois portes qui met sur la route un incroyable moteur turbo 1,6 cylindres de 280 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (boîte automatique à 8 rapports en option) et à une transmission intégrale à trois modes sélectionnables.

Toyota GR Yaris

Les performances de la petite bombe routière revisitée n'ont pas encore été officialisées, mais il est facile d'imaginer que la GR Yaris fera mieux que son prédécesseur, qui passait de 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes et atteignait 230 km/h.

Toyota GR Yaris Moteur 3 cylindres 1.618 cc turbo Puissance 280 cv Couple 390 Nm Vitesse maximale - Accélération 0-100 km/h - Poids 1.280 kg Rapport poids/puissance 4,57 kg/cv

Range Rover Evoque P300e - 309 CV

Décidément puissant avec ses 309 ch, mais plus élégant que sportif, le Range Rover Evoque P300e, l'hybride rechargeable qui associe le trois cylindres 1.5 à un moteur électrique, une boîte automatique à neuf vitesses et une transmission intégrale.

Range Rover Evoque

Le luxueux SUV britannique tout-terrain, qui est aussi le plus lourd des véhicules du classement, est néanmoins capable de frôler les 213 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes.

Range Rover Evoque P300e Moteur 3 cylindres 1.498 cc turbo + électrique Puissance 309 cv Couple 540 Nm Vitesse maximale 213 km/h Accélération 0-100 km/h 6,4 secondes Poids 2.157 kg Rapport poids/puissance 6,98 kg/cv

BMW X1 xDrive30e - 326 CV

La BMW X1 xDrive30e n'est pas vraiment sportive, mais elle est dotée d'une puissance considérable pour un SUV de sa catégorie. Elle utilise un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 litre et un moteur électrique pour délivrer une puissance impressionnante de 326 ch.

BMW X1 xDrive30e

La transmission est intégrale et la boîte de vitesses est une automatique à double embrayage à 7 rapports. Avec cet équipement de qualité, la BMW X1 hybride rechargeable la plus puissante atteint 205 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,6 secondes.

BMW X1 xDrive30e Moteur 3 cylindres 1.499 cc turbo + électrique Puissance 150+177 cv Couple 230+247 Nm Vitesse maximale 205 km/h Accélération 0-100 km/h 5,6 secondes Poids 1.935 kg Rapport poids/puissance 5,93 kg/cv

Koenigsegg Gemera TFG - 1.400 CV

Nous terminons avec le top des voitures à trois cylindres, la Koenigsegg Gemera TFG avec son incroyable 2.0 biturbo appelé Tiny Friendly Giant de 600 ch et le moteur électrique Dark Matter de 800 ch. La puissance totale est donc de 1 400 ch pour cette voiture à quatre places et à deux portes.

Koenigsegg Gemera

La technologie du petit trois cylindres est vraiment spectaculaire : il n'a pas d'arbre à cames, remplacé par des actionneurs électropneumatiques Freevalve, il peut fonctionner selon les cycles d'Otto, de Miller et d'Atkinson pour réduire la consommation de carburant et les émissions, et il est doté de deux turbocompresseurs de tailles différentes. La boîte de vitesses est une boîte automatique innovante à 9 rapports et à embrayage multiple, appelée Light Speed Tourbillion Transmission. Le résultat est une hypercar hybride rechargeable capable de parcourir 50 km en mode électrique, d'atteindre 400 km/h et de " brûler " le 0-100 en seulement 1,9 seconde.