La majorité des conducteurs préféreraient une voiture plus sophistiquée. C'est à peu près le cas avec tous les objets que l'on peut acheter. Nous avons tendance à aimer davantage ceux qui sont plus exclusifs, ou simplement plus beaux, et qui nous mettent davantage en valeur.

Le marketing automobile a bien identifié ce désir et a introduit comme il se doit les marques et les modèles que nous appelons "aspirationnels".

Les marques de voitures haut de gamme sont la réponse à cette nécessité de conduire de manière plus exclusive. Elles ont commencé avec quelques constructeurs emblématiques qui existent toujours, comme Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley, et bien d'autres qui ont disparu : Horch (1899-1940), Napier (1900-1924), LaSalle (1927-1940), Stutz (1911-1937), ou Isotta-Fraschini (1900-1948). Elles étaient toutes conçues comme des voitures vraiment différentes et exclusives que l'on pouvait rarement voir sur les routes.

La longue course au premium

Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Alors que les marques de luxe traditionnelles continuent d'occuper le devant de la scène, les grands constructeurs ont créé ou relancé leurs propres marques haut de gamme. Audi, Alfa Romeo, Cadillac, Lincoln, et plus récemment Lexus, Acura, Infiniti, DS et Genesis... Autant de marques qui doivent jouer le rôle du cousin le plus luxueux de la famille.

La formule est assez simple : les constructeurs automobiles développent une plate-forme commune, puis conçoivent, développent et positionnent deux ou trois voitures différentes pour des publics différents. Il existe donc un écart de prix qui peut faire la différence au moment de décider quelle voiture acheter. Regardons ça de plus près...

11 exemples à l'étude

Afin de comprendre l'écart de prix entre une voiture haut de gamme et une voiture grand public, nous avons pris 11 exemples de voitures appartenant au même groupe et au même segment, équipées de moteurs similaires et de finitions similaires. Voici les résultats :

1. Alfa Romeo Stelvio vs Maserati Grecale (Italie) : la Maserati Grecale GT essence de 300 ch est 5 % plus chère qu'une Alfa Romeo Stelvio Veloce essence de 280 ch. C'est le deuxième plus petit écart de prix parmi tous les exemples. Avec une différence de prix de détail de 3 322 €, n'y aurait-il pas un problème de cannibalisation entre les deux modèles ?

2. Skoda Fabia vs Audi A1 (Allemagne) : deux modèles de 95 ch et haut de gamme, avec l'Audi A1 S-Line essence contre la Skoda Fabia Montecarlo essence. Le résultat est que l'Audi est 8 % plus chère, soit 1 750 €. Payeriez-vous ce montant pour passer d'une Skoda à une Audi ?

3. Hyundai Grandeur vs Genesis G80 (Corée) : la Hyundai animée par un moteur à essence de 290 ch sur sa finition Caligraphy ; la Genesis animée par un moteur à essence de 304 ch sur sa finition Sport Package. La cousine premium est 33% plus chère !

4. Ford Expedition vs Lincoln Navigator (USA) : ils ont l'écart de prix le plus élevé, le Lincoln (finition Black Label) étant 40% plus cher que le Ford (finition Timberline). Le Navigator est propulsé par une essence de 450 ch contre 440 ch pour l'Expedition.

5. Toyota Venza vs Lexus NX (USA) : un consommateur peut obtenir la Venza Limited à essence avec 219 ch pour 40 253 $. S'il veut opter pour le haut de gamme, le Lexus NX 250 Luxury avec 203 ch coûtera 45 700 $. C'est 14 % de plus.

6. Peugeot 3008 vs DS 7 (Allemagne) : bien que Stellantis souhaite positionner DS comme l'une des trois marques premium de sa gamme, dans ce cas, l'écart entre les versions PHEV 300 ch de ces C-SUV est assez faible, à 1%. La Peugeot sur sa finition GT, tandis que la DS porte la finition GT Pack.

7. Volkswagen Touareg vs Porsche Cayenne (Allemagne) : les SUV de Volkswagen et Porsche ont tout partagé depuis leur introduction sur le marché il y a 20 ans. Le Touareg R PHEV de 462 ch est disponible pour 90 995 €. Le Porsche Cayenne Platinum PHEV, avec la même puissance, vaut 102 901 €.

8. Honda Civic vs Acura Integra (USA) : l'Acura Integra récemment lancée, que j'appelle la cousine chic de la Civic, est 20% plus chère. L'Integra A-Spec essence de 200 ch contre la Civic SI essence de 200 ch.

9. Chevrolet Traverse vs Buick Enclave vs Cadillac XT6 (USA) : un SUV grand public vs un semi-premium vs un premium. Ils sont tous équipés de moteurs à essence de 310 ch. Le XT6 Premium Luxury est 13% plus cher que l'Enclave Premium, qui est 6% plus cher que le Traverse Premier.

10. Skoda Octavia vs Volkswagen Golf vs Audi A3 (Allemagne) : les compactes populaires du groupe Volkswagen ont également des prix différents. Leurs moteurs à essence de 110 ch avec les niveaux de finition d'entrée de gamme montrent que l'A3 Advanced est 15 % plus chère que la Golf Life. La Volkswagen est 8% plus chère que l'Octavia Active.

11. Opel Mokka-e vs DS 3 E-Tense (Italie) : l'écart est également le cas dans le segment électrique. La DS 3 So Chic de 136 ch est proposée à 39 880 € avant primes. C'est 13% de plus que le prix de l'Opel Mokka-e Edition avec la même puissance.