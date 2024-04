C'est la deuxième nouveauté d'Alfa Romeo en deux ans. Fidèle à sa promesse, le constructeur italien continue d'élargir sa gamme avec des produits plus compétitifs qui devraient stimuler les ventes et accroître sa présence dans le monde.

La nouvelle Alfa Romeo Milano est la dernière tentative de Stellantis pour apporter plus de volume et de nouveaux clients à cette marque historique. Mais quel est l'avenir de ce nouveau petit SUV ?

Une alternative haut de gamme pour le grand public

La Milano se positionne dans le haut du segment des SUV compacts. En tant que marque haut de gamme, Alfa Romeo entend positionner son nouveau modèle comme une alternative plus exclusive, élégante et raffinée à la plupart des choix disponibles en Europe aujourd'hui.

Le segment B-SUV n’est pas un segment mineur dans la région. Ses ventes décollent en 2010, lorsque Dacia, MINI et Nissan présentent respectivement les Duster, Countryman et Juke. Viennent ensuite l'Opel Mokka en 2012, le Renault Captur et le Peugeot 2008 en 2013. Puis ce fut le tour de la Jeep Renegade en 2014, de la Fiat 500X en 2015 et de l'Audi Q2 en 2016. Après 2017, d'autres marques également comme Hyundai, Volkswagen, Skoda, Seat, Toyota et Citroën ont rejoint le parti.

Les conducteurs veulent de petits SUV

Aujourd'hui, le segment en Europe comprend 42 modèles différents qui ont vendu 2,33 millions d'unités l'année dernière. C'est 15 % de plus qu'en 2022. Les B-SUV constituaient le deuxième segment en volume en Europe en 2023, représentant 18 % du total des immatriculations de voitures neuves. Leur part de marché était de 14,5 % en 2019 (avant la pandémie) et de seulement 6,7 % en 2014, il y a dix ans.

Immatriculations de B-SUV électriques en 2023 en Europe

Jusqu'à présent, les protagonistes du segment premium ont été l'Audi Q2, la MINI Countryman, la DS 3 et, plus récemment, la smart #1 et la Volvo EX30. Ces quatre modèles ne représentaient que 5,6 % du volume du segment en 2023. Désormais, la dernière génération du Countryman est placée dans le segment C-SUV et le Q2 e-tron pourrait entrer dans la liste à partir de 2026, avec une nouvelle génération de motorisation et un nouveau prix de départ, d'environ 45 000 euros.

Tout dépendra du prix et des motorisations

La Milano est une étape importante pour Alfa Romeo. Elle deviendra certainement le modèle le plus vendu de la marque, étant donné qu'il sera le plus abordable. Elle s’inscrit dans un segment en croissance rapide qui est non seulement populaire mais aussi une source majeure de profits. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour de nouveaux acteurs comme Milano, même si la marque est arrivée 14 ans après le décollage du segment.

Son potentiel dépendra du prix du Milano et des motorisations disponibles. Elle est basée sur la Jeep Avenger, donc, à l'instar du Jeep Compass et de l'Alfa Romeo Tonale, qui sont également similaires, le prix pourrait être en moyenne d'environ 10 % plus élevé que celui de la petite Jeep.

Les SUV compacts électriques sont encore peu nombreux

La version électrique devra rivaliser avec la smart n°1 (prix moyen en Italie 43 484 euros), la Volvo EX30 (46 796 euros) et la version électrique de la DS 3 (41 763 euros). Quoi qu’il en soit, les B-SUV purement électriques ne représentaient que 6 % du total des immatriculations de B-SUV l’année dernière.

La version hybride légère concurrencera les populaires Ford Puma, Suzuki Vitara, Renault Captur, Kia Stonic et Hyundai Bayon. Les B-SUV à hybridation légère ont trouvé 344 000 nouveaux clients en 2023. La Milano sera-t-elle capable d'attirer l'attention et de conquérir une part importante de ce segment particulier ?

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.