De ce point de vue, 2023 ne semble pas être une année particulièrement riche en événements, du moins en comparaison avec les précédentes. C'est en partie vrai, car plus encore que la phase de transition vers l'électrique, ce sont les difficultés que connaît l'industrie qui ont quelque peu compromis les programmes.

En réalité, les lancements que les constructeurs ont dans leurs tiroirs sont potentiellement plus nombreux que ce que vous trouverez dans ce premier calendrier 2023, mais beaucoup sont encore "en attente" et seront annoncés au fur et à mesure de l'évolution de la situation, sous la forme de mises à jour mineures, d'éditions spéciales, etc.

De plus en plus de SUV...

Ce qui ne change pas, ce sont les tendances. Il y a un an, on annonçait une nouvelle invasion de SUV, et elle s'est produite, mais aujourd'hui nous savons que la route est de plus en plus celle des SUV, destinés à mettre à la retraite même plusieurs modèles historiques, comme Ford a récemment annoncé qu'il le ferait avec la Fiesta et d'autres.

...et de plus en plus électriques

L'évolution naturelle des berlines vers les SUV est accompagnée, et dans certains cas justifiée, par l'évolution électrique : les nouvelles plates-formes avec batteries dans le plancher suggèrent en effet des carrosseries développées en hauteur pour récupérer de l'espace, ce qui conduit une fois de plus à privilégier les SUV et les crossovers. Tant qu'à faire, nous verrons aussi beaucoup d'électriques à partir de l'année prochaine, ainsi que des débarquements de nouvelles marques, notamment chinoises.

Les nouvelles voitures les plus attendues de 2023

Restylage de l'Alfa Romeo Stelvio

BMW M2

Ferrari Purosangue

Honda Civic Type R

Hyundai Ioniq 6

Jeep Avenger

Lamborghini Revuelto

Peugeot 3008

Volvo EX30

Toutes les voitures neuves en 2023, mois par mois

Janvier 2023

BMW M3 Touring

DNG - JZD

Ferrari Purosangue

Jaguar F-Type 75

Mercedes EQS SUV

Peugeot 408

Renault Austral

Smart #1

Toyota bZ4x

Le début de l'année est, comme d'habitude, ponctué d'arrivées sur le marché plutôt que de révélations et de présentations. Les livraisons de certains des grands modèles de 2022 vont commencer, comme la Ferrari Purosangue, la BMW M3 Touring, le XM, la Mercedes EQS SUV, la Peugeot 408, le Renault Austral et la Smart #1.

Ferrari Purosangue Audi A3 Allstreet DNG Motors Model - JZD,

On attend également la présentation de la DNG JZD, acronyme désignant une nouvelle DeLorean issue de l'héritage "direct" de John Zachary DeLorean.

Février 2023

Restylage de l'Alfa Romeo Giulia

Restylage de l'Alfa Romeo Stelvio

Audi S4 et S5 Black Edition

BMW X5 restylée

Citroën C4 X

Ineos Grenadier

Mercedes-AMG C 63 E Performance

Les principales nouveautés attendues en février sont les lancements de la Citroën C4X, un nouveau crossover compact, également à propulsion électrique , qui vient compléter la gamme du Double Chevron, et l'arrivée de la Polester 2, qui inaugure le débarquement de la marque suédoise en Italie. Ineos Grenadier, l'héritier spirituel du classique Land Rover Defender, entrera également en phase de livraison après le récent lancement de la production.

Citroen e-C4 X Alfa Romeo Stelvio 2023 Mercedes C 63 AMG S E Performance

D'autre part, le restylage des Alfa Romeo Giulia et Stelvio devrait être dévoilé, avec des nouveautés esthétiques et intérieures. Mercedes devrait présenter la nouvelle C 63 E Performance, la première AMG hybride à quatre cylindres, à la liste.

Mars 2023

Restylage des Audi e-tron et e-tron Sportback

BMW Série 7

Citroën C5 Aircross Hybrid 180 ch

Ford Explorer

Hyundai Ioniq 6

Maserati GranTurismo

Mercedes GLA

Mercedes GLB

Mitsubishi ASX

Opel Astra GSe

Volkswagen Amarok

À l'aube du printemps, le programme s'étoffe : la Hyundai Ioniq 6 électrique, qui surprend par son design et son efficacité, la Maserati GranTurismo et la BMW Série 7, également disponible en version classique ou électrique, font leur apparition. Mercedes aura également de l'espace sur la liste des nouveautés avec le restylage des GLA et GLB.

Hyundai Ioniq 6 Opel Astra GSe Sports Tourer Mitsubishi ASX 2023

Les présentations officielles des Opel Astra-e et GSe électriques et hybrides sportives, également dotées d'une carrosserie Sports Tourer, des nouvelles Audi e-tron et e-tron Sportback et du nouveau crossover Mitsubishi ASX, basé sur le Renault Captur, sont également attendues.

Avril 2023

Aiways U6

BMW M2

Mercedes EQE SUV

Smart #3

Subaru Solterra

Toyota Corolla restylée

Volkswagen Tiguan

Avec les beaux jours arrivera enfin la BMW M2, une version "shoot-em-up" de la Série 2 Coupé, l'un des derniers modèles "M" non électrifiés et à propulsion arrière. Mais il y aura aussi les débuts du deuxième modèle électrique d'Aiways, le SUV-Coupé U6, ainsi que le lancement du SUV Mercedes EQE. Au sein du groupe Mercedes, le mois d'avril verra également le lancement de la Smart #3, un coupé SUV électrique d'environ 4,4 mètres de long, basé sur la même plateforme que la #1.

BMW M2 2023 Volkswagen Tiguan rendu La Renault 5 Prototype

Le plat principal, cependant, sera français : la véritable première nous montrera en fait la version finale de la nouvelle Renault 5 électrique. En outre, le restylage de laToyota Corolla, et de la Subaru Solterra est attendu.

Mai 2023

Abarth 500e

BMW M3 CS

Dacia Duster Mat Edition

DR 1.0

Honda Civic Type R

Jeep Avenger e

Lexus RZ

Porsche 911 Dakar

Les deux reines du printemps seront certainement la Honda Civic Type R, la dernière à moteur à essence, la plus puissante et la plus rapide de tous les temps, et la Jeep Avenger, un SUV de quatre mètres qui arrivera dans une version électrique et, plus tard, dans une version à moteur hybride.

Honda Civic Type R 2023 Jeep Avenger Abarth 500e

L'Abarth 500e, première version sportive de la Fiat 500 électrique, ne manquera pas de susciter la curiosité. La BMW M3 CS, la plus puissante des séries 3, devrait également faire partie des bolides.

Juin 2023

BMW XM

BYD Act 3

Dacia Jogger Hybride

Dacia Spring Extreme

Hyundai i10 restyling

Lamborghini Huracan Sterrato

Peugeot 3008 mild hybrid

Peugeot 5008 mild hybrid

Toyota Aygo X Undercover

Le mois de juin a vu l'arrivée en concession du Dacia Jogger Hybrid, le premier véhicule entièrement hybride de la marque roumaine, qui allie la praticité et la capacité de chargement d'un break. La Dacia Spring Extreme est également une nouveauté.

Dacia Jogger Hybrid Lamborghini Huracan Sterrato Hyundai i10

La Lamborghini Huracan Sterrato, qui est en train d'être livrée à ses premiers clients, a une empreinte résolument plus sportive, mais avec un esprit aventureux, presque tout-terrain, tandis que la Hyundai i10 restylée est visible dans les concessions.

Juillet 2023

Aston Martin DB12

BMW i7 M70

Fiat 600

Honda ZR-V

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Kona

Mazda MX-30 R-EV

Mercedes CLA

Mercedes GLC Coupé

Mercedes GLE

Mercedes GLE Coupé

Peugeot 508

Porsche 718 RS Spyder

Porsche Cayenne

Toyota Prius hybride rechargeable

Le mois de juillet devrait voir les débuts de l'héritière tant attendue de la Fiat 500 X, la Fiat 600, qui a déjà fait l'objet de quelques photos espion sans camouflage. Le même mois, les livraisons du nouveau Hyundai Kona et de la Peugeot 508 restylée sont attendues.

Fiat 600 Hyundai Kona Hybrid Honda ZR-V

C'est également au cours de ce mois que Mercedes commencera à livrer la CLA restylée, le nouveau GLC Coupé et le GLE restylé, tandis que Porsche commercialisera le Cayenne restylé et que Toyota amènera la nouvelle Prius Plug-in chez les concessionnaires. Ce sera également le moment du lancement du premier des trois nouveaux SUV de Honda : le ZR-V.

Août 2023

Ferrari Roma Spider

Hyundai i20

Lotus Eletre

Maserati GranCabrio

Maserati GranTurismo Folgore

MINI Clubman Final Edition

Peugeot 2008

Pagani Utopia

Le mois d'août, habituellement avare en nouveautés, voit l'arrivée d'une série de restylages tels que la Hyundai i20 et la Peugeot 2008.

Peugeot 2008 Ferrari Roma Spider Lotus Eletre

De nombreuses arrivées ont également lieu sur le front des voitures de sport, avec les premières livraisons de la Ferrari Roma Spider, Maserati GranTurismo Folgore et Lotus Eletre. Les débuts de la Maserati GranCabrio sont également très attendus.

Septembre 2023

BYD Dolphin

BYD Seal

Ford Mustang

Honda e : Ny1

Jeep Wrangler

McLaren 750S

Mercedes Classe E

MINI John Cooper Works 1to6 Edition

Peugeot 3008

Renault Clio

Rolls-Royce Spectre

Volkswagen Passat

La fin de l'été est riche en émotions dans le monde de l'automobile, avec le démarrage des lignes de production pour l'année modèle 2024 et l'ouverture concomitante du salon de l'automobile de Munich. Septembre voit également les lancements commerciaux en Italie des véhicules chinois BYD Dolphin et BYD Seal.

Renault Clio Peugeot e-3008 rendu BYD Dolphin

Le restylage de la Renault Clio, la nouvelle Mercedes Classe E et la McLaren 750S feront également leur apparition chez les concessionnaires. Les premières mondiales de la nouvelle Peugeot 3008, de la Volkswagen Passat et de la Honda e sont également attendues en septembre : Ny1, le SUV compact électrique du constructeur japonais.

Octobre 2023

Alfa Romeo 33 Stradale

BMW Série 5

Honda CR-V

Mercedes GLS

Mitsubishi Colt

Peugeot e-308

Polestar 2

Renault Espace

Volkswagen Touareg

Le calendrier d'octobre 2023 prévoit également plusieurs débuts importants, à commencer par la possible apparition de l'Alfa Romeo 33 Stradale. À cela s'ajoutent les premières livraisons de la nouvelle BMW Série 5, de la Mercedes GLS restylée, de la Peugeot e-308 électrique, du Volkswagen Touareg restyling et du nouveau Honda CR-V.

Honda CR-V 2023 Alfa Romeo supercar, il render di Motor1.com BMW Serie 5

En octobre également, la commercialisation du Renault Espace et de la Polestar 2 électrique restylée est prévue. L'offensive de Honda se poursuit avec le lancement du nouveau CR-V après les inédits e:Ny1 et ZR-V.

Novembre 2023

BMW X2

BYD Han

BYD Tang

Fiat Topolino

Ford Bronco

Kia Rio

Lexus LM

Lotus Type 133

Mercedes EQT

Opel Corsa restylée

Skoda Kodiaq

Skoda Superb

Volkswagen ID.3 restyling

La fin de l'année approche et les nouvelles vo itures arrivent en 2023. Il ne faut pas sous-estimer la présentation des nouvelles Skoda Kodiaq et Superb et la commercialisation de l'Opel Corsa restylée et de la Volkswagen ID.3 restylée.

Volkswagen ID.3 2023 Fiat Topolino Opel Corsa restyling

Le mois de novembre devrait également voir l'arrivée du Fiat Topolino, de la nouvelle Kia Rio, de la Mercedes EQT et, pour la première fois, du FordBronco, ainsi que de la Lexus LM.

Décembre 2023

Audi A3

Audi A3 allstreet

Ford Explorer

Kia EV9

Lamborghini Revuelto

Mercedes-Maybach EQS SUV

Omoda 5

Polestar 3

Renault Rafale

Toyota C-HR

Volkswagen Golf restyling

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

En décembre 2023, plusieurs arrivées sont attendues sur le front des voitures électriques, en commençant par la Volvo EX30, en passant par la Kia EV9 et en terminant par la Ford Explorer et la Volkswagen ID.7.

Lamborghini Revuelto Kia EV9 Omoda 5

Parmi les autres débuts importants, citons le restylage de l'Audi A3 et le probable restylage de la Volkswagen Golf, sans oublier le démarrage de l'Omoda 5, de la Polestar 3, de la Lamborghini Revuelto et de la Renault Rafale. La commercialisation du nouveau Toyota C-HR approche également.

