Comment préparer son camping-car pour l'hiver : 10 étapes pour éviter le gel, la moisissure et les dégâts coûteux

La saison de camping est terminée pour beaucoup, l'hiver approche. Ceux qui rangent leur camping-car ou leur caravane maintenant devraient accomplir quelques tâches au préalable. Sinon, le gel, les batteries déchargées ou l'humidité peuvent devenir désagréablement coûteux au printemps. Avec ces dix étapes, le campeur passera bien l'hiver.

Bien sûr, il existe aussi de véritables spécialistes du camping hivernal, comme le Knaus Nordwind avec chauffage ALDE, chauffage au sol et double plancher chauffé. Ou le Kabe Imperial Traq i830, conçu pour voyager dans la neige et les températures négatives. Ceux qui garent leur campeur jusqu'au printemps devraient prendre en compte les points suivants.

Tout le monde ne met pas son camping-car en veille hivernale : certains voyagent même sous la neige et la glace. Photo : Adria Mobil

Étape 1 : Vider complètement le système d'eau

L'eau gelée peut endommager les tuyaux, les robinets et le chauffe-eau. Par conséquent, les réservoirs d'eau propre et usée doivent être soigneusement nettoyés, rincés et complètement vidés. Les vannes de vidange restent ouvertes pendant la pause hivernale. Ne pas oublier la chasse d'eau, la cassette des toilettes, les tuyaux de douche, la tête de douche, la pompe à eau et les siphons.

Avant de vider, éteindre la pompe à eau et le chauffe-eau. Ouvrir tous les robinets et mettre les mitigeurs en position centrale. Ensuite, laisser les robinets ouverts pendant la pause hivernale. Il est également important de vider le chauffe-eau. Dans de nombreux systèmes de chauffage Truma-Combi, la valve FrostControl s'occupe de cette tâche, par exemple.

FrostControl protège le chauffe-eau des dommages dus au gel et permet de le vider. Photo : Hymer Nettoyer et vider complètement toute l'installation d'eau avant l'hivernage. Photo : Motor1.com Deutschland | F. Grass

L'eau résiduelle dans les tuyaux et les pompes doit être retirée selon les instructions du fabricant. Si le fabricant le prévoit, les conduites peuvent également être soufflées avec de l'air comprimé à faible pression. Les antigels ne doivent être utilisés que s'ils sont expressément adaptés et approuvés pour le système d'eau potable concerné.

Étape 2 : Protéger les batteries de la décharge profonde

Même un campeur à l'arrêt consomme de l'électricité. Les systèmes de contrôle, les alarmes et d'autres consommateurs peuvent décharger la batterie de démarrage et la batterie auxiliaire sur plusieurs semaines. Par conséquent, avant la pause hivernale, les deux batteries doivent être chargées à l'état recommandé et les consommateurs inutiles éteints.

Les batteries de cellule nécessitent également un peu d'attention avant la pause hivernale. Photo : Frankia Les batteries AGM, Gel et Lithium ont des exigences différentes en matière de charge. Photo : Motor1.com Deutschland | F. Grass Les consommateurs cachés peuvent également décharger les batteries dans le camping-car à l'arrêt. Photo : Dethleffs

Si une source d'électricité est disponible sur le lieu de stationnement, un chargeur adapté avec fonction de maintien peut être utile. Sans connexion électrique, les batteries peuvent être déconnectées, retirées ou contrôlées et rechargées régulièrement, selon le véhicule. Les batteries AGM et Gel doivent être chargées au maximum pour l'hiver et rechargées si nécessaire.

Les batteries au lithium ont, quant à elles, d'autres conditions de stockage et nécessitent généralement un état de charge moyen, selon le fabricant. Des directives spéciales s'appliquent également à la charge en dessous de zéro degré, selon le modèle de batterie.

Étape 3 : Sécuriser correctement le système de gaz

Avant la pause hivernale, toutes les bouteilles de gaz doivent être fermées, les raccords déconnectés et les capuchons de protection prévus mis en place. À cette occasion, les tuyaux de gaz, les raccords et les régulateurs de pression peuvent également être vérifiés pour détecter d'éventuels dommages visibles ou signes de vieillissement.

Vérifier les tuyaux et les régulateurs de pression pour des dommages et des zones poreuses. Photo : Motor1.com Deutschland | F. Grass Fermez les bouteilles de gaz avant la pause hivernale et contrôlez les raccords. Photo : Motor1.com Deutschland

Les robinets d'arrêt des appareils à gaz individuels doivent également être fermés. Les bouteilles de gaz peuvent rester dans le coffre à gaz prévu, à condition qu'il soit suffisamment ventilé et que les ouvertures de ventilation au sol ne soient pas obstruées.

Étape 4 : Préparer le moteur et le véhicule de base

Pour les camping-cars et les vans, le véhicule de base mérite également une attention particulière. Le liquide de refroidissement et le lave-glace doivent offrir une protection suffisante contre le gel. Il est également conseillé de vérifier le niveau d'huile moteur, le liquide de frein et éventuellement l'huile de direction assistée.

Le liquide de refroidissement, le lave-glace et les niveaux de fluides font partie du contrôle hivernal. Photo : Motor1.com Deutschland | F. Grass

Pour les véhicules diesel, il est recommandé de faire le plein avec du diesel d'hiver approprié avant de longues périodes d'arrêt. Les freins méritent également un examen. Le camping-car doit être garé avec des disques de frein secs autant que possible, afin de réduire la formation de rouille et un éventuel blocage des plaquettes de frein.

Étape 5 : Protéger les pneus des plats

Si un campeur reste plusieurs mois au même endroit, les pneus peuvent se déformer sous le poids élevé du véhicule. Cela crée des plats qui peuvent se manifester par des vibrations lors de la conduite. Par conséquent, avant l'hivernage, vérifiez la pression des pneus et augmentez-la d'environ 0,5 bar si nécessaire.

Environ 0,5 bar de pression en plus peuvent prévenir les plats sur pneus pendant la pause hivernale. Photos Par : Motor1.com Deutschland Des supports de pneus spéciaux répartissent le poids du véhicule sur une plus grande surface. Images de : Motor1.com Deutschland

Des supports de pneus spéciaux augmentent la surface de contact et peuvent prévenir les plats. Alternativement, le véhicule peut être déplacé de quelques centimètres de temps en temps pour que les pneus ne soient pas constamment sollicités au même endroit. Un soulèvement complet n'est généralement pas nécessaire.

Étape 6 : Nettoyer soigneusement l'intérieur

Avant la pause hivernale, la cuisine, la salle de bain et tous les compartiments de rangement doivent être soigneusement nettoyés. Les aliments, boissons et appareils électriques sensibles au gel doivent être retirés du véhicule. Dégivrez le réfrigérateur, essuyez-le et laissez la porte légèrement ouverte pour éviter l'humidité et les odeurs désagréables.

Les joints de portes et fenêtres restent souples avec des produits d'entretien appropriés. Photo: Hymer Nettoyer soigneusement le réfrigérateur et laisser la porte légèrement ouverte ensuite. Photo: Hymer La cassette des toilettes doit également être entièrement vidée et nettoyée avant l'hivernage. Photo: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Les coussins et les matelas doivent être relevés autant que possible pour permettre la circulation de l'air en dessous. Les tapis, les draps et les textiles délicats passent l'hiver de préférence à la maison. Ensuite, bien aérer l'intérieur et s'assurer que toutes les surfaces sont sèches avant de ranger le véhicule.

Étape 7 : Entretenir la carrosserie et les joints

Avant la pause hivernale, un lavage complet du véhicule est nécessaire. Le toit, les passages de roue, le châssis et les zones difficiles d'accès doivent être nettoyés. La saleté, les feuilles et les résidus de sel peuvent favoriser la corrosion à long terme. Par conséquent, réparer les petits dégâts de peinture ou les zones rouillées avant la pause hivernale. Les gouttières et les évacuations de toit doivent également être débarrassées des feuilles et de la saleté.

Avant la pause hivernale, les passages de roues et le soubassement doivent être soigneusement débarrassés de la saleté et des résidus de sel. Photo: Hymer Un lavage complet du véhicule fait partie de la préparation pour la pause hivernale. Photo: Motor1.com Deutschland | F. Grass Les cadres de fenêtres et les joints doivent également être soigneusement nettoyés avant l'hiver. Photo: Hymer

Les joints en caoutchouc des portes, fenêtres et lanterneaux peuvent être maintenus souples avec des bâtons d'entretien pour caoutchouc ou des produits d'entretien à base de silicone adaptés, pour éviter le gel. Le store et le toit escamotable doivent être complètement secs avant de rester fermés pendant plusieurs mois.

Étape 8 : Choisir le bon emplacement de stationnement

L'idéal est un emplacement sec, plat et de préférence couvert avec un sol dur. Même un abri protège de la neige, de la glace et des rayons UV. Ceux qui garent leur campeur à l'extérieur peuvent utiliser une housse de protection respirante et adaptée. Celle-ci doit être bien fixée pour ne pas frotter contre la peinture en cas de vent.

Un emplacement couvert protège de la neige, de la glace et des rayons directs du soleil. Photo: Motor1.com Deutschland

Pour de longues périodes d'arrêt, le véhicule doit être sécurisé contre le roulement avec des cales adaptées. Le frein à main peut être desserré selon les instructions du fabricant pour éviter qu'il ne se bloque. Pour les caravanes, les stabilisateurs doivent également être sortis. Les plaques d'immatriculation saisonnières, la couverture d'assurance et les rendez-vous pour le contrôle technique et l'inspection du gaz doivent également être vérifiés.

Étape 9 : Éviter l'humidité, la moisissure et les rongeurs

L'humidité et une mauvaise circulation de l'air favorisent la formation de moisissures. Par conséquent, les portes des armoires, les coffres de lit et les compartiments de rangement doivent rester ouverts pendant la pause hivernale pour permettre à l'air de circuler autant que possible. L'humidité peut également s'accumuler sous les sièges et dans les coins mal ventilés.

Les placards et compartiments de rangement ouverts améliorent la circulation de l'air à l'intérieur. Photo: Motor1.com Deutschland | F. Grass Les matelas dressés empêchent l'accumulation d'humidité en dessous. Photo : Motor1.com Deutschland | F. Grass

Un déshumidificateur avec granulés peut également aider, à condition d'être vérifié régulièrement. Les souris et les fouines peuvent également causer des dommages pendant la pause hivernale. Les câbles, tuyaux et matériaux d'isolation sont particulièrement vulnérables.

Étape 10 : Contrôler régulièrement pendant la pause hivernale

Même pendant la pause hivernale, une courte inspection toutes les quatre à six semaines vaut la peine. Vérifiez l'état des batteries, l'humidité, la pression des pneus et les éventuelles infiltrations d'eau. Par temps sec, bien aérer l'intérieur et vérifier l'humidité.

Des contrôles réguliers sont également nécessaires pendant la pause hivernale. Photo : Hymer

Après de fortes chutes de neige, vérifiez également le toit, les panneaux solaires et d'autres aménagements pour des charges de neige importantes. Ceux qui utilisent une housse de protection devraient également vérifier régulièrement sa fixation. Pour la remise en service au printemps, nous avons résumé les points les plus importants dans notre contrôle de camping-car pour le début de la saison.

Videz l'eau, surveillez les batteries, gardez l'intérieur sec et choisissez un emplacement de stationnement adapté : ceux qui accomplissent ces dix points peuvent envoyer leur campeur en pause hivernale en toute sérénité. Et espérons qu'ils commenceront la nouvelle saison de camping au printemps sans dommages dus au gel, moisissures ou batteries déchargées.