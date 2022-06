En matière de services, Porsche est sans doute l'un des constructeurs qui innovent le plus. Dernière idée en date : proposer un abonnement mensuel à ses clients afin de profiter, à leur guise, de toute la gamme Porsche.

Le "Porsche Drive Flex" est en test depuis le 1er juin en Allemagne auprès d'une dizaine de clients Porsche résidants à Hambourg et Berlin. Pour 2899 euros par mois, le client peut changer de voiture comme bon lui semble et ainsi profiter de toute la gamme Porsche.

Selon vos envies et vos besoins, vous pourrez donc passer votre semaine en Porsche Taycan ou en Panamera et, le week-end, profiter d'une jolie 911 cabriolet. Ou inversement, c'est à votre guise.

Galerie: Porsche Taycan GTS Berline et Sport Turismo

8 Photos

L'abonnement prévoit 1750 kilomètres gratuits (transférables au mois d'après) et les frais annexes − assistance, et chargement de la batterie des modèles électriques. Le carburant est en revanche bien évidemment exclu.

Tout est géré via une application, de la réservation aux paiements. Il est possible de demander des options ou une couleur particulière en appelant un service de conciergerie. Comble du luxe, les modèles sont livrés à l'endroit souhaité dans un délai de deux jours ouvrables. Il est possible de garder la voiture au maximum 28 jours. Le nombre de changements est illimité.

Il y a bien évidemment quelques conditions, puisque seuls les conducteurs de plus de 25 ans avec un permis de conduire de plus de cinq ans peuvent souscrire au nouvel abonnement. La franchise de l'assurance tout risque est fixée à 2500 euros, tandis que la caution s'élève à 5000 euros. Le forfait est résiliable avec un préavis d'un mois, une fois les trois premiers mois écoulés.

Reste à savoir si Porsche intègrera cette offre en France. Tous les modèles ne devraient pas être disponibles à la demande toutefois, on imagine mal une Porsche 911 GT3 RS aux allocations très limitées rejoindre le parc "Porsche Drive Flex" par exemple. En revanche, il devrait y avoir de quoi se faire plaisir dans la gamme 911 avec des versions GTS et Turbo, non limitées et tout aussi enthousiasmantes.