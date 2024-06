Nous l'avions anticipé en février et c'est désormais confirmé : la Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue au monde en 2023. Le SUV américain de taille moyenne est entré dans l'histoire non seulement parce qu'il est arrivé en première position, mais aussi parce qu'il l'a fait en si peu de temps depuis son introduction sur le marché ; et c'est la première fois qu'une voiture entièrement électrique atteint le sommet du classement mondial.

La Tesla Model Y a été officiellement dévoilée en mars 2019, ce qui signifie que sa première année complète sur le marché a été 2020, lorsque la pandémie a frappé les marchés. Si l'on exclut cette année terrible et anormale, il n'a fallu que trois ans à la Model Y pour se hisser au sommet.

Il s'agit d'une réussite remarquable, surtout si l'on considère que ce véhicule n'est pas disponible partout dans le monde. C'est l'une des rares voitures qui séduit des consommateurs aussi différents que les Chinois, les Américains et les Européens.

Tesla entre dans l'histoire

Selon nos recherches, le SUV Tesla s'est vendu à 1,22 million d'unités l'année dernière. Le volume a augmenté de 64 % par rapport à 2022, soit près de 480 000 unités supplémentaires. C'est l'autre raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Aucune autre voiture n'a atteint une telle croissance annuelle.

Tesla Model Y

Enfin, la Tesla Model Y est aussi entrée dans l'histoire, car c'est la première fois qu'un véhicule tout électrique est en tête du classement mondial. Jusqu'à présent, les modèles hybrides de Toyota se rapprochaient le plus de cet exploit, mais ils n'y étaient pas tous parvenus. Alors que le monde continue de passer des voitures à moteur à combustion aux voitures sans émissions, la Tesla Model Y peut fièrement dire qu'elle a été la première à occuper cette position.

De nombreux modèles japonais dans le top 25

Plus loin dans le classement mondial, Toyota a placé cinq modèles dans le top 10 grâce à la popularité du RAV4 en Chine et en Amérique du Nord, aux bons résultats de la famille Corolla (la berline a perdu deux places en raison de la demande accrue pour sa sœur Corolla Cross), à la forte position de la Camry en tant que berline de taille moyenne la plus populaire au monde, et aux bons résultats du Toyota Hilux, le véhicule le plus populaire dans les marchés émergents.

Honda a également obtenu de bons résultats avec le CR-V, qui a occupé la troisième place. La berline Civic, l'Accord et le HR-V sont également entrés dans le top 25, ce qui montre que Honda est très fort en Asie et en Amérique du Nord.

Toyota RAV4 Honda CR-V

La popularité du Ford F-150 aux États-Unis et au Canada a suffi à le placer à la septième place du classement, même s'il n'est pas disponible dans la plupart des régions du monde. Ses rivaux, le Chevrolet Silverado 1500 et le Ram 1500, occupent respectivement les 16e et 18e places. Ces véhicules représentaient 14 % des ventes de véhicules aux États-Unis et au Canada.

Le deuxième véhicule électrique le plus vendu au monde est à nouveau une Tesla, la Model 3, qui occupe la dixième position avec un volume en hausse de 5 % grâce à l'introduction de la version facelift.

Tesla Model 3 BYD Atto 3

Les constructeurs chinois se sont également hissés dans le top 25, BYD ayant placé trois de ses modèles : la Qin, une berline compacte à moteur électrifié très populaire en Chine, la Song Plus, un SUV de taille moyenne, et la Yuan Plus, ou Atto 3, qui a enregistré la plus forte variation en pourcentage par rapport à 2022, avec +119 %.

Enfin, seuls deux modèles européens figurent dans le top 25 : la Volkswagen Polo à hayon et la Volkswagen Jetta. Cela nous rappelle que l'industrie européenne n'est peut-être pas totalement alignée sur les tendances mondiales.

Allons-nous continuer à voir plus de modèles chinois au détriment de modèles européens et américains ?

Les voitures les plus vendues au monde en 2023

Tesla Model Y, 1.223.000 Toyota RAV4, 1.075.000 Honda CR-V, 846.000 Toyota Corolla Sedan, 803.000 Toyota Corolla Cross, 716.000 Toyota Camry, 651.000 Ford F-150, 624.000 Toyota Hilux, 605.000 Nissan Sentra, 534.000 Tesla Model 3, 509.000 Honda Civic Sedan, 479.000 BYD Qin, 474.000 Nissan X-Trail, 462.000 Honda Accord, 451.000 Hyundai Tucson EWB, 423.000 Chevrolet Silverado 1500, 412.000 Hyundai Elantra, 399.000 RAM 1500, 374.000 BYD Song Plus, 370.000 Volkswagen Polo HB, 364.000 Volkswagen Jetta, 362.000 Mazda CX-5, 357.000 BYD Yuan Plus, 356.000 Suzuki Swift, 354.000 Honda HR-V, 336.000 Toyota Highlander, 334.000 Ford Ranger, 333.000 Kia Seltos, 332.000 Ford Escape, 331.000 Nissan Qashqai, 315.000 Kia Sportage EWB, 314.000 Volkswagen Lavida, 310.000 Volkswagen Tiguan Allspace, 309.000 BYD Dolphin, 309.000 Volkswagen T-Roc, 308.000 Dacia/Renault Sandero, 307.000 Toyota Yaris Cross, 305.000 Peugeot 208, 299.000 Renault Clio, 294.000 Hyundai Creta, 293.000 Volkswagen T-Cross, 289.000 Toyota Yaris Sedan, 285.000 Isuzu D-Max, 281.000 Haval H6, 280.000 BMW X3, 279.000 Audi Q5, 266.000 Toyota Yaris, 266.000 Hyundai Kona, 264.000 Saipa Tiba, 262.000 Toyota Tacoma, 259.000

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.