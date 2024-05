Longueur : 4,410 mètres

Largeur : 1,790 mètre

Hauteur : 1,570 mètre

Empattement : 2,630 mètres

Compartiment à bagages : 492/1 582 litres

Les SUV compacts figurent parmi les leaders du marché. Ils ont la bonne taille, ni trop grand ni trop petit, un habitacle suffisamment spacieux et la bonne dose de technologie. C'est dans ce segment que s'inscrit le Renault Symbioz, le nouveau venu du constructeur français, qui se situe entre le Captur et l'Arkana.

Un juste milieu qui se décline aujourd'hui d'une seule motorisation électrifiée, un autre choix de plus en plus prisé par les automobilistes, pour se confronter aux véritables best-sellers de nombreuses marques.

Renault Symbioz, les dimensions

Le nouveau Renault Symbioz mesure 4,41 mètres de long (4 410 mm), 1,79 mètre de large (1 790 mm), 1,57 mètre de haut (1 570 mm) et avec un empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,63 mètres (2 630 mm). Nous sommes donc dans le segment où l'on trouve des modèles comme le Nissan Qashqai, le nouveau MINI Countryman, la Toyota Yaris Cross, etc.

Renault Symbioz, l'avant 3/4 Renault Symbioz, l'arrière

Renault Symbioz, habitabilité et coffre à bagages

Si, à l'extérieur, le Renault Symbioz n'exagère pas ses dimensions, à l'intérieur, il impressionne par l'espace qu'il offre aux passagers et aux bagages. L'astuce réside dans la modularité rendue possible par la banquette arrière coulissante sur 16 cm, offrant ainsi plus d'espace pour les jambes, plus de volume dans le compartiment à bagages qui passe d'un minimum de 492 litres à un maximum de 624 litres en fonction de l'avancée de l'assise et du dossier. En rabattant le tout, avec une disposition 40:20:40, on obtient 1 582 litres.

L'habitacle a également été conçu pour mieux accueillir les objets, grâce à différents compartiments disposés ici et là, avec une capacité totale de 24,7 litres.

Renault Symbioz, l'intérieur Renault Symbioz, le coffre

A l'arrière, vous êtes à l'aise, le siège est particulièrement haut mais ne vous oblige pas à voyager avec les jambes particulièrement pliées. Au centre se trouvent les bouches de climatisation, une prise 12 V et deux prises USB de type C.

Au début de sa commercialisation, le Renault Symbioz sera disponible avec une motorisation unique full hybrid composée de deux moteurs électriques et d'un moteur essence 1.6 atmosphérique, pour une puissance totale de 145 ch. Il s'agit du même groupe motopropulseur que celui adopté, entre autres, par le Captur.

Renault Symbioz, des concurrents aux dimensions similaires

Comme indiqué, le Renault Symbioz se situe dans le segment C, occupé par les MINI Countryman, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Jeep Compass, Opel Grandland et Skoda Karoq.