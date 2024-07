Le contrôle annuel habituel de la disponibilité et de la présence mondiale des marques automobiles révèle des tendances intéressantes. La bonne répartition des ventes dans les différentes régions du monde peut faire la différence lorsque des tensions géopolitiques apparaissent entre deux nations.

Certaines marques concentrent leurs efforts sur quelques régions ou marchés, tandis que d'autres fondent leur existence sur une exposition et une notoriété mondiales. Quelles sont les entreprises automobiles les moins dépendantes de leur marché national ? Lesquelles sont les plus exposées à la Chine ? Et quelles marques sont peu connues dans les économies à la croissance la plus rapide ?

Tout le monde connaît Toyota

S'il existe un constructeur automobile mondialement connu et présent dans presque tous les pays, c'est bien Toyota. Malgré la concurrence croissante de Tesla et des marques automobiles chinoises, Toyota reste le numéro un mondial et la marque automobile de prédilection dans de nombreux pays du monde.

L'examen de la répartition des ventes mondiales montre que l'entreprise répartit correctement ses activités. Par exemple, son plus grand marché n'est pas le Japon, son marché d'origine, mais les États-Unis et le Canada, qui représentent près de 23 % de ses ventes totales en 2023. En fait, le Japon était le troisième marché avec 17 % du total.

Les marques les plus « globales » au monde. Répartition des ventes en 2023

Ce total contraste avec les 33 % représentant l'Europe pour la marque Volkswagen ou les 56 % et 58 % représentant les États-Unis pour Ford et Chevrolet, respectivement. En fait, les cinq régions les plus importantes pour Toyota représentent 83 % de ses ventes mondiales en 2023.

La part de marché de la marque Toyota est assez bonne dans 8 des 10 régions considérées : elle va de 6,3 % en Europe à 26,5 % en Asie du Sud-Est-Pacifique. Les deux seules exceptions sont l'Eurasie (Toyota a dû abandonner la Russie) avec 1,6 % et la région de l'Asie du Sud (Inde, Pakistan), où la marque doit encore décoller après l'accord de coopération avec Suzuki.

Nissan et les Coréens se diversifient également

La marque japonaise Nissan a également une répartition des ventes assez équilibrée entre les régions du monde (elle a une forte présence en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Chine et au Japon). Les marques coréennes Hyundai et Kia se sont mondialisées encore plus rapidement que les marques japonaises.

Les États-Unis et le Canada étaient leur plus grand marché en 2023, mais ils ne représentaient que 23 % des volumes mondiaux. L'Asie du Sud (16 %), la Corée (16 %) et l'Europe (15 %) suivaient de près. Kia a une répartition similaire, bien qu'elle soit plus dépendante des États-Unis (29 %), de la Corée (19 %) et de l'Europe (20 %).

Répartition des ventes en 2023

*Les marques chinoises sont exclues USA-Canada Amérique latine Europe Afrique Moyen-Orient Ford 56% 4% 25% 1% 1% Chevrolet 58% 19% 0% 0% 2% Suzuki 0% 3% 7% 3% 2% Genesis 35% 0% 2% 0% 3% Renault 0% 18% 73% 4% 1% Fiat 0% 42% 53% 5% 0% Peugeot 0% 11% 80% 2% 2% Skoda 0% 0% 86% 1% 2% Citroen 0% 9% 81% 2% 1% Opel/Vauxhall 0% 1% 97% 2% 0% Dacia 0% 1% 93% 6% 0% MINI 13% 3% 64% 1% 0% Seat 0% 6% 90% 2% 2% Cupra 0% 3% 94% 0% 1% Subaru 75% 2% 3% 0% 1% Tata 0% 0% 0% 0% 0% Mahindra 0% 0% 0% 2% 0% KG Mobility 0% 4% 25% 0% 0% GMC 96% 1% 0% 0% 3% RAM 88% 9% 1% 0% 1% Dodge 89% 9% 0% 0% 1% Chrysler 99% 0% 0% 0% 1% Lancia 0% 0% 100% 0% 0% Abarth 0% 23% 60% 0% 2% Alpine 0% 0% 94% 0% 0% Acura 99% 1% 0% 0% 0% Infiniti 84% 2% 0% 0% 4% Alfa Romeo 17% 1% 75% 2% 1% DS 0% 2% 93% 1% 0%

*Les marques chinoises sont exclues Eurasie Asie du Sud Chine SEA-Pacifique Japon-Corée Ford 0% 0% 6% 6% 0% Chevrolet 15% 0% 5% 0% 1% Suzuki 0% 59% 0% 5% 21% Genesis 0% 0% 1% 1% 59% Renault 0% 3% 0% 1% 0% Fiat 0% 0% 0% 0% 0% Peugeot 0% 0% 3% 1% 1% Skoda 0% 6% 4% 1% 0% Citroen 0% 1% 5% 0% 1% Opel/Vauxhall 0% 0% 0% 0% 0% Dacia 0% 0% 0% 0% 0% MINI 0% 0% 7% 3% 9% Seat 0% 0% 0% 0% 0% Cupra 0% 0% 0% 2% 0% Subaru 0% 0% 1% 6% 12% Tata 0% 99% 0% 0% 0% Mahindra 0% 98% 0% 0% 0% KG Mobility 0% 0% 0% 7% 63% GMC 0% 0% 0% 0% 0% RAM 0% 0% 0% 1% 0% Dodge 0% 0% 0% 0% 0% Chrysler 0% 0% 0% 0% 0% Lancia 0% 0% 0% 0% 0% Abarth 0% 0% 0% 3% 11% Alpine 0% 0% 0% 0% 6% Acura 0% 0% 0% 0% 0% Infiniti 1% 0% 9% 0% 0% Alfa Romeo 0% 0% 1% 1% 2% DS 0% 0% 1% 0% 2%

Les marques les plus exposées à la Chine

Dans un monde de tensions croissantes avec la Chine, il est crucial d'identifier les marques les plus exposées à ce marché. Volkswagen, par exemple, est la plus exposée des grandes marques, avec 44% de ses ventes mondiales en 2023 enregistrées en Chine. Tout conflit potentiel entre la Chine et l'Occident la mettrait dans une position très difficile. La forte exposition à la Chine contraste avec son rôle timide au Moyen-Orient, en Eurasie, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Corée et au Japon.

Les marques les plus dépendantes de la Chine. Répartition des ventes en 2023 (hors marques chinoises)

Les autres grands contributeurs en Chine sont Cadillac (51 % de son volume de ventes en 2023), Buick (74 %), Smart (58 %), Lincoln (42 %) et Lotus (52 %). Les primes allemandes sont également très exposées à la Chine : 33% pour Mercedes, 37% pour BMW et 38% pour Audi. La part de la Chine dans les ventes de Tesla était de 35 % en 2023.

Les moins globales

Hormis les marques automobiles chinoises, qui commencent tout juste à se développer à l'échelle mondiale, les marques américaines, françaises et italiennes sont les moins globales. Par exemple, 82 % des ventes mondiales de Ford en 2023 se feront sur deux marchés seulement : États-Unis/Canada et Europe. Chevrolet a vendu 58 % de son volume global aux États-Unis et au Canada. La dépendance à l'égard du Canada est encore plus forte pour GMC, Ram, Dodge et Chrysler.

L'Europe représente plus de 80 % des ventes de Peugeot, Skoda, Citroën et plus de 90 % pour Opel/Vauxhall, Dacia, Seat et Cupra. Parmi les marques européennes de taille moyenne, Fiat est la moins dépendante de l'Europe (53 % de son volume en 2023). Toutefois, la quasi-totalité de ses ventes provient d'Amérique latine, tandis que des régions telles que le Moyen-Orient, l'Eurasie, l'Asie du Sud, la Chine, l'Asie du Sud-Est-Pacifique, le Japon, la Corée et les États-Unis/Canada représentent chacune moins de 0,5 % de ses ventes.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne. JATO Dynamics.