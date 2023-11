Qui succédera à la Jeep Avenger en tant que voiture de l'année 2024 en Europe ? Nous le saurons bientôt. En attendant, le jury composé de 59 membres issus de 22 pays a sélectionné les 28 modèles qui concourront pour le titre.

La liste sera réduite à sept modèles lundi prochain, le 27 novembre, tandis que la cérémonie finale aura lieu le lundi 26 février 2024 au salon de l'automobile de Genève. Voici les modèles en compétition.

Les voitures en lice

Rappelons que pour être "éligibles", ces nouveaux modèles doivent être vendus dans au moins cinq pays européens. Il n'y a pas de limitation pour les constructeurs. C'est pourquoi on trouve plusieurs modèles d'un même constructeur dans la liste des voitures sélectionnées, ainsi que des marques américaines et chinoises :

De grandes possibilités pour BYD (et les véhicules électriques en général)

Il convient de noter que 15 des 28 modèles en lice sont disponibles exclusivement avec des groupes motopropulseurs électriques. La présence de BYD est également importante, car elle est candidate pour sa première année en Europe avec ses quatre modèles de la gamme.

La Lucid Air, grand vaisseau amiral américain qui défie la Tesla Model S, ainsi que le Ford Bronco, sont également sous les feux de la rampe. Importé par le constructeur américain exclusivement en version quatre portes, en deux niveaux de finition et avec un seul moteur V6 non électrifié, il a été présenté aux États-Unis en 2020 et est le rival naturel du Jeep Wrangler.