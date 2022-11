Sur le segment des voitures de sport et de luxe, il est de plus en plus courant de voir la plupart des marques se tourner vers de nouveaux moteurs plus efficients et de plus petite cylindrée, et qui sont aussi associés à un système d'électrification pour continuer de développer une puissance "respectable".

L'exemple parfait, c'est celui de la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E Performance. Elle n'a jamais été aussi puissante avec ses 680 ch, mais ce n'est pas un traditionnel V8 qui l'anime. Mercedes-AMG lui a préféré un quatre cylindres 2,0 litres turbo associé à une motorisation électrique.

Ce genre d'exemple, c'est exactement ce que vous ne trouverez pas dans cette liste, une sélection dans laquelle nous avons rassemblé quelques-uns de nos moteurs thermiques préférés qui continuent à fuir l'électrification comme un chat fuirait l'eau. Certains d'entre eux continuent même de se passer de système de suralimentation. Nous nous sommes d'abord concentrés sur les modèles européens, un second article viendra plus tard référencer les modèles américains et asiatiques.

V12 Lamborghini

Parler de moteurs emblématiques, c'est parler de Lamborghini. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par le V12 de la firme de Sant'Agata Bolognese. Un moteur brutal et non électrifié qui vient de nous faire ses adieux avec la Lamborghini Aventador Ultimae.

Pour l'occasion, le V12 atmosphérique de 6,5 litres de cylindrée délivre pas moins de 780 ch pour assurer une vitesse de pointe de 355 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en l'espace de 2,8 secondes.

Il semblerait que le V12 continuera à avoir sa place dans la gamme du constructeur, mais en association avec une motorisation électrique qui reste encore à préciser.

V12 Mercedes-Maybach

Il fut un temps où les gros moteurs V12 des modèles Mercedes et Mercedes-AMG étaient certainement la chose la plus courante dans l'industrie automobile. Mais avec l'avènement du downsizing d'abord, puis de l'électrification, ils ont peu à peu quitté le catalogue du constructeur.

On le retrouve aujourd'hui au sein de la luxueuse Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, où le V12 6,0 litres, avec l'aide de deux turbocompresseurs, est capable de développer pas moins de 612 ch.

V8 Jaguar Land Rover

Le V8 5,0 litres de Jaguar et Land Rover est aussi répandu que populaire, on le trouve traditionnellement dans des modèles de toute carrosserie et de toute taille.

Si l'on prend l'exemple du Land Rover Defender V8, équipé d'un compresseur volumétrique, il délivre pas moins de 525 ch et 625 Nm de couple maximal, entre 2 500 et 5 500 tr/min. Ces chiffres, dans le cas de la version 110, lui permettent d'atteindre 240 km/h et d'accélérer de 0 à 100 en 5,4 secondes. Ce même V8 équipe aussi la Jaguar F-Pace SVR ou encore la sublime F-Type SVR.

V10 Audi

Ce n'est un secret pour personne : le V10 FSI est d'origine italienne. Mais puisque nous avons déjà parlé de Lamborghini, nous allons nous concentrer sur Audi pour parler de ce V10 emblématique, un V10 que nous avons pu apprécier à de nombreuses reprises.

Différentes évolutions de ce moteur ont été employées au sein de l'Audi R8, mais aucune n'a été aussi radicale que la dernière R8 GT de 620 ch, le tout envoyé aux seules roues arrière. La Lamborghini Huracan est équipée du même moteur, mais sa version la plus puissante, la STO, bénéficie de 640 ch.

V8 Ford

C'est probablement l'option la plus "abordable" de cette sélection, grâce notamment à l'approche plus populaire de Ford vis-à-vis des voitures grâce à la Mustang et son fidèle V8 5,0 litres Coyote.

Avant l'arrivée de la nouvelle génération, un certain nombre d'éditions spéciales ont reçu quelques améliorations, comme la Mach 1 ou la California Special, dans lesquelles l'incontournable bloc atmosphérique développe respectivement 460 et 450 ch.

V12 Rolls-Royce

Bien que l'avenir de la marque soit électrique avec notamment la présentation de la nouvelle Spectre, Rolls-Royce continue de proposer son V12 sur le reste de la gamme. Un bloc de 6 749 cm³ qui, bien qu'il soit bi-turbo, n'est pas encore électrifié.

Si nous prenons comme référence un SUV comme le Cullinan, ce moteur délivre pas moins de 571 ch de puissance et 850 Nm de couple, le tout sans électrification. Pas mal, mais ses heures semblent aussi comptées.

V8 BMW

C'est peut-être le moins "glamour" de cette sélection, mais ce moteur est particulièrement apprécié par les aficionados de la marque, aussi bien sur les modèles M Performance que sur les "vrais" modèles M.

Le représentant le plus emblématique de ce V8 4,4 litres bi-turbo est sans doute aujourd'hui la BMW M5 CS : une incroyable berline de 635 ch, capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

V12 Ferrari

Ferrari et ses moteurs pourraient faire l'objet d'une sélection exclusive, mais pour cette occasion, nous avons voulu nous en tenir au V12 atmosphérique "classique" de la firme italienne.

Un moteur à la mélodie unique, que l'on retrouve dans la 812 GTS, un moteur de 6,5 litres de cylindrée offrant pas moins de 800 ch. 800 ch, sans turbo et sans électrification.

V12 Aston Martin

Bien que certaines rumeurs suggèrent qu'il ne nous reste que quelques années pour en profiter (il semblerait que sa fin soit programmée pour 2026), le V12 5,2 litres d'Aston Martin est un incontournable de cette sélection.

Un bloc qui, grâce à ses deux turbos, atteint 700 ch dans la V12 Vantage Roadster. Et si vous pensez que c'est impressionnant, c'est que vous avez sans douté oublié l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro et son V12 6,5 litres atmosphérique de 1 014 ch.

W16 Bugatti

Enfin, il nous reste le véritable joyau de la couronne, le W16 quadri-turbo de 8,0 litres, que Bugatti utilise depuis quelques années dans la Chiron, ainsi que dans de nombreuses autres versions spéciales telles que les Mistral, Divo et autres Centodieci.

Avec ses 1 600 ch, la plus grande réussite de ce moteur réside peut-être dans la vitesse de 304,773 mph (ou 490,484 km/h) atteinte par la Chiron Super Sport 300+ sur la piste d'essai d'Ehra-Lessien.