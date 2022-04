Plus que quelques jours avant le premier tour des élections présidentielles 2022. Et vous ne savez toujours pas pour qui voter ? Il faut dire que la France est l'un des pays qui permet aux plus de candidats de se présenter. Et cette année, ils sont douze. Douze à vouloir changer (ou continuer) les choses. Douze à vouloir endosser le costume de Président(e) de la République et les responsabilités qui vont avec.

Alors pour essayer de voir un peu plus clair dans la jungle de propositions multiples et variées des candidats, nous nous sommes arrêté sur celles faites aux automobilistes. Alors que le prix de l'essence a battu des records il y a quelques semaines, les automobilistes sont au coeur du programme de la plupart des candidats.

Réduction ou augmentation de la vitesse, réforme (ou fin) du permis à points, transition écologique, voiture électrique, ou encore prix des carburants bloqués, voici point par point ce qu'il faut retenir des propositions aux automobilistes des 12 candidats. Et pour ne faire aucun favoritisme, nous les avons classés par ordre alphabétique.

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)

Dans le programme de Nathalie Arthaud, la question automobile n'est que très peu évoquée. Celle qui s'adresses aux "travailleuses et travailleurs" évoque très succinctement la "flambée des prix des carburants" comme une "privation insupportable". De plus, elle explique l'augmentation des salaires et des pensions par le fait de ne pas "craindre de se retrouver sans voiture".

Enfin Nathalie Arthaud met l'accent sur le fait que "l'argent doit aller aux services utiles à la population", notamment "aux transports publics".

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

Dans son programme, Nicolas Dupont-Aignan évoque plusieurs mesures qui concernent directement les automobilistes. Voici ce que l'on peut lire dans ses "100 décisions pour la France" :

La renationalisation des autoroutes permettant le blocage du prix des péages dès 2022

permettant le blocage du prix des péages dès 2022 La suppression des péages en 5 ans une fois les emprunts remboursés (2027)

en 5 ans une fois les emprunts remboursés (2027) La suppression du permis à points "qui est une usine à gaz (comme en Belgique ou en Suède)"

"qui est une usine à gaz (comme en Belgique ou en Suède)" Permis de conduire gratuit en échange d'un travail d'intérêt général d'un mois, comme cela a été mis en place à Yerres quand Nicolas Dupont-Aignan était maire

en échange d'un travail d'intérêt général d'un mois, comme cela a été mis en place à Yerres quand Nicolas Dupont-Aignan était maire De vraies sanctions contre les chauffards qui roulent sans permis "avec des sanctions pénales fortes et la saisie du véhicule"

qui roulent sans permis "avec des sanctions pénales fortes et la saisie du véhicule" Créer une agence européenne des transports pour accélérer la recherche sur la voiture autonome et permettre aux véhicules sans conducteur de prendre place sur les routes européennes en 2030

et permettre aux véhicules sans conducteur de prendre place sur les routes européennes en 2030 Créer des lieux de stockage de l'énergie électrique pour industrialiser la voiture électrique et s'affranchir de la voiture à essence

Relancer un puissant mouvement d'innovation automobile et privilégiant massivement des véhicules allégés, des moteurs plus efficaces et le développement de la traction électrique (électrique ou hybride rechargeable)

et privilégiant massivement des véhicules allégés, des moteurs plus efficaces et le (électrique ou hybride rechargeable) Supprimer les restrictions de circulation liées à l’extension des Zones à Faibles Emissions à toutes les agglomérations de plus de 150000 habitants

à toutes les agglomérations de plus de 150000 habitants Supprimer la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules produits en France

pour les véhicules produits en France Revenir aux 90 km/h sur les routes départementales

sur les routes départementales Remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores en 10 ans par le biais d’un nouveau bonus-malus favorable aux véhicules électriques et peu polluants

Anne Hidalgo (Parti Socialiste - PS)

Le programme d'Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, évoque notamment la "mobilité durable":

Système de leasing social en partenariat avec les constructeurs et loueurs : des véhicules électriques seront accessibles aux particuliers pour un coût mensuel inférieur aux frais d’un véhicule à essence

en partenariat avec les constructeurs et loueurs : des véhicules électriques seront accessibles aux particuliers pour un coût mensuel inférieur aux frais d’un véhicule à essence Les aides à l’acquisition de véhicules électriques et au retrofit seront renforcées par la création d’un prêt à taux zéro pour la mobilité durable

et au seront renforcées par la création d’un prêt à taux zéro pour la mobilité durable Un million de bornes électriques supplémentaires seront déployées dans tout le pays, avec une priorité pour les zones rurales, dans un plan national, construit avec les collectivités territoriales, pour les infrastructures électriques et basées sur l’hydrogène

Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts - EELV)

Yannick Jadot plaide en faveur d'une société "avec moins de voitures, et des voitures moins polluantes". Voici ses propositions :

Fin de la mise sur le marché des véhicules thermiques (essence et Diesel) dès 2030

Plan de relocalisation de la production de véhicules électriques , d’accompagnement des ménages modestes et d’installation de bornes de recharge partout sur le territoire

, d’accompagnement des ménages modestes et d’installation de bornes de recharge partout sur le territoire Retrofit : 1 million de véhicules bénéficieront d’une transformation des moteurs thermiques en moteurs électriques pour être convertis en véhicules plus efficaces et moins polluants. Ce dispositif pourra concerner des véhicules particuliers, mais aussi professionnels et des flottes des collectivités.

: 1 million de véhicules bénéficieront d’une transformation des moteurs thermiques en moteurs électriques pour être convertis en véhicules plus efficaces et moins polluants. Ce dispositif pourra concerner des véhicules particuliers, mais aussi professionnels et des flottes des collectivités. Suppression des publicités pour "les gros SUV et les voitures de sport dans l’immédiat, puis progressivement les voitures les plus polluantes"

dans l’immédiat, puis progressivement les voitures les plus polluantes" Doublement des aides à la conversion "pour accompagner les ménages modestes dans le remplacement de leur véhicule par une voiture électrique"

"pour accompagner les ménages modestes dans le remplacement de leur véhicule par une voiture électrique" Plans de formation et de reconversion auprès des garagistes pour accompagner l’évolution des métiers liés au déploiement des véhicules électrique

pour accompagner l’évolution des métiers liés au déploiement des véhicules électrique Indemnité exonérée de cotisations aux salariés jusqu’à 1000 euros pour utilisation du vélo ou covoiturage

de cotisations aux salariés jusqu’à 1000 euros pour utilisation du vélo ou Installation de places réservées aux covoitureurs

Mise en place d'une voie réservée aux covoiturages sur autoroute

Jean Lassalle (Résistons !)

Jean Lassalle propose notamment une renationalisation de certaines grandes entreprises, notamment dans le domaine de l'automobile, mais aussi les autoroutes. Par ailleurs, le candidat de Résistons ! propose de baisser la TVA sur les hydrocarbures de 20% à 5,5%.

Par ailleurs il propose de passer différents permis de conduire lors d'un Service national universel, civil ou militaire, ouvert aux jeunes majeurs, filles et garçons. Il est également pour la fin du permis à points, et le retour aux 90 km/h.

Marine Le Pen (Rassemblement National - RN)

Sans s'adresser directement aux automobilistes, voici les différentes propositions qui sont faites dans le programme de Marine Le Pen :

Renationalisation des autoroutes

Réduction du prix des autoroutes

des autoroutes Baisse "massive" des taxes sur le gazole et l'essence avec baisse de la TVA de 20 % à 5,5 %

sur le gazole et l'essence avec baisse de la TVA de 20 % à 5,5 % Renforcer le nucléaire afin notamment de répondre aux besoins des véhicules électriques

Emmanuel Macron (La République En Marche - LREM)

Pour ce qui est du Président sortant, Emmanuel Macron, les propositions faites aux automobilistes restent dans la lignée de ce qui a été fait depuis 5 ans notamment en privilégiant un "parc automobile plus propre" :

Une filière de production souveraine de véhicule électrique opérationnelle d'ici 2030 avec un soutien à l’innovation et à la production des batteries sur notre territoire

opérationnelle d'ici 2030 avec un soutien à l’innovation et à la production des batteries sur notre territoire Mise en place d'un leasing social pour acquérir un véhicule électrique avec un prêt à taux zéro pour les ménages modestes

avec un prêt à taux zéro pour les ménages modestes Augmentation du malus progressive et une pénalité au poids "créée pour pénaliser les SUV très polluants"

et une "créée pour pénaliser les SUV très polluants" Interdiction à la vente des "véhicules très émetteurs" en 2030

Interdiction à la vente de voitures à énergies fossiles carbonées en 2040

Jean-Luc Mélanchon (La France Insoumise - LFI)

Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, souhaite notamment bloquer les prix des carburants pour préserver le pouvoir d'achat. Ainsi il souhaite revenir au niveau de début 2021 et bloquer le gazole à 1,3 €/l, 1,4 € pour le Super 95, 1,5 € pour le Super 98.

Pour ce qui est de la voiture électrique, le candidat LFI souhaite mettre en place "un service public des bornes de recharge électrique des véhicules sur la voie publique, pour s’assurer de leur déploiement équitable sur tout le territoire français."

Valérie Pécresse (Les Républicains - LR)

Du côté de Valérie Pécresse, la candidate à la présidentielle pour Les Républicains, voici ce que l'on peut lire dans son programme :

Stopper la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 et des hybrides rechargeables neufs en 2040

et des hybrides rechargeables neufs en 2040 Développer un marché de l’occasion pour les véhicules électriques

pour les véhicules électriques Installation de 200 000 bornes de recharge

Renforcement des aides aux ménages pour changer de véhicule

pour changer de véhicule Assouplir la mise en œuvre des Zones à Faible Emission (ZFE) qui s’appliqueront d’abord aux flottes professionnelles puis aux particuliers et aux petits artisans au plus tôt en 2025

qui s’appliqueront d’abord aux flottes professionnelles puis aux particuliers et aux petits artisans au plus tôt en 2025 Maintenir la prime à la conversion et le bonus écologique que le Gouvernement actuel a décidé de diminuer prématurément de 1000€ au 1er juillet 2022

que le Gouvernement actuel a décidé de diminuer prématurément de 1000€ au 1er juillet 2022 Mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules propres pour les ménages modestes afin de réduire le reste à charge

pour les afin de réduire le reste à charge Développer la filière du rétrofi t qui permet la transformation de leur véhicule par les Français en favorisant l’emploi local et l’économie circulaire

t qui permet la transformation de leur véhicule par les Français en favorisant l’emploi local et l’économie circulaire Recentrer l’enseignement et l’examen du code de la route sur les fondamentaux de sécurité pour améliorer sa réussite

sur les fondamentaux de sécurité pour améliorer sa réussite Permettre aux jeunes de passer le permis de conduire à partir de 16 ans

Prévoir une procédure accélérée de récupération de permis notamment pour les professionnels qui perdent tous leurs points

Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste - NPA)

Le programme de l'ancien ouvrier de chez Ford ne comporte rien de spécifique sur l'automobile. On lit quand même qu'il souhaite "en finir avec le tout-voiture individuelle" et dans le même temps "développer massivement les transports en commun publics (trams, bus)".

Fabien Roussel (Parti Communiste - PC)

Dans le programme de Fabien Rousse du Parti Communiste, on peut lire qu'il souhaite baisser les taxes sur les carburants. Il souhaite par ailleurs bloquer le prix des carburants à 1,70 €/ litres.

Il met également l'accent sur des aides à l'achat d'un véhicule peu polluant, jusqu'à 10 000 € d'aides, et pas seulement pour l'électrique mais aussi pour des véhicules avec vignette Crit'Air 1 et 2. Il propose également la gratuité des transports en commun et le permis de conduire gratuit pour les moins de 25 ans.

Éric Zemmour (Reconquête !)

Enfin le candidat Éric Zemmour propose dans son programme un certain nombre de mesures qui s'adressent directement aux automobilistes :